Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

26 декабря 2025, 11:56

МВД запускает новую стратегию безопасности на дорогах России до 2036 года

Какие перемены ждут водителей и как изменится контроль на трассах

В России стартует масштабная программа по снижению аварийности. МВД готовит новые меры для водителей. Ожидаются перемены в правилах и инфраструктуре. Какие решения примут - пока держат в секрете. Эксперты делятся первыми прогнозами.

В конце декабря в России стартовала работа над масштабной программой, которая должна изменить подход к безопасности на дорогах. МВД совместно с другими ведомствами формирует предложения для реализации новой стратегии, рассчитанной до 2036 года. Главная цель - сократить число смертей в авариях минимум в полтора раза к 2030 году и вдвое к 2036-му.

Как сообщает Autonews, документ определяет ключевые направления, по которым предстоит двигаться, чтобы добиться этих показателей. В ноябре 2025 года президент страны поручил правительству утвердить план действий в течение полугода. Хотя сама стратегия не содержит конкретных шагов, она задает вектор для будущих изменений в законодательстве и работе ГИБДД, Минтранса и других структур.

В основе стратегии - анализ статистики ДТП за 2024 год. По данным МВД, почти треть смертельных аварий связана с превышением скорости. За последние семь лет число погибших в таких происшествиях выросло в полтора раза. Еще четверть трагедий приходится на аварии с участием пьяных водителей. Особенно тревожит рост числа ДТП с людьми в состоянии наркотического опьянения - этот показатель увеличился на треть.

Среди главных проблем выделяют игнорирование ремней безопасности и мотошлемов, участие в движении людей с медицинскими противопоказаниями, а также рост аварийности среди пожилых и начинающих водителей. Особое внимание уделяется ДТП по вине иностранных граждан, отвлечению на телефоны, управлению без прав и даже участию в движении несовершеннолетних за рулем. В списке угроз - и продажа устройств, позволяющих скрывать номера или обходить системы безопасности.

Эксперты считают, что новый подход МВД будет отличаться от привычного ужесточения штрафов. Ожидается, что акцент сместится на развитие инфраструктуры, внедрение современных технологий и образовательные программы для всех участников движения. Например, комплексы фотовидеофиксации станут более интеллектуальными, а анализ данных - глубже и точнее. Уже сейчас в некоторых регионах тестируют системы, которые автоматически выявляют опасные участки дорог.

В рамках стратегии планируется уделить больше внимания освещению трасс, обустройству пешеходных переходов и созданию велодорожек. Для водителей, пешеходов и детей появятся новые обучающие программы, ориентированные не на формальные лекции, а на практические тренинги. Такой подход должен снизить число аварий не за счет карательных мер, а благодаря реальному снижению рисков на дорогах.

В числе возможных изменений - ужесточение ответственности для родителей, которые не заботятся о безопасности детей в автомобиле. Речь идет не только о штрафах, но и о передаче информации в органы опеки. Кроме того, предлагается совершенствовать работу камер: их могут начать устанавливать перед пешеходными переходами, чтобы водители заранее снижали скорость, а не реагировали в последний момент.

Как отмечают специалисты, многое будет зависеть от того, как эти меры реализуют на местах. Стратегия задает общий курс, но реальные перемены зависят от конкретных решений и действий на дорогах. В ближайшие месяцы рабочая группа продолжит обсуждение предложений, а итоговые решения должны быть подготовлены к началу 2026 года.

Похожие материалы

