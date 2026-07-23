Электроскутер MX MINI+Rear BOX — 65 км/ч, 160 км без подзарядки и удобный кофр для грузов: идеальный вариант для российских условий

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 июля 2026, 08:54

MX MINI+Rear BOX: электроскутер с запасом хода до 160 км и грузовой платформой

MX MINI+Rear BOX: электроскутер с запасом хода до 160 км и грузовой платформой

Электроскутер MX MINI+Rear BOX — 65 км/ч, 160 км без подзарядки и удобный кофр для грузов: идеальный вариант для российских условий

MX MINI+Rear BOX: электроскутер с запасом хода до 160 км и грузовой платформой

MX MINI+Rear BOX выделяется среди электроскутеров сочетанием легкости, маневренности и вместительности. Модель оснащена задним кофром и дополнительной платформой, что делает ее актуальной для поездок и коммерческого использования в 2026 году.

MX MINI+Rear BOX выделяется среди электроскутеров сочетанием легкости, маневренности и вместительности. Модель оснащена задним кофром и дополнительной платформой, что делает ее актуальной для поездок и коммерческого использования в 2026 году.

В 2026 году рынок электроскутеров продолжит расти, а модели с расширенными возможностями станут всё более востребованными. MX MINI+Rear BOX – пример техники, которая сочетает лёгкость, манёвренность и практичность. Благодаря встроенному заднему кофру и боковой металлической платформе спереди этот электроскутер подходит не только для частного использования, но и для коммерческих задач – например, для перевозки небольших грузов.

Технические характеристики MX MINI+Rear BOX подчёркивают его универсальность. Максимальная скорость достигает 65 км/ч, а ёмкость аккумулятора 2880 Вт·ч обеспечивает запас хода до 160 км на одной зарядке. Для тех, кому этого недостаточно, предусмотрена возможность подключения второго аккумулятора – это особенно актуально для длительных маршрутов или интенсивной эксплуатации. Вес скутера с аккумулятором составляет 78,2 кг, грузоподъёмность – до 200 кг, что позволяет перевозить не только личные вещи, но и коммерческие грузы.

Безопасность и комфорт также не остались без внимания: модель оснащена дисковыми тормозами с системой CBS, гидравлической подвеской спереди и сзади, а также светодиодным освещением для уверенного передвижения в тёмное время суток. Влагозащита аккумулятора по стандарту IP67 позволяет использовать скутер даже в сложных климатических условиях. Время полной зарядки составляет 8 часов, что удобно для ежедневного использования.

Среди дополнительных аксессуаров стоит отметить бескамерные шины 100/80-12, прочную подсветку и подставку. Гарантия от бренда OKLA – 6 месяцев. Важно учитывать, что дополнительный АКБ приобретается отдельно, а комплектация и цвет на изображениях могут отличаться от фактических. Цена указана за базовую версию, доставка оплачивается отдельно.

Для российских пользователей MX MINI+Rear BOX может стать удобным решением для повседневных поездок, работы в сфере доставки или передвижений на короткие и средние расстояния. Модель выглядит как сбалансированный вариант для тех, кто ищет надёжный и функциональный электроскутер.

Интерес к электроскутерам с расширенным функционалом поддерживается и другими новинками рынка. Например, популярность моделей с мотор-колесом и увеличенным запасом хода отмечалась и ранее – как видно на примере CityCoco Harley Chopper 3000W , который также ориентирован на городские и пригородные поездки. MX MINI+Rear BOX отличается расположением установки второго аккумулятора и наличием двух грузовых платформ.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Белгород Курск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться