На Алтае два человека погибли в ночном ДТП на переезде
Локомотив протаранил легковушку и протащил ее несколько метров по путям. Два человека, находившиеся в автомобиле, от полученных травм погибли на месте. Еще двоих доставили в больницу. Сообщается, что в локомотивной бригаде никто не пострадал, вагоны с рельсов не сошли и авария никак не повлияла на движение пассажирских поездов.
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-
11.12.2023, 07:31
Автомобили УАЗ будут собирать в Чечне
На автозаводе «Чеченавто» уже выпускают автомобили Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческие ГАЗели Next. В ближайшее время к ним присоединятся модели Ульяновского автозавода.Читать далее
-
11.12.2023, 00:13
Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники
На профильных форумах счастливые обладатели Lada Vesta NG жалуются на новые «детские болезни» своих автомобилей. У одних щетки стеклоочистителей живут своей жизнью и оживают по ночам даже при выключенном зажигании. У других указатели поворота отказываются на работать в мороз.Читать далее
-
11.12.2023, 00:07
АвтоВАЗ удваивает выпуск Lada Vesta: смогут ли продать?
С 11 декабря на автозаводе в Тольятти автомобили семейства Lada Vesta начнут собирать в две смены. Эксперты называют такое решение в большей степени политическим. Спрос на машины есть, но есть и риск производства некомплекта.Читать далее
-
10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
-
10.12.2023, 18:32
На Кубани столкнулись фура, самосвал и Hyundai Getz
Серьезная авария произошла в воскресенье, 10 декабря, в Абинском районе Краснодарского края. По неустановленным причинам МАN с полуприцепом вынесло на встречную полосу.Читать далее
-
08.12.2023, 15:04
Штраф за превышение средней скорости вернется в 2024 году
Минтранс подготовил проект поправок в Правила дорожного движения, которые вводят понятие «средняя скорость» и предусматривают штраф за ее превышение. Если нововведение утвердят, штрафовать водителей начнут уже в следующем году.Читать далее
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