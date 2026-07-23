Электроскутер MX MINI+Rear BOX — 65 км/ч, 160 км без подзарядки и удобный кофр для грузов: идеальный вариант для российских условий

MX MINI+Rear BOX: электроскутер с запасом хода до 160 км и грузовой платформой

MX MINI+Rear BOX выделяется среди электроскутеров сочетанием легкости, маневренности и вместительности. Модель оснащена задним кофром и дополнительной платформой, что делает ее актуальной для поездок и коммерческого использования в 2026 году.

MX MINI+Rear BOX выделяется среди электроскутеров сочетанием легкости, маневренности и вместительности. Модель оснащена задним кофром и дополнительной платформой, что делает ее актуальной для поездок и коммерческого использования в 2026 году.

В 2026 году рынок электроскутеров продолжит расти, а модели с расширенными возможностями станут всё более востребованными. MX MINI+Rear BOX – пример техники, которая сочетает лёгкость, манёвренность и практичность. Благодаря встроенному заднему кофру и боковой металлической платформе спереди этот электроскутер подходит не только для частного использования, но и для коммерческих задач – например, для перевозки небольших грузов.

Технические характеристики MX MINI+Rear BOX подчёркивают его универсальность. Максимальная скорость достигает 65 км/ч, а ёмкость аккумулятора 2880 Вт·ч обеспечивает запас хода до 160 км на одной зарядке. Для тех, кому этого недостаточно, предусмотрена возможность подключения второго аккумулятора – это особенно актуально для длительных маршрутов или интенсивной эксплуатации. Вес скутера с аккумулятором составляет 78,2 кг, грузоподъёмность – до 200 кг, что позволяет перевозить не только личные вещи, но и коммерческие грузы.

Безопасность и комфорт также не остались без внимания: модель оснащена дисковыми тормозами с системой CBS, гидравлической подвеской спереди и сзади, а также светодиодным освещением для уверенного передвижения в тёмное время суток. Влагозащита аккумулятора по стандарту IP67 позволяет использовать скутер даже в сложных климатических условиях. Время полной зарядки составляет 8 часов, что удобно для ежедневного использования.

Среди дополнительных аксессуаров стоит отметить бескамерные шины 100/80-12, прочную подсветку и подставку. Гарантия от бренда OKLA – 6 месяцев. Важно учитывать, что дополнительный АКБ приобретается отдельно, а комплектация и цвет на изображениях могут отличаться от фактических. Цена указана за базовую версию, доставка оплачивается отдельно.

Для российских пользователей MX MINI+Rear BOX может стать удобным решением для повседневных поездок, работы в сфере доставки или передвижений на короткие и средние расстояния. Модель выглядит как сбалансированный вариант для тех, кто ищет надёжный и функциональный электроскутер.

Интерес к электроскутерам с расширенным функционалом поддерживается и другими новинками рынка. Например, популярность моделей с мотор-колесом и увеличенным запасом хода отмечалась и ранее – как видно на примере CityCoco Harley Chopper 3000W , который также ориентирован на городские и пригородные поездки. MX MINI+Rear BOX отличается расположением установки второго аккумулятора и наличием двух грузовых платформ.