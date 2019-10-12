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12 октября 2019, 15:27

На 8-ом участке М-11 завешается укладка асфальтобетона

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Укладка дорожного полотна на 8-ом участке новой платной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» подходит к концу. Как сообщает пресс-служба ГК «Автодор», работы выполнены на 99% процентов.
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Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко осмотрели ход строительных работ на 8-ом участке трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург». В настоящее время уложено 1 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси из необходимых 1 130 тысяч тонн (99%). Работы по нанесению разметки на проезжую часть выполнены более, чем на половину. Одновременно строители устанавливают барьерные ограждения и шумозащитные экраны. Активно ведутся работы и на мосту через реку Ижора.

Как сообщил Вячеслав Петушенко по итогам выездного совещания, дорожники работают активно, все прекрасно понимают серьезность поставленных задач. На объектах задействовано более тысячи человек, работает несколько десятков субподрядчиков. Объем работ, проделанный в этом году на VII и VIII участках М-11, сопоставим с тем, что было сделано за предыдущие годы строительства на этих участках.

Напомним, строительные работы на VII и VIII участках трассы начались летом 2016 года. 3 сентября открылось движение по седьмому участку. За месяц по нему проехали более 260 тысяч автомобилей. Финальный, восьмой отрезок автодороги планируется сдать до конца 2019 года. Его протяженность 34,2 километра.


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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
Пикап Isuzu D-Max сменил поколение
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
temeraromashin
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На 8-ом участке М-11 завешается укладка асфальтобетона
{{material_127438}}Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко осмотрели ход строительных работ на 8-ом участке трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург». В настоящее время уложено 1 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси из необходимых 1 130 тысяч тонн (99%). Работы по нанесению разметки на проезжую часть выполнены более, чем на половину. Одновременно строители устанавливают барьерные ограждения и шумозащитные экраны. Активно ведутся работы и на мосту через реку Ижора.Как сообщил Вячеслав Петушенко по итогам выездного совещания, дорожники работают активно, все прекрасно понимают серьезность поставленных задач. На объектах задействовано более тысячи человек, работает несколько десятков субподрядчиков. Объем работ, проделанный в этом году на VII и VIII участках М-11, сопоставим с тем, что было сделано за предыдущие годы строительства на этих участках.Напомним, строительные работы на VII и VIII участках трассы начались летом 2016 года. 3 сентября открылось движение по седьмому участку. За месяц по нему проехали более 260 тысяч автомобилей. Финальный, восьмой отрезок автодороги планируется сдать до конца 2019 года. Его протяженность 34,2 километра.
2019-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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