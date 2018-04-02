2 апреля 2018, 16:22

Мы проехали по пятигорской узкоколейке в преддверии 115-летнего юбилея

Попав в Пятигорск, мне, как жителю города, имевшего некогда статус трамвайной столицы мира, захотелось прокатиться на местном трамвае. Желание понятно: В 1903 году, когда в Пятигорске запускали трамваи, жители столичного Санкт-Петербурга всё ещё пользовались конкой. Считается, что пятигорский трамвай - один из старейших России.
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Мы проехали по пятигорской узкоколейке в преддверии 115-летнего юбилея

Первыми о создании трамвая задумались еще в конце XIX века прогрессивно мыслящие граждане Пятигорска, в числе которых был Р.Р. Лейцингер — выходец из Швейцарии, для которого Россия стала вторым домом. Именно в те годы на курорте стали появляться роскошные здания ванн, гостиницы, театральные и концертные залы, а в районе вокзала и на склонах Машука вырастали целые жилые районы. Появилась необходимость связать вокзал, курортную зону и центр города воедино.

Интересно, что у прогрессивной идеи было много противников. В их числе - пятигорские извозчики и местные домовладельцы, для которых появление трамвая и удобная транспортная система были вестниками окончания их монополии.

В 1902 году было начато сотрудничество с акционерным обществом русских электрических заводов «Сименс и Гальске». Был заключён договор, по которому АО обязалось провести 2 линии: двухпутную узкоколейную, соединяющую вокзал с Елизаветинской галереей, и однопутную, соединяющую эту же галерею с Провалом (привет от Ильфа и Петрова). Работа стоила 493 тыс. рублей. АО «Сименс и Гальске» выделило первый подвижной состав для Пятигорска, построило трамвайное депо и гидроэлектростанцию «Белый Уголь» рядом с Ессентуками. С ее постройкой появилась возможность строительства в Пятигорске электрического трамвая.

1 сентября 1903 года от вокзала до Цветника пробным рейсом пошел первый трамвай. А регулярное движение вагонов (емкость трампарка - 12 шт.) в городе началось 14 сентября того же года. К 1920-му в Пятигорске было 23 вагона, которые ездили по 2 маршрутам. Общая протяжённость линий составляла 8,2 км.

Великая Отечественная трамвай не пощадила. За 5 месяцев оккупации Пятигорска трамвайное хозяйство было выведено из строя - разрушены все службы, мастерские, депо, подстанции, воздушная сеть, пути, служебные здания. Трамвайные деревянные столбы фашисты спиливали на дрова. Сохранившиеся вагоны были изношены и разрушены до основания, требовался капитальный ремонт. Сохранилась только одноколейная линия протяженностью 4,9 км. На остальных маршрутах оккупанты сняли и увезли рельсы  (5,5 км пути), остальные трамвайные пути привели в состояние полной непригодности.

 
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11 января 1943 года Советская Армия освободила Пятигорск. Потихоньку начались восстановительные работы. Налицо была проблема нехватки трамваев и обновления подвижного состава, ведь в 1940 годы по-прежнему совершали рейсы старенькие вагоны 1903 года выпуска. В 1952-м подвижной состав пополнили 6 моторных и 2 прицепных подержанных вагона из Ленинграда. Они, вроде, были удобными, однако требовали капитального ремонта  и перешивки их на узкую колею. Из Выборга было получено 8 вагонов устаревшей конструкции, плохих по техническому состоянию. Некоторые из этих вагонов были разобраны и годные материалы использовались для ремонта других вагонов.

Вопрос о реконструкции трамвая с перешивкой пути на широкую колею отодвигался на неопределенное время. Вагонов для узкой колеи отечественная промышленность не производила, и Пятигорск новых вагонов не получал. Министерство коммунального хозяйства выделяло городу вагоны устаревших конструкций разного типа. Их снимали в городах, где трамвайные пути уже были перестроены на широкую колею, чтобы узкоколейные вагоны донашивались в Пятигорске.

В 1957-м в Пятигорск доставили партию восточногерманских узкоколейных моторных и прицепных вагонов. Квадратные вагоны с большими окнами выглядели современно и выделялись на фоне деревянных вагонов образца 1900-1930 г.г. В конце 1950-х прибыли ещё несколько десятков вагонов из ГДР. Это позволило снять с рейсов устаревшие моторные и прицепные вагоны, выпущенные в 1903 году. Но и этого количества было недостаточно, поэтому старенькие вагоны 1930-х годов выпуска списывать не спешили.

С 1960 по 1965 годы в город прибыли ещё несколько десятков восточногерманских вагонов и 10 чехословацких. Последние были более вместительными. Начались массовые поставки таких вагонов. С 1972 по 1978 годы подвижной состав пополнили 102 чехословацких вагона. Этого было достаточно, чтобы списать все немецкие вагоны, которые были не только старенькими, но и маловместительными.

В 1970 годы в городе прошла глобальная реконструкция трамвайного хозяйства. Деревянные опоры контактной сети заменили железобетонными, уложили новые рельсы, построили новые диспетчерские пункты и оборудовали их радиосвязью. В 1978-м общая протяжённость трамвайных путей увеличилась до 40 км. В 1987-м прибыли 5 вагонов серии Т3. С 1988 по 1990 годы подвижной состав пополнился 25 вагонами — «змейками» («гармошками») Tatra КТ4 SU. Это позволило списать ещё около 25 вагонов Т3, которые были выпущены в начале 1970-х.

 
5
фото
  
В 1994 году в город прибыла последняя партия чешских «змеек» (35 ед.). Вагонный парк старел, но продолжать закупку чешских вагонов было невыгодно. Тогда пятигорчане начали сотрудничать с отечественными производителями. Уже в 1995-м на линию вышли 2 вагона модели 71-615, выпущенные на Усть-Катавском заводе. В 1997-м закуплено ещё 9 российских вагонов. К началу 2000-х многие «Татры» Т3 состарились, а закупка новых вагонов КТМ была невыгодным делом. Было принято решение о закупке подержанных вагонов «Татра» в Германии. С 2001 по 2003 годы Пятигорск закупил там 18 вагонов (1978-1983 г. в.). Они были в хорошем состоянии, что позволило списать несколько старых моделей Т3, выпущенных между 1973 и 1976 г.г.

В 2014 году услугами пятигорского трамвая воспользовались 16,6 млн пассажиров, а общая протяжённость трамвайных линий достигла 47,8 км. Каждый день на 8 маршрутов, которые охватывают все районы города, выходят 40 вагонов 4 моделей и открывают свои двери на 117 остановках по всему городу. Пятигорский трамвай был и остаётся одним из немногих узкоколейных трамваев. До сих пор такого расстояния между рельсами (всего 1000 мм) нет ни в одном городе России, кроме Калининграда. Аналогичная узкая колея есть только в 4 городах ближнего зарубежья: Львове, Таллине, Лиепае и Виннице.

Местные трамваи ходят часто и при этом быстро. На некоторых участках вагон так шатает из стороны в сторону, что, кажется, вот-вот перевернешься. Стоимость проезда, на фоне того же СПб, лояльная – всего 19 рублей. Из центра города через считанные минуты попадаешь в окраины, которые напоминают самую настоящую деревню, с ее одноэтажными домиками и садами, разбитыми дорогами, повсеместной грязью и мусором. Старенькие и подчас ушатанные вагоны несутся под самыми окнами этих разношерстных домов, рискуя задеть припаркованные машины и пугая местных котов. Остановки здесь – ода хаосу и антиархитектуре. Но только тут понимаешь, насколько важна для жителей окраин узкоколейка. Та самая, которую 115 лет назад построили патриотичные предки.

Иван Братуха
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Мы проехали по пятигорской узкоколейке в преддверии 115-летнего юбилея
Первыми о создании трамвая задумались еще в конце XIX века прогрессивно мыслящие граждане Пятигорска, в числе которых был Р.Р. Лейцингер — выходец из Швейцарии, для которого Россия стала вторым домом. Именно в те годы на курорте стали появляться роскошные здания ванн, гостиницы, театральные и концертные залы, а в районе вокзала и на склонах Машука вырастали целые жилые районы. Появилась необходимость связать вокзал, курортную зону и центр города воедино. Интересно, что у прогрессивной идеи было много противников. В их числе - пятигорские извозчики и местные домовладельцы, для которых появление трамвая и удобная транспортная система были вестниками окончания их монополии.В 1902 году было начато сотрудничество с акционерным обществом русских электрических заводов «Сименс и Гальске». Был заключён договор, по которому АО обязалось провести 2 линии: двухпутную узкоколейную, соединяющую вокзал с Елизаветинской галереей, и однопутную, соединяющую эту же галерею с Провалом (привет от Ильфа и Петрова). Работа стоила 493 тыс. рублей. АО «Сименс и Гальске» выделило первый подвижной состав для Пятигорска, построило трамвайное депо и гидроэлектростанцию «Белый Уголь» рядом с Ессентуками. С ее постройкой появилась возможность строительства в Пятигорске электрического трамвая.1 сентября 1903 года от вокзала до Цветника пробным рейсом пошел первый трамвай. А регулярное движение вагонов (емкость трампарка - 12 шт.) в городе началось 14 сентября того же года. К 1920-му в Пятигорске было 23 вагона, которые ездили по 2 маршрутам. Общая протяжённость линий составляла 8,2 км. Великая Отечественная трамвай не пощадила. За 5 месяцев оккупации Пятигорска трамвайное хозяйство было выведено из строя - разрушены все службы, мастерские, депо, подстанции, воздушная сеть, пути, служебные здания. Трамвайные деревянные столбы фашисты спиливали на дрова. Сохранившиеся вагоны были изношены и разрушены до основания, требовался капитальный ремонт. Сохранилась только одноколейная линия протяженностью 4,9 км. На остальных маршрутах оккупанты сняли и увезли рельсы  (5,5 км пути), остальные трамвайные пути привели в состояние полной непригодности.{{gallery_1095}} 11 января 1943 года Советская Армия освободила Пятигорск. Потихоньку начались восстановительные работы. Налицо была проблема нехватки трамваев и обновления подвижного состава, ведь в 1940 годы по-прежнему совершали рейсы старенькие вагоны 1903 года выпуска. В 1952-м подвижной состав пополнили 6 моторных и 2 прицепных подержанных вагона из Ленинграда. Они, вроде, были удобными, однако требовали капитального ремонта  и перешивки их на узкую колею. Из Выборга было получено 8 вагонов устаревшей конструкции, плохих по техническому состоянию. Некоторые из этих вагонов были разобраны и годные материалы использовались для ремонта других вагонов.Вопрос о реконструкции трамвая с перешивкой пути на широкую колею отодвигался на неопределенное время. Вагонов для узкой колеи отечественная промышленность не производила, и Пятигорск новых вагонов не получал. Министерство коммунального хозяйства выделяло городу вагоны устаревших конструкций разного типа. Их снимали в городах, где трамвайные пути уже были перестроены на широкую колею, чтобы узкоколейные вагоны донашивались в Пятигорске.В 1957-м в Пятигорск доставили партию восточногерманских узкоколейных моторных и прицепных вагонов. Квадратные вагоны с большими окнами выглядели современно и выделялись на фоне деревянных вагонов образца 1900-1930 г.г. В конце 1950-х прибыли ещё несколько десятков вагонов из ГДР. Это позволило снять с рейсов устаревшие моторные и прицепные вагоны, выпущенные в 1903 году. Но и этого количества было недостаточно, поэтому старенькие вагоны 1930-х годов выпуска списывать не спешили.С 1960 по 1965 годы в город прибыли ещё несколько десятков восточногерманских вагонов и 10 чехословацких. Последние были более вместительными. Начались массовые поставки таких вагонов. С 1972 по 1978 годы подвижной состав пополнили 102 чехословацких вагона. Этого было достаточно, чтобы списать все немецкие вагоны, которые были не только старенькими, но и маловместительными.В 1970 годы в городе прошла глобальная реконструкция трамвайного хозяйства. Деревянные опоры контактной сети заменили железобетонными, уложили новые рельсы, построили новые диспетчерские пункты и оборудовали их радиосвязью. В 1978-м общая протяжённость трамвайных путей увеличилась до 40 км. В 1987-м прибыли 5 вагонов серии Т3. С 1988 по 1990 годы подвижной состав пополнился 25 вагонами — «змейками» («гармошками») Tatra КТ4 SU. Это позволило списать ещё около 25 вагонов Т3, которые были выпущены в начале 1970-х.{{gallery_1096}} В 1994 году в город прибыла последняя партия чешских «змеек» (35 ед.). Вагонный парк старел, но продолжать закупку чешских вагонов было невыгодно. Тогда пятигорчане начали сотрудничать с отечественными производителями. Уже в 1995-м на линию вышли 2 вагона модели 71-615, выпущенные на Усть-Катавском заводе. В 1997-м закуплено ещё 9 российских вагонов. К началу 2000-х многие «Татры» Т3 состарились, а закупка новых вагонов КТМ была невыгодным делом. Было принято решение о закупке подержанных вагонов «Татра» в Германии. С 2001 по 2003 годы Пятигорск закупил там 18 вагонов (1978-1983 г. в.). Они были в хорошем состоянии, что позволило списать несколько старых моделей Т3, выпущенных между 1973 и 1976 г.г. В 2014 году услугами пятигорского трамвая воспользовались 16,6 млн пассажиров, а общая протяжённость трамвайных линий достигла 47,8 км. Каждый день на 8 маршрутов, которые охватывают все районы города, выходят 40 вагонов 4 моделей и открывают свои двери на 117 остановках по всему городу. Пятигорский трамвай был и остаётся одним из немногих узкоколейных трамваев. До сих пор такого расстояния между рельсами (всего 1000 мм) нет ни в одном городе России, кроме Калининграда. Аналогичная узкая колея есть только в 4 городах ближнего зарубежья: Львове, Таллине, Лиепае и Виннице.Местные трамваи ходят часто и при этом быстро. На некоторых участках вагон так шатает из стороны в сторону, что, кажется, вот-вот перевернешься. Стоимость проезда, на фоне того же СПб, лояльная – всего 19 рублей. Из центра города через считанные минуты попадаешь в окраины, которые напоминают самую настоящую деревню, с ее одноэтажными домиками и садами, разбитыми дорогами, повсеместной грязью и мусором. Старенькие и подчас ушатанные вагоны несутся под самыми окнами этих разношерстных домов, рискуя задеть припаркованные машины и пугая местных котов. Остановки здесь – ода хаосу и антиархитектуре. Но только тут понимаешь, насколько важна для жителей окраин узкоколейка. Та самая, которую 115 лет назад построили патриотичные предки.
2018-04-02
Автор: Иван Братуха
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