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22 июля 2021, 18:41

Мы знаем, что думают автовладельцы о компактном кроссовере Mitsubishi ASX

В прошлом году паркетник Mitsubishi ASX разменял второй десяток лет. В России автомобиль знают и… Тут, по логике, следует написать: «любят». Но мы не станем забегать вперед, а дадим слово владельцам – они осведомлены лучше нашего.
Фото: Mitsubishi
Мы знаем что думают автовладельцы о компактном кроссовере Mitsubishi ASX
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Фото: Mitsubishi

«Лучшая из моих машин»

 Москвич Олег Лобов пишет, что за 35 лет активного вождения ему приходилось подолгу управлять различными машинами. «Учился на «Жигулях», потом недолго ездил на старом «Опеле» и с третьей машины до текущей брал только кроссоверы, - уточняет автор отзыва. - Прежде всего, нужна была высота, комфортная для того, чтобы выезжать зимой, когда дороги еще не почищены. По этой же причине отказался от слишком легких по весу машин. ASX устраивает по всем параметрам».

Олегу нравятся ходовые качества и ремонтопригодность ASX, а также работа адаптивного круиз-контроля и встроенных системам безопасности. «Это было именно то, что я искал, - рассказывает водитель. - Поездка на большое расстояние значительно упрощается, и традиционные московский тянучки перестали быть проблемой». Правда, по уточнению автовладельца, для пробок эта функция мало подходит: нужно, дескать, давать газ, чтобы тронуться после остановки или нажать кнопку.

Mitsubishi ASX
От 1.6 л, 117 л.с
Новый от 999 000 до 2 630 000 Р

Г-н Лобов обращает внимание еще на один важный, как он считает, момент: «Второе неактуально для родины машины, но очень актуально для нас: автоматическая дистанция до впереди идущего автомобиля - корпус, и туда будут пытаться вклиниться «сильно спешашие». Система экстренного торможения сработала только раз при резком маневре впереди двигающейся машины. Я тормозил сам, но система решила, что я это делаю недостаточно активно. Поэтому такая «умная» подстраховка на небольшой дистанции – то, что нужно».

«Изменения мало коснулись сути»

Василия Кожевникова подкупил в ASX внешний вид, который, как он отмечает, «на любителя». В сравнении с прежними модификациями, кроссовер, по мнению автора отзыва, стал ярким и узнаваемым. «Сдал версию 2012 года в Трейд-ин и взял новинку, - пишет Василий. - Внутри просторно и удобно, но на материалах по-прежнему экономят. И в дизайне нет изюминки. С такой яркой внешностью от салона тоже ждешь чего-то интересного. Здесь все добротно, надежно, как нравится старшему поколению, к которому я принадлежу. Опциональный состав в топовой версии не самый широкий, но так как я мало пользуюсь многими функциями, меня это не задевает».

Управление автомобилем г-н Кожевников оценивает как стабильное и предсказуемое. «Для города он динамичен, на бездорожье полный привод спасает ситуацию, - комментирует водитель. - На бордюры машина заезжает без намека на пробуксовку. В режиме вариатора, имитирующем понижающий ряд с отключенной электроникой, ASX уверенно штурмует крутые подъемы. Однако это не легковушка, и на поворотах часто замечаю крены».

Mitsubishi ASX Intense 2.0 CVT 4x4
2 л, 150 л.с
вариатор
0-100 - 11.7 с, 191 км/ч
4365 x 1810 x 1630 мм
полный
АИ-95, 7.7 л на 100 км
1 738 000 руб
Все характеристики

Автор не в восторге от маневренности ASX, цены и шумоизоляции – придется, мол, ее доводить до ума, равно как и устанавливать защиту картера: «Дотяну до первого ТО, там все и решу». Откровенно расстроил Василия расход топлива: «Все же 12 литров по городу многовато. Надеюсь, со временем он снизится». По сути, резюмирует автор, «автомобиль мало изменился, только рекламу сделали и еще раз напомнили о его существовании. Ну а я, как преданный поклонник модели, не прошел стороной». 

«ОтРестайлили» по полной»

Олег Тамарин полагает, что ASX с 3-м рестайлингом очень изменился: «Все скептики кричат, мол, глобально ничего не поменяли. Ну, так они и не заявляют, что это новая машина. Говорят же честно: рестайлинг. На мой взгляд, изменений очень много. Большинство производителей пару накладок наляпают и уже цену ломят неимоверную. Японцы же меняют».

Автомобилист признается, что является бескомпромиссным поклонником Mitsubishi, и потому объективной оценки дать не может. При этом ему нравится в новой машине все. И она, по его словам, действительно обновлена. Автор комментария конкретизирует: оптика и мультимедиа стали лучше, а аналоговая «приборка» ему «заходила» всегда «на ура». Кузов осовременили, и это Олегу заметно: «Теперь он не выглядит как старенький подержанный в стиле урбанистического ретро. Правда, и не футуристический, что душой кривить. Но такой под современную классику, а ведь это модно».

В распоряжении г-на Тамарина 2-литровый атмосферный вариант на 150 л.с. «Несмотря на габариты и вес машины, тяга отличная, - свидетельствует водитель. - Атмосферный выбрал не случайно. Проще у нас с ними. Ремонт подешевле и срок до него побольше. Да и сам принцип старой школы мне ближе к сердцу». Автовладельцу пот сердцу вид салона, обшивка и трансформации на высоте. Цвет, по его словам, практичный, не магнит для грязи и пятен.  Олег Тамарин не может понять, почему все раньше ругали подвеску ASX. На его взгляд, она комфортная, немного жестковатая, но ему это в кайф: «На колдобинах самая комфортная машина из всех, что у меня были, а было их аж три». А вот величина транспортного налога автора комментария сильно удручает.

«Неплохой «японец»

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Так полагает Андрей Кузьмич, владеющий ASX полгода. За это время, как он говорит, особых нареканий не выявил: «По сути отличный кроссовер, подходящий для активных поездок по городу. Автомобиль маневренный, габариты удобные. Салон по удобству средний, отделка качественная – ткань и кожа. Руль и водительское кресло регулируются, поэтому легко подгоняю их под свой рост». А вот задние сиденья не такие удобные, как передние, сетует автовладелец и приводит в пример своих друзей, которые после поездки пожаловались на неудобство.

Кузьмич говорит, что находит в ASX много классных опций. Среди них - бесключевой доступ, мультимедиа с камерой заднего вида, экран на 8 дюймов с приемлемой по качеству картинкой, Apple CarPlay и Android Auto. При этом, используя Android Auto, водитель его качеством не особо доволен, мол, частенько «виснет».

Добрые слова Андрей высказывает в адрес подвески, мол, она мягкая, но при этом автомобиль идет по грунтовке неплохо. Наличие полного привода, по его словам, большой плюс для зимы. А вот к шумоизоляции у автовладельца есть претензии - она оставляет желать лучшего: «Почему японские производители игнорируют этот момент, неизвестно». Расход топлива (10-11 литров по городу, 7-8 литров - по трассе) автор поста считает приемлемым. Коротко, со слова Андрея: «Нравятся: ходовые качества, маневренность и габариты. Не нравятся: вместительность салона, электроника».

«Практичная машина»

Эдуард Васильевич отдает должное японским инженерам: «Как у них принято, автомобиль вполне надежен, у меня нареканий к использованию нет никаких. «Печка» и кондиционер - отличные, единственный момент связан с не очень качественной шумоизоляцией. Добротный автомобиль, правда, чувствуется, что ради удешевления кое на чем сэкономили».

На взгляд автовладельца, дизайн салона несколько простоват, для отделки использованы малокачественные материалы, потому и выглядит всё слегка простовато. Эдуард уверен, что «расходники» устанавливать лучше оригинальные, поскольку и по деньгам выходит не очень накладно. ASX, с его слов, имеет вместительный багажник, который можно увеличить за счет задних сидений, так что перевезти какой-то груз вполне себе можно.

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Автор ссылается на свой опыт, который, дескать, подсказывает: ASX - машина для города, нежели для езды по бездорожью, так как недостаточно ходовых характеристик. А асфальтовых джунглях SUV динамичный, при этом легко управляется и нет проблем с тем, чтобы протискиваться среди других машин.

Когда-то был в фаворе

С Mitsubishi ASX какая-то особая ситуация: SUV находится на конвейере с 2010 года и в феврале 2019-го он в который раз омолодился. Но при этом автопроизводитель заявляет не о смене поколений, а всего лишь об очередном рестайлинге. 

Россияне довольно быстро раскусили ASX и уже в первый год официальных продаж было продано без малого 19 тыс. ед. Больше было продано разве что «Аутлендеров» - разница составила 338 машин. В 2013-м удалось доставить потребителям почти 25 тысяч ASX, и это стало рекордом. В настоящее время о таких объемах приходится лишь мечтать – слишком уж недоступными стали машины, и ASX не исключение. Запрашиваемый сегодня дилерами минимум – 1,7 млн рублей. При этом на заре своего появления в РФ за кроссовер просили в «базе» меньше 1 млн рублей. 

Ныне предлагающийся в салонах вариант имеет 2 мотора на выбор: объемом 1,6 литра (117 л.с. при 6100 об/мин и 154 Нм пиковой тяги при 4000 об/мин), а также 2 литра (150 л.с. при 6000 об/мин и 197 Нм крутящего момента при 4200 об/мин). С «младшим» ДВС агрегатируются 5-ступенчатая «механика» и ведущие передние колеса, «старший» агрегат сочетается с CVT и трансмиссией 4x4, имеющей многодисковую муфту в приводе задней оси.

Cписок базового оснащения следующий: ABS, EBD, два передних аэрбега, электростеклоподъемники всех дверей, аудиосистема с 4 динамиками, кондиционер, 16-дюймовые колеса, зеркала с обогревом и электрорегулировками, датчики света и дождя и пр.

Упомянутые модели: Mitsubishi ASX (от 1 059 000 Р)
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