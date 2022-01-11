Мы съездили в Тулу, чтобы приготовить печатный пряник и еще раз прицениться к «Опелям»
Фото: Opel
Самовар свой мы в Тулу не брали, потому как ему в 2021 году посвятили отдельный подробный рассказ. А вот знаменитым тульским пряником, пардон, угостились. И не только отведали с чаем, но и сами его приготовили.
Пряник-сердце подскажет, богат ли жених
Пряников, как вы понимаете, в мире много, а основных способов их приготовления известно, пожалуй, три. Мы акцентировали свое внимание на прянике печатном, с объемными сладкими узорами, надписями и сладкой начинкой. Этот способ характерен для России и Китая. В Европе, для сравнения, пряники вырезают с помощью формочек и потом расписывают сладкими красками. Есть еще лепные пряники - их лепят своими золотыми ручками, делают разные фигурки животных и птичек. Такими пряниками можно полакомиться и поиграть.
Свадебный пряник считался самым красочным. Предложение девушке в Туле делали с пряником в виде сердца. По размеру пряника можно было понять о достатке жениха. Большой пряник-сердце мог стоить несколько рублей (цена коровы или самовара ведерочного). Помните у М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Я не был особенно богат — следовательно, никто не надеялся, что я под веселую руку созову у себя во дворе толпу баб, заставлю их петь и водить хороводы и первым поднесу по стакану водки, а вторых — оделю пряниками».
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Комбинация дизеля и «ручки»
Неплохой старт в ушедшем году взял «каблучок» Combo Life (стартовая стоимость – 1,5 млн руб.). Напомним, что к продаже сегодня доступны 2 бензиновые модификации (1,6 литра 115 л.с.) с 5МКП и 6АКП плюс 90-сильный дизельный DV6 того же объема на «ручке». Последний разгоняется чуть медленнее своих бензиновых коллег, но это только по паспорту – живьем, что называется, проигрыш никак не ощущается.
Дизелек тарахтит себе под капотом в свое удовольствие, но тяговое дело свое знает исправно – в случае обгона готов поделиться моментом и не дать вам усомниться в запланированном перестроении. Впрочем, это если ехать с пустым багажником. При полной загрузке 90 «кобылок» может и не хватить, особенно на затяжных подъемах.
Combo «сформирован» чуть богаче соплатформенных Partner и Berlingo. Его базовая комплектация включает в себя систему стабилизации, кондиционер, передние электростеклоподъемники, противотуманки, круиз, аудиоподготовку и 15-дюймовые стальные колеса. Вдобавок к этому есть 4 аэрбега, 2 сдвижные двери, регулировка сиденья водителя по высоте, подогрев передних кресел и лобового стекла, складные столики на втором ряду, датчики света и дождя.
Работаем, братцы
Тесто берем замороженное, замешанное на фабрике (130 граммов) из светлой пшеничной муки. Оно, скажем так, специальное, пряничное, не любящее жидких компонентов - его не надо сразу класть в форму с маслом. Компоненты теста: мед, мука, соль, яичный желток, сахар, сода, сливочное масло. Ни молока, ни воды, ни сметаны, ни кефира в тесте нет – в противном случае оно будет жидким; когда его зальешь в форму, пряник краше не станет.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Душа пряника – в серединке, где начинка. Чем она гуще, тем лучше. Как правило, начинка приготавливается из яблок или слив. Бывает, что добавляют другие плоды и ягоды – для разнообразия ассортимента. Так вот, повидло наносим на лепешку в форме. Маленький кусок теста вновь жамкаем и раскатываем его ладошкой – делаем «спинку» для пряника, накрываем им повидло. Много повидла использовать вредно – в печи может разорвать пряник.
Далее запечатываем начинку – деликатно, одним пальчиком. Отсюда, собственно, и название – печатный. Он такой со всех сторон. Соединяем внутри формы тесто с тестом, тем самым подстраховываем пряник от уже упомянутого разрыва в печи. Спинка пряника должна быть максимально ровной. А шовчик, который мы видим на готовом прянике есть ничто иное, как знак ручной работы.
Далее выбиваем фигурное тесто из деревянной формы на прянице – для этого берем доску-выбивалку. Резко ударяем пряницей по доске и 3 секунды выжидаем. Далеко не всегда получается выбить тесто с первого раза. Но когда это происходит, тесто определяем в печь минут на 12-15. Обжиг при 350 град. происходит в течение 2 минут, потом тесто «греется» при 180 град. в течение 10 минут. И уже после термообработки готовый пряник покрываем сахарным сиропом. Вот, собственно говоря, и весь «производственный» процесс.
Яркий «заводной апельсин»
Напомним, что связка «двигатель/трансмиссия» представляет собой 1,2-литровый 110-сильный турбомотор и 6АКП Aisin. На фоне массовой «пандемии» вариаторов и роботов такое сочетание смотрится выигрышно и надежно. Даже несмотря на то, что цилиндров у ДВС всего три, и какие-никакие вибрации все же присутствуют.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Уровень внутреннего комфорта не премиальный, но покупателя могут «зацепить» широкие возможности трансформации салона, анатомические кресла с регулировками по 14 направлениям, эффективные адаптивные LED-фары AFL да общий свежий (на фоне некоторых конкурентов) дизайн, что само по себе немало.
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