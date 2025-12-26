Какие перемены ждут водителей и как изменится контроль на трассах

26 декабря 2025, 11:56
МВД запускает новую стратегию безопасности на дорогах России до 2036 года
МВД запускает новую стратегию безопасности на дорогах России до 2036 года
В России стартует масштабная программа по снижению аварийности. МВД готовит новые меры для водителей. Ожидаются перемены в правилах и инфраструктуре. Какие решения примут - пока держат в секрете. Эксперты делятся первыми прогнозами.
В конце декабря в России стартовала работа над масштабной программой, которая должна изменить подход к безопасности на дорогах. МВД совместно с другими ведомствами формирует предложения для реализации новой стратегии, рассчитанной до 2036 года. Главная цель - сократить число смертей в авариях минимум в полтора раза к 2030 году и вдвое к 2036-му.
Как сообщает Autonews, документ определяет ключевые направления, по которым предстоит двигаться, чтобы добиться этих показателей. В ноябре 2025 года президент страны поручил правительству утвердить план действий в течение полугода. Хотя сама стратегия не содержит конкретных шагов, она задает вектор для будущих изменений в законодательстве и работе ГИБДД, Минтранса и других структур.
В основе стратегии - анализ статистики ДТП за 2024 год. По данным МВД, почти треть смертельных аварий связана с превышением скорости. За последние семь лет число погибших в таких происшествиях выросло в полтора раза. Еще четверть трагедий приходится на аварии с участием пьяных водителей. Особенно тревожит рост числа ДТП с людьми в состоянии наркотического опьянения - этот показатель увеличился на треть.
Среди главных проблем выделяют игнорирование ремней безопасности и мотошлемов, участие в движении людей с медицинскими противопоказаниями, а также рост аварийности среди пожилых и начинающих водителей. Особое внимание уделяется ДТП по вине иностранных граждан, отвлечению на телефоны, управлению без прав и даже участию в движении несовершеннолетних за рулем. В списке угроз - и продажа устройств, позволяющих скрывать номера или обходить системы безопасности.
Эксперты считают, что новый подход МВД будет отличаться от привычного ужесточения штрафов. Ожидается, что акцент сместится на развитие инфраструктуры, внедрение современных технологий и образовательные программы для всех участников движения. Например, комплексы фотовидеофиксации станут более интеллектуальными, а анализ данных - глубже и точнее. Уже сейчас в некоторых регионах тестируют системы, которые автоматически выявляют опасные участки дорог.
В рамках стратегии планируется уделить больше внимания освещению трасс, обустройству пешеходных переходов и созданию велодорожек. Для водителей, пешеходов и детей появятся новые обучающие программы, ориентированные не на формальные лекции, а на практические тренинги. Такой подход должен снизить число аварий не за счет карательных мер, а благодаря реальному снижению рисков на дорогах.
В числе возможных изменений - ужесточение ответственности для родителей, которые не заботятся о безопасности детей в автомобиле. Речь идет не только о штрафах, но и о передаче информации в органы опеки. Кроме того, предлагается совершенствовать работу камер: их могут начать устанавливать перед пешеходными переходами, чтобы водители заранее снижали скорость, а не реагировали в последний момент.
Как отмечают специалисты, многое будет зависеть от того, как эти меры реализуют на местах. Стратегия задает общий курс, но реальные перемены зависят от конкретных решений и действий на дорогах. В ближайшие месяцы рабочая группа продолжит обсуждение предложений, а итоговые решения должны быть подготовлены к началу 2026 года.
Похожие материалы
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.Читать далее
-
26.12.2025, 18:04
Дмитрий Ваньчков стал временным руководителем транспортного комитета Петербурга
В транспортном комитете Петербурга произошли перемены. Назначен новый временный руководитель. Причины кадровых изменений не раскрываются. Ожидаются новые решения в сфере городского транспорта. Следите за развитием событий.Читать далее
-
26.12.2025, 16:39
В Петербурге начнется суд над водителем Chevrolet после аварии с мотоциклистом
В Петербурге готовится судебное разбирательство по резонансному ДТП. Водитель Chevrolet оказался на скамье подсудимых. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Следствие завершено, дело передано в суд.Читать далее
-
26.12.2025, 16:31
Где и когда разрешено запускать фейерверки в Петербурге на Новый год
Праздничные салюты - неотъемлемая часть новогодней ночи. Но есть нюансы, о которых стоит помнить. В Петербурге действуют особые правила и ограничения. Узнайте, как избежать штрафов и защитить свой дом.Читать далее
-
26.12.2025, 16:18
Почему засыпают даже опытные водители на трассе и как этого избежать
Многие водители не замечают, как усталость берет верх. Сонливость может настигнуть даже днем. Обычные перерывы не всегда спасают. Есть способы снизить риск опасного состояния. Проверьте, насколько вы защищены от «сонного опьянения».Читать далее
-
26.12.2025, 16:03
В Узбекистане изменят правила ввоза легковых авто для частных лиц и компаний
В Узбекистане готовят реформу правил ввоза автомобилей. Ожидаются новые условия для компаний и частных лиц. Власти обещают упростить процедуры и снизить ограничения. Рассказываем первые подробности.Читать далее
-
26.12.2025, 14:12
Как быстро понять, что дорога покрыта льдом и опасна для движения
Зимой дороги могут преподнести неприятные сюрпризы. Не всегда лед заметен сразу. Эксперт делится простыми способами выявить скользкое покрытие. Проверьте свои навыки и не рискуйте зря. Узнайте, как избежать опасных ситуаций на трассе.Читать далее
-
26.12.2025, 13:24
В России зафиксировано рекордное снижение смертности на дорогах по итогам первого года нацпроекта
В стране отмечено заметное сокращение числа ДТП и погибших. Внедряются современные решения и новые подходы. Власти и общество объединяют усилия ради безопасности. Какие меры уже работают и что ждет впереди? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 13:04
Почему Waze по-прежнему опережает Google Maps для автомобилистов в 2025 году
Два популярных навигатора - Waze и Google Maps - давно конкурируют за внимание водителей. Но почему один из них стабильно выигрывает? В статье раскрываются неожиданные детали, которые могут изменить ваш взгляд на привычные приложения. Не спешите делать выбор, пока не узнаете все нюансы.Читать далее
Похожие материалы
-
27.12.2025, 10:56
Какие вопросы инспектора ГАИ можно смело игнорировать на дороге даже в праздники
Не все вопросы инспектора ГАИ требуют ответа. Некоторые из них могут быть ловушкой. Разбираемся, какие вопросы законны, а на какие лучше не реагировать. Юрист объяснил, как вести себя при остановке.Читать далее
-
27.12.2025, 05:32
Как заставить Яндекс.Навигатор работать при глушении GPS-сигнала
Водители сталкиваются с проблемами навигации в центре Москвы. GPS часто теряет точность на развязках. Есть способ улучшить работу Яндекс.Навигатора. Отключение одной настройки может помочь. Но есть нюанс с зарядом телефона. Подробности - в материале.Читать далее
-
26.12.2025, 18:04
Дмитрий Ваньчков стал временным руководителем транспортного комитета Петербурга
В транспортном комитете Петербурга произошли перемены. Назначен новый временный руководитель. Причины кадровых изменений не раскрываются. Ожидаются новые решения в сфере городского транспорта. Следите за развитием событий.Читать далее
-
26.12.2025, 16:39
В Петербурге начнется суд над водителем Chevrolet после аварии с мотоциклистом
В Петербурге готовится судебное разбирательство по резонансному ДТП. Водитель Chevrolet оказался на скамье подсудимых. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Следствие завершено, дело передано в суд.Читать далее
-
26.12.2025, 16:31
Где и когда разрешено запускать фейерверки в Петербурге на Новый год
Праздничные салюты - неотъемлемая часть новогодней ночи. Но есть нюансы, о которых стоит помнить. В Петербурге действуют особые правила и ограничения. Узнайте, как избежать штрафов и защитить свой дом.Читать далее
-
26.12.2025, 16:18
Почему засыпают даже опытные водители на трассе и как этого избежать
Многие водители не замечают, как усталость берет верх. Сонливость может настигнуть даже днем. Обычные перерывы не всегда спасают. Есть способы снизить риск опасного состояния. Проверьте, насколько вы защищены от «сонного опьянения».Читать далее
-
26.12.2025, 16:03
В Узбекистане изменят правила ввоза легковых авто для частных лиц и компаний
В Узбекистане готовят реформу правил ввоза автомобилей. Ожидаются новые условия для компаний и частных лиц. Власти обещают упростить процедуры и снизить ограничения. Рассказываем первые подробности.Читать далее
-
26.12.2025, 14:12
Как быстро понять, что дорога покрыта льдом и опасна для движения
Зимой дороги могут преподнести неприятные сюрпризы. Не всегда лед заметен сразу. Эксперт делится простыми способами выявить скользкое покрытие. Проверьте свои навыки и не рискуйте зря. Узнайте, как избежать опасных ситуаций на трассе.Читать далее
-
26.12.2025, 13:24
В России зафиксировано рекордное снижение смертности на дорогах по итогам первого года нацпроекта
В стране отмечено заметное сокращение числа ДТП и погибших. Внедряются современные решения и новые подходы. Власти и общество объединяют усилия ради безопасности. Какие меры уже работают и что ждет впереди? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 13:04
Почему Waze по-прежнему опережает Google Maps для автомобилистов в 2025 году
Два популярных навигатора - Waze и Google Maps - давно конкурируют за внимание водителей. Но почему один из них стабильно выигрывает? В статье раскрываются неожиданные детали, которые могут изменить ваш взгляд на привычные приложения. Не спешите делать выбор, пока не узнаете все нюансы.Читать далее