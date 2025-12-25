E.Car и М.Видео: автомобили на маркетплейсе — что пойдет не так? Неужели дилеры не против?

М.Видео открывает онлайн-продажи авто: теперь машины можно купить как смартфон

М.Видео запускает онлайн-продажи автомобилей через маркетплейс. Покупка доступна в крупных городах. Ассортимент включает популярные бренды массового сегмента. Ожидается расширение предложения и новые партнеры.

Российский рынок онлайн-торговли продолжает удивлять: теперь автомобили можно приобрести на маркетплейсе М.Видео, как обычную бытовую технику. Компания, известная своими магазинами электроники, решила выйти за привычные рамки и предложить покупателям совершенно новый опыт - оформление покупки автомобиля в пару кликов.

Совместно с платформой E.Car М.Видео запустила продажи машин с различными типами двигателей - от бензиновых до гибридных и дизельных. На старте проекта доступны модели таких брендов, как TENET, Chery, OMODA, Belgee, Geely и ROX. Все автомобили реализуются исключительно через официальных дилеров, что должно гарантировать прозрачность сделки и юридическую чистоту покупки.

Как сообщает Автостат, после оформления заказа на сайте с клиентом связывается представитель дилерского центра. Он уточняет детали сделки, согласовывает условия передачи и доставки автомобиля. Такой подход позволяет объединить удобство онлайн-покупки с традиционным сервисом автосалонов.

Пока сервис работает в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре и других мегаполисах, где спрос на онлайн-покупки особенно высок. Жителям Дальнего Востока пока придется подождать - в этом регионе услуга недоступна. Впрочем, компания обещает расширять географию и ассортимент по мере подключения новых партнеров.

Ассортимент автомобилей на старте ориентирован на массовый сегмент, что логично: именно такие машины чаще всего ищут в интернете. В будущем список моделей обещают пополнить, а значит, у покупателей появится еще больше вариантов для выбора.

Интересно, что ранее М.Видео уже пробовала продавать электрокары и мототехнику через свой маркетплейс. Этот эксперимент оказался успешным: спрос на необычные товары оказался выше ожиданий. Теперь компания делает следующий шаг, расширяя автомобильное направление и открывая новую категорию для своих клиентов.