«Мы больше не конкурентоспособны»: босс Volkswagen предупредил о массовых увольнениях

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Бренд Volkswagen известен во всем мире и считается одним из незыблемых оплотов автомобилестроения. Но, как выяснилось, в последнее время делах идут не так хорошо. Некоторые сотрудники компании в ближайшее время могут остаться без работы. Руководство Volkswagen намерено сэкономить 10 млрд евро в том числе и на фонде заработной платы, чтобы продолжить борьбу с агрессивными конкурентами и успевать соответствовать изменчивым вкусам клиентов.

Как выяснили журналисты Reuters, немецкий производитель переживает непростые времена. Компания теряет долю рынка в Китае, пытаясь избежать ценовой войны с Tesla, и была вынуждена приостановить производство своих электромобилей в Европе в ответ на вялый спрос. Томас Шефер, генеральный директор бренда Volkswagen, на недавнем совещании в штаб-квартире прямо заявил, что компания «неконкурентоспособна» в своем нынешнем состоянии из-за высоких затрат и неэффективности внутри организации. «Со многими из наших ранее существовавших структур, процессов и высоких затрат мы больше не конкурентоспособны как бренд Volkswagen».

Фото: Handelsblatt

На том же заседании Гуннар Килиан, член совета директоров по кадрам, заявил, что сокращение численности персонала возможно, если некоторые сотрудники согласятся на частичный или досрочный выход на пенсию. Однако он уточнил, что большую часть из 10 млрд евро, которые необходимо сэкономить, возьмут не из зарплат, а из других статей расходов. «Нам нужно, наконец, проявить достаточно смелости и честности, чтобы выбросить за борт вещи, которые дублируются внутри компании или являются просто балластом, который нам не нужен для хороших результатов», – заявил Килиан.

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