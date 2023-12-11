На Алтае два человека погибли в ночном ДТП на переезде

Ранее мы писали На Кубани столкнулись фура, самосвал и Hyundai Getz Серьезная авария произошла в воскресенье, 10 декабря, в Абинском районе Краснодарского края. По неустановленным ... Читать далее

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, трагедия произошла в первом часу ночи, 11 декабря на железнодорожном переезде 518-й километр перегона Осолодино – Среднесибирская. Водитель легкового автомобиля решил проскочить перед приближающимся грузовым поездом. Машинист железнодорожного состава применил экстренное торможение, но автомобиль был слишком близко.

Локомотив протаранил легковушку и протащил ее несколько метров по путям. Два человека, находившиеся в автомобиле, от полученных травм погибли на месте. Еще двоих доставили в больницу. Сообщается, что в локомотивной бригаде никто не пострадал, вагоны с рельсов не сошли и авария никак не повлияла на движение пассажирских поездов.

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