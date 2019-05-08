Мы знаем, где именно на трассе М-11 будут открыты новые «заправки»
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«Первые ласточки» появятся на 258 км (Тверская область) М-11, это будут сразу два автозаправочных комплекса сети «Роснефть» - парные, с правой и левой стороны от дороги.
Вслед за ними свои АЗС намерен открыть холдинг «Лукойл», правда, срок их ввода датируется на данный момент началом августа. Эти заправки начнут отгружать топливо на 423 км трассы М-11. Они также будут обустроены также с левой и с правой стороны от дороги, дабы у автомобилистов, которые следуют из Москвы в Санкт-Петербург и в обратном направлении, была возможность заправиться на этом отрезке трассы.
Наконец, в конце 2019 года заработают еще две многофункциональные зоны, и обе разместятся на 477 км. По информации пресс-службы Госкомпании «Автодор», платная магистраль М-11 будет и дальше обустраиваться, это значит, что на ней и впредь будут строиться новые МФЗ.
Уже известно, что 2020 году должны быть открыты новые МФЗ на 63 км в сторону Санкт-Петербурга, на 74 км по направлению в Москву, на 123 км, 313 км из Санкт-Петербурга в Москву, на 327км – в прямом направлении и на 542 км в обоих направлениях. Здесь автомобилисты смогут не только заправить машину, но и перекусить, купить необходимые в дороге продукты и товары.
Представители ГК «Автодор» отмечают, что высокоскоростная трасса М-11 «Москва-Санкт-Петербург» является на сегодняшний день одной из самых востребованных платных дорог страны - за первомайские праздники по ней проехало более 323 тыс. автомобилей. Как выглядело передвижение в минувшие каникулы, можно ознакомиться в авторском материале нашего портала (см. врезку).
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