На 90-километровом участке трассы М-11 повысили скорость до 130 км/ч: «Автодоильный аппарат готов к работе»
Фото: gazelleclub.ru
О повышении скоростного режима автомобилистов будут оповещать посредством табло переменной информации и соответствующих дорожных знаков. Пользователей Сетей эта информация не оставила равнодушными.
Многие и без официального повышения едут «200»
Анна Власова: «Во, блин, «а мужики-то не знают». Ещё 3 года назад там летали под «200». «Автодор» тогда ещё не готов был. Камеры не успел повесить. Сейчас, видимо, автодоильный аппарат готов к работе в штатном режиме».
Максим Корольков: «Уже выезжаю».
Владимир Черный: «149 км/ч - это не быстро. Напишите, где можно стрелку за «250» заложить».
Петр Николаевич: «Для «народных автомобилей» - «150» немало. Поехать поедут, но уже сдувать начинает. Многие так даже не будут разгоняться».
Владимир Черный: «Да ладно… Я больше «150-ти» ходил, на «зубиле» стрелку клал. Любая пузотёрка «200» поедет. На джипе не рискну, паркетник «200» - страшновато едет, «гелик» и иже с ним просто взлетает. А седаны нормально едут».
Петр Николаевич: «Для автомобиля 100-130 «лошадей»? Это за пределом. А на Казантип в 1998 году на «девятке» 180 км/ч всю дорогу лично дубасил, но это же не норма, а скорее пипец какой-то».
Sergey Kurilenko: «Взяли бы кусок нормальной дороги и повысили бы максимальную скорость до «200», ради эксперимента. Современный автопарк позволяет, дороги стали лучше, безопасней и более правильно спроектированы».
Lili Volis: «Там все так и едут «200».
Татьяна Нецкина: «Интересно, это чтобы при следующем ограничении в «50» не успели скорость сбросить и уйти от штрафа? Нет, я – «за», не подумайте чего. Просто не верится, что это будет безвозмездно. Платность дороги не беру во внимание».
Антон Сергеев: «Тут пытался найти некоторых крутых женщин, которые совсем недавно сообщали, что крейсерская скорость их автомобилей, которые, скорее всего, не они себе купили, - 130 км в час. Телефон взял муж и сообщил, где будет отпеваниеми на каком кладбище похороны»...
Роман Ситников: «Так, никто ж не заставляет ехать «130». Есть правый ряд - можно там спокойно болтаться, мешая фурам».
Юрий Дмитриев: «По пятницам из Москвы на М-11 пробки до ЦКАД. Вчера стоял. Потому что дебилы сделали до «зелика» 3 полосы, а после - две. Так вот».
Освещать трассу не надо. Надо фары включать!
Татьяна Гусарова: «На майские там гоняла из Москвы в Питер, и обратно. Вопросов было больше, чем ответов. Почему от Твери до Питера – «130», в Питере на КАДе – «110», а от Твери до Москвы – «110», а МКАД - всего «100»? Куда делись фонари от Солнечногорска до МКАД? Кому-то дача на Лазурном берегу понадобилась? От Твери до Питера трасса полностью освещена. Вообще, кусок Москва - Тверь, короче, дороже и значительно хуже по оснащению и дорожному полотну, чем СПБ - Тверь. Ну, и фуры - это отдельная песня... «Дальнобой» ведёт себя неадекватно на всем протяжении, забывая при обгонах собратьев смотреть в зеркала, и часто создавая аварийные ситуации, заставляя резко сбрасывать скорость».
Мих Сал: «Спасибо - скорость, а почему не осветить эту М-11 от самого МКАДа? А то только с 59-го километра? Ладно, с МКАДа до Шарика, вроде, светло, а потом»?
Александр Барычев: «А зачем свет на автобанах? В Европе нигде не видел, вполне хватает света фар».
Антон Сергеев: «Освещать не надо. Тогда многие умники забывают включать фары. А так может сообразят, когда увидят, что дорога перед ними тёмная».
Алексей Брызгалов: «Отчасти согласен. К сожалению, последствия и для «умников», и для нормальных людей могут быть печальными, если не придерживаться правила всегда ездить с ближним светом».
Антон Сергеев: «В Москве утомили эти «летучие голландцы» без наружного освещения».
Оленёк Находчивая: «Лучше цену проезда снизьте».
В ближайшие дни скорость повысят и на других участках
Пресс-служба ГК «Автодор» сообщает, что до конца текущего месяца планируется увеличить разрешенную скорость движения и на другом участке М-11: с 546 по 680 км (Новгородская и Ленинградская области плюс Санкт-Петербург). Таким образом, c учетом участков, где уже действует подобный режим, водители легковых автомобилей смогут проехать со скоростью 130 км/ч в общей сложности 571 км платной магистрали М-11.
На «Неве» отсутствуют пешеходные переходы и пересечения с другими дорогами в одном уровне. При этом все участки трассы с 59 км и до города на Неве освещены в полном объеме. Кроме того. М-11 оборудована элементами системы управления дорожным движением – камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями. Об изменениях погоды или схемы движения по «Неве» водителей предупреждают табло переменной информации.
«Автодор» предоставляет право оплачивать проезд по трассе М-11 бесконтактным способом и со значительной скидкой от базового тарифа - через транспондер T-pass. При этом увеличить выгоду можно с помощью «Абонементов» – на некоторых участках с их помощью можно экономить до 78% от базового тарифа.
Для справки: в настоящее время общая протяженность участков дорог в ведении ГК «Автодор» с повышенным скоростным режимом составляет 781 км. На 418 км действует скоростной режим 110 км/ч, еще на 363 км – 130 км/ч. Руководство Госкомпании не раз заявляло о планах по постепенному увеличению скоростного лимита на тех участках, где «транспортно-эксплуатационные показатели и условия движения отвечают необходимым требованиям».
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 500 000 РAcura MDX 2005 в Москве
- 3 200 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 98 000 РChevrolet Lanos 2007 в Москве
- 4 750 000 РMercedes G-класс AMG 2013 в Москве
- 1 770 000 РToyota RAV4 2015 в Москве
- 5 197 000 РLand Rover Range Rover 2016 в Москве
- 385 000 РBMW 3 серии 1999 в Москве
- 757 000 РMercedes E-класс 2008 в Москве
- 990 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий