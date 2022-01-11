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11 января 2022, 16:15

Мы съездили в Тулу, чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к «Опелям»

«Ломается как пряник». Выражение известное, но оно точно не про Opel, на машинах которого мы проделали путь от Москвы до Тулы и обратно. В принципе, круг небольшой, но интересный. Если не сказать, вкусный.
Фото: Opel
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
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Фото: Opel

Самовар свой мы в Тулу не брали, потому как ему в 2021 году посвятили отдельный подробный рассказ. А вот знаменитым тульским пряником, пардон, угостились. И не только отведали с чаем, но и сами его приготовили.  

Пряник-сердце подскажет, богат ли жених

Пряников, как вы понимаете, в мире много, а основных способов их приготовления известно, пожалуй, три. Мы акцентировали свое внимание на прянике печатном, с объемными сладкими узорами, надписями и сладкой начинкой. Этот способ характерен для России и Китая. В Европе, для сравнения, пряники вырезают с помощью формочек и потом расписывают сладкими красками. Есть еще лепные пряники - их лепят своими золотыми ручками, делают разные фигурки животных и птичек. Такими пряниками можно полакомиться и поиграть.

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Для изготовления печатного пряника используются специальные печатные доски – пряницы. Как правило, они изготавливаются из березы или груши. Узоры на эти деревяшки сегодня наносятся станком, а раньше вручную. Для чего во все времена люди стремились украсить пряник? Да потому что приготавливали его преимущественно к праздникам и прочим событиям, будь то рождение, свадьба или тризна (поминальный ничем не украшали). Завсегда были пряники пасхальные, масличные, рождественские, с буквами (по ним дети учили азбуку) и т.п.

Свадебный пряник считался самым красочным. Предложение девушке в Туле делали с пряником в виде сердца. По размеру пряника можно было понять о достатке жениха. Большой пряник-сердце мог стоить несколько рублей (цена коровы или самовара ведерочного). Помните у М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Я не был особенно богат — следовательно, никто не надеялся, что я под веселую руку созову у себя во дворе толпу баб, заставлю их петь и водить хороводы и первым поднесу по стакану водки, а вторых — оделю пряниками».

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
В Туле в настоящее время работает 5 фабрик по изготовлению пряников, каждый день они выпекают примерно 6 тонн, преимущественно вручную. Работа физически непростая, поэтому раньше этим занимались мужчины - месили тугое тесто и девочкам-дочкам секрет никогда не рассказывали. Почему? Когда дочь вырастала, она уходила в другую семью и там могла разболтать секрет чужим людям. Женщины пришли на фабрики лишь в прошлом веке, так как банально не хватало мужчин. По сути, хрупкие, но натруженные руки дам подняли производство с колен, и сегодня каждая мастерица лепит один 150-граммовый печатный пряник за 1 минуту рабочего времени.

Комбинация дизеля и «ручки»

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Не так давно возвратившийся в Россию бренд Opel «слепил» минувший 2021 год не хуже тульских умелиц. Продажи компании выросли в 3 раза, по сравнению с 2020-м, опять же втрое увеличилась доля рынка. По рейтингу продаж новых автомобилей Opel сумел перейти из ТОП-40 в ТОП-30, и в году наступившем планы не менее амбициозные.

Неплохой старт в ушедшем году взял «каблучок» Combo Life (стартовая стоимость – 1,5 млн руб.). Напомним, что к продаже сегодня доступны 2 бензиновые модификации (1,6 литра 115 л.с.) с 5МКП и 6АКП плюс 90-сильный дизельный DV6 того же объема на «ручке». Последний разгоняется чуть медленнее своих бензиновых коллег, но это только по паспорту – живьем, что называется, проигрыш никак не ощущается.

Дизелек тарахтит себе под капотом в свое удовольствие, но тяговое дело свое знает исправно – в случае обгона готов поделиться моментом и не дать вам усомниться в запланированном перестроении. Впрочем, это если ехать с пустым багажником. При полной загрузке 90 «кобылок» может и не хватить, особенно на затяжных подъемах.

Combo «сформирован» чуть богаче соплатформенных Partner и Berlingo. Его базовая комплектация включает в себя систему стабилизации, кондиционер, передние электростеклоподъемники, противотуманки, круиз, аудиоподготовку и 15-дюймовые стальные колеса. Вдобавок к этому есть 4 аэрбега, 2 сдвижные двери, регулировка сиденья водителя по высоте, подогрев передних кресел и лобового стекла, складные столики на втором ряду, датчики света и дождя.

Работаем, братцы

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Самое интересное – процесс «конструирования» печатного пряника. Берем пряницу и растительное (без аромата) масло и кистью смазываем форму внутри рисунка. Максимум внимания уделяем внутреннему краешку формы. Задача масла – чтобы все узоры отпечатались идеально, и заготовка легче выбивалась из деревяшки.

Тесто берем замороженное, замешанное на фабрике (130 граммов) из светлой пшеничной муки. Оно, скажем так, специальное, пряничное, не любящее жидких компонентов - его не надо сразу класть в форму с маслом. Компоненты теста: мед, мука, соль, яичный желток, сахар, сода, сливочное масло. Ни молока, ни воды, ни сметаны, ни кефира в тесте нет – в противном случае оно будет жидким; когда его зальешь в форму, пряник краше не станет.

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Раскатываем тесто в колбаску. Затем крепко нажимаем пальцами на тесто. Из колбаски получился некий батончик. Делим его на 2 разных кусочка: отсоединяем 1/3, и этот маленький кусочек отправляется на край пряницы. Большой же кусок теста остается в руках - он нам нужен для картинки, чтобы отпечатались все узоры. Из этого большого куска руками формируем ровный шарик, который затем кладем на стол, сильно нажимаем на него ладонью, то есть делаем лепешку-заготовку и проходим по ней скалкой. Размер лепешки должен как бы закрывать форму будущего пряника (не следует стремиться к толщине теста в 2-3 мм).

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Накрываем тестом форму. Мягко и уверенно, от центра к краям, уделяя внимание каждому сантиметру теста, припечатываем тесто. Таким образом выгоняем масло и лишний воздух. Важно самым тщательным образом проработать будущий рисунок. Сверху на прянице остается «воротничок» из теста.

Душа пряника – в серединке, где начинка. Чем она гуще, тем лучше. Как правило, начинка приготавливается из яблок или слив. Бывает, что добавляют другие плоды и ягоды – для разнообразия ассортимента. Так вот, повидло наносим на лепешку в форме. Маленький кусок теста вновь жамкаем и раскатываем его ладошкой – делаем «спинку» для пряника, накрываем им повидло. Много повидла использовать вредно – в печи может разорвать пряник.

Далее запечатываем начинку – деликатно, одним пальчиком. Отсюда, собственно, и название – печатный. Он такой со всех сторон. Соединяем внутри формы тесто с тестом, тем самым подстраховываем пряник от уже упомянутого разрыва в печи. Спинка пряника должна быть максимально ровной. А шовчик, который мы видим на готовом прянике есть ничто иное, как знак ручной работы.

Далее выбиваем фигурное тесто из деревянной формы на прянице – для этого берем доску-выбивалку. Резко ударяем пряницей по доске и 3 секунды выжидаем. Далеко не всегда получается выбить тесто с первого раза. Но когда это происходит, тесто определяем в печь минут на 12-15. Обжиг при 350 град. происходит в течение 2 минут, потом тесто «греется» при 180 град. в течение 10 минут. И уже после термообработки готовый пряник покрываем сахарным сиропом. Вот, собственно говоря, и весь «производственный» процесс. 

Яркий «заводной апельсин»

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«Запечатанный» своими руками пряник, да еще в полной запеченной красе столь же эстетичен, как яркий «заводной апельсин» Opel Crossland, который так же был представлен в автопробеге. Мы уже тестировали компактный SUV и, помнится, он оставил о себе неплохое впечатление. Сегодня «офранцуженный» немецкий кроссовер может представлять интерес хотя бы тем, что дилерские накрутки на него не такие атомные, как это принято у других брендов. В пресс-службе компании-импортера говорят, что в этом направлении с дилерским корпусом ведется планомерная разъяснительная работа, так что есть смысл обратить на Crossland самое пристальное внимание.

Напомним, что связка «двигатель/трансмиссия» представляет собой 1,2-литровый 110-сильный турбомотор и 6АКП Aisin. На фоне массовой «пандемии» вариаторов и роботов такое сочетание смотрится выигрышно и надежно. Даже несмотря на то, что цилиндров у ДВС всего три, и какие-никакие вибрации все же присутствуют.

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Изображение загружается

Фото: И. Братуха

Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Мы съездили в Тулу чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к Опелям
Возможно, Crossland звезд с неба не хватает, и гонщикам его будет «маловато», но, в общем и целом, ускоряется вполне сносно. При обгонах на трассе приходится давить на педаль акселератора чуть сильнее, чем хочется. «Шумки» хватает, чтобы справиться с аккуратным рокотом малолитражного мотора, настройка подвесок в целом комфортная, другой момент, что перед средними неровностями лучше сбавлять ход. Зато 170 мм клиренса могут пригодиться вне асфальта, а в помощь различные внедорожные режимы и неплохая геометрия.

Уровень внутреннего комфорта не премиальный, но покупателя могут «зацепить» широкие возможности трансформации салона, анатомические кресла с регулировками по 14 направлениям, эффективные адаптивные LED-фары AFL да общий свежий (на фоне некоторых конкурентов) дизайн, что само по себе немало.

Упомянутые модели: Opel Combo (от 1 269 000 Р), Opel Crossland (от 1 699 000 Р)
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