12 октября 2019, 15:27
На 8-ом участке М-11 завешается укладка асфальтобетона
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Укладка дорожного полотна на 8-ом участке новой платной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» подходит к концу. Как сообщает пресс-служба ГК «Автодор», работы выполнены на 99% процентов.
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Как сообщил Вячеслав Петушенко по итогам выездного совещания, дорожники работают активно, все прекрасно понимают серьезность поставленных задач. На объектах задействовано более тысячи человек, работает несколько десятков субподрядчиков. Объем работ, проделанный в этом году на VII и VIII участках М-11, сопоставим с тем, что было сделано за предыдущие годы строительства на этих участках.
Напомним, строительные работы на VII и VIII участках трассы начались летом 2016 года. 3 сентября открылось движение по седьмому участку. За месяц по нему проехали более 260 тысяч автомобилей. Финальный, восьмой отрезок автодороги планируется сдать до конца 2019 года. Его протяженность 34,2 километра.
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Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
21.09.2019, 08:48
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
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Отзывы по теме
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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