Мы их теряем: что исчезнет из новых машин к 2030 году
Двигатели V12
Под давлением защитников окружающей среды автопроизводители вынуждены искать варианты замены мощным V12, которые раньше были самым оптимальным вариантом для создания быстрого спорткара. Фактически, использовавшая V12 с 70-х годов компания Lamborghini, уже объявила, что их новинка Countach станет последней моделью в истории бренда с двигателем V12.
Механическая трансмиссия
Скорее всего, скоро она сохранится лишь в спортивных машинах и навсегда покинет «обычные» модели. Уже сейчас не все производители предлагают машины с механикой, к 2030 их может вовсе не остаться. На смену механике окончательно придут автоматы и трансмиссии с двойным сцеплением и вариаторы.
Рычаг переключения передач
Пока еще автопроизводители не отнимают у истинных фанатов автомобилей хоть какой-то рычаг, он есть даже в моделях с автоматом. Но это явно уходит в прошлое, современные машины комплектуются кнопками, «крутилками» и даже сенсорным панелями, которые отвечают за переключение передач.
Ручной стояночный тормоз
Пока еще за него борются, но все говорит о том, что «ручник» исчезнет из новых машин! Впервые электронный стояночный тормоз появился в BMW 7-й серии в 2001 году, а сегодня им оснащается уже большинство машин, что сходят каждый день с конвейера.
Боковые зеркала заднего вида
Многие современные модели доказали, что камеры заднего вида могут быть не хуже, а иногда намного лучше, чем привычные зеркала. К тому же камеры совсем маленькие, не ухудшают аэродинамику машины и их куда сложнее «оторвать».
Ключи от машины
Еще 20 лет назад ни у кого и мысли не было, что скоро ключи уйдут в прошлое. Будущее подкралось незаметно, и вот уже многие машины заводятся одним нажатием кнопки, а вскоре модели будут, как и смартфоны, оснащаться датчиком отпечатков и face-ID. Так что для открытия и запуска машины вам потребуются лишь смартфон и ваша биометрия.
Аналоговая приборная панель
Пока еще новые машины выходят с привычными аналоговыми приборными панелями, но вряд ли это надолго. Многие производители уже сейчас оснащают машины полностью цифровыми приборными панелями. Они ссылаются на их большую универсальность и простоту настройки. Причем многие цифровые панели внешне выглядят почти как аналоговые.
Консоль и кнопки
Центральная консоль всегда была усыпана кнопками, которые отвечали за кучу функций. Первой, кто избавился от кнопок, стала Tesla. Если в 2013 многие посчитали это маркетинговой хитростью, которая не приживется, то сегодня все иначе. Во-первых, производители сильно сократили количество кнопок в своих новых машинах, во-вторых, стали повсеместно устанавливать сенсорные дисплеи, к которым постепенно переходят «кнопочные функции». С огромной долей вероятности к 2030 году кнопки окончательно покинут консоли даже бюджетных автомобилей.
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