«Мы больше не конкурентоспособны»: босс Volkswagen предупредил о массовых увольнениях
Как выяснили журналисты Reuters, немецкий производитель переживает непростые времена. Компания теряет долю рынка в Китае, пытаясь избежать ценовой войны с Tesla, и была вынуждена приостановить производство своих электромобилей в Европе в ответ на вялый спрос. Томас Шефер, генеральный директор бренда Volkswagen, на недавнем совещании в штаб-квартире прямо заявил, что компания «неконкурентоспособна» в своем нынешнем состоянии из-за высоких затрат и неэффективности внутри организации. «Со многими из наших ранее существовавших структур, процессов и высоких затрат мы больше не конкурентоспособны как бренд Volkswagen».
На том же заседании Гуннар Килиан, член совета директоров по кадрам, заявил, что сокращение численности персонала возможно, если некоторые сотрудники согласятся на частичный или досрочный выход на пенсию. Однако он уточнил, что большую часть из 10 млрд евро, которые необходимо сэкономить, возьмут не из зарплат, а из других статей расходов. «Нам нужно, наконец, проявить достаточно смелости и честности, чтобы выбросить за борт вещи, которые дублируются внутри компании или являются просто балластом, который нам не нужен для хороших результатов», – заявил Килиан.
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Полиция с помощью 3D-сканеров реконструировала эпичный полет Bentley на границе США и Канады
Неделю назад, 22 ноября, на границе США и Канады произошла огненная авария, в которой погибли водитель и пассажирка Bentley Flying Spur. Автомобиль разогнался почти до максимальной скорости, взлетел в воздух и взорвался на контрольно-пропускном пункте. В первые часы власти даже подозревали теракт.Читать далее
-
28.11.2023, 07:18
ДТП с потерявшей кабину фурой на МКАД попало на видео
В ночь на вторник, 28 ноября, на 40-м километре внешней стороны МКАД произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля, которая на пару часов практически полностью парализовала движение по магистрали.Читать далее
-
28.11.2023, 06:44
Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря
Затрагивающие водителей новые законы появляются с завидной регулярностью. С 1 сентября вступил в силу утвержденный правительством РФ перечень неисправностей, с которыми запрещена эксплуатация автомобиля. Штрафовать по одному из пунктов начнут с 1 декабря.Читать далее
-
27.11.2023, 17:31
В России локализовали сборку еще одного кроссовера Haval
На заводе Haval в Тульской области без лишнего шума наладили производство семейного кроссовера Haval M6. Сейчас цены на машины китайской сборки начинаются от 2 079 000 рублей. Российские Haval M6 могут оказаться чуть дешевле и тогда модель попадет в госпрограмму льготного автокредитования с 20-процентной скидкой.Читать далее
-
27.11.2023, 16:55
За звание лучшего автомобиля в Европе поборются 7 финалистов: список
Жюри европейского конкурса «Автомобиль года 2024» (ECOTY-2024) выбрало из длинного списка 28 автомобилей 7 номинантов, которые продолжат борьбу за звание лучшего автомобиля в Европе.Читать далее
-
27.11.2023, 16:06
Как снизить шум от зимней резины: 4 способа
Шипы на зимней резине хорошо влияют на безопасность, но серьезно увеличивают уровень шума в салоне. Эксперты рассказали, как минимизировать неприятные ощущения.Читать далее
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