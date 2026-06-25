Не только для выпускников: где и когда увидеть проход брига с алыми парусами в Петербурге

25 июня 2026, 17:16
На «Алые паруса» впервые откроют вход у метро «Горьковская»
На «Алые паруса» впервые откроют вход у метро «Горьковская»
В Петербурге готовят новые меры для гостей праздника. В этом году появится необычный вход. Организаторы обещают сюрпризы для выпускников. Подробности - в нашем материале.
В Санкт-Петербурге продолжается активная подготовка к масштабному выпускному событию - «Алые паруса». В 2026 году организаторы решили изменить привычную схему доступа на мероприятие: теперь попасть на праздник можно будет не только с традиционных направлений, но и через новый контрольно-пропускной пункт, расположенный у станции метро «Горьковская» на Троицкой площади. Такой шаг, как отмечает Мойка78, призван облегчить путь для выпускников и гостей из Приморского и Петроградского районов.
В этом году для посетителей будет работать шесть КПП, что позволит равномерно распределить потоки людей и избежать скоплений. Новый пункт у «Горьковской» станет первым подобным входом со стороны Петроградской стороны, что заметно расширяет возможности для участников праздника.
Само мероприятие состоится 27 июня. Ожидается, что на «Алые паруса» приедут около 66 тысяч выпускников из разных уголков России, а также зарубежные гости, среди которых представители Африки, Китая и Кубы. Организаторы готовят насыщенную программу: на Дворцовой площади пройдет традиционный концерт, а кульминацией вечера станет появление легендарного брига «Россия» с алыми парусами. Зрелищное водно-пиротехническое шоу дополнит атмосферу праздника.
Для обеспечения безопасности и комфорта гостей в день проведения события в городе введут ограничения на продажу алкоголя. Пропуск на концерт, как и прежде, осуществляется по именным приглашениям, которые бесплатно получают выпускники школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Однако увидеть проход брига «Россия» смогут не только обладатели приглашений. Любой желающий сможет наблюдать за этим моментом с открытых участков набережных, например, с Мытнинской или Университетской, а также с Биржевого моста. Такая возможность предоставляется и во время репетиций, которые традиционно вызывают интерес у горожан.
В связи с проведением «Алых парусов» изменится график работы некоторых музеев. Эрмитаж, Главный штаб и Дворец Меншикова завершат прием посетителей раньше обычного - до 16:00, а кассы закроются еще на час раньше. В Зимнем дворце Петра I в этот день проведут только две экскурсии - в полдень и в 12:30.
Организаторы подчеркивают, что новые меры позволят сделать праздник более доступным и комфортным для всех участников. Введение дополнительного КПП у «Горьковской» - важный шаг к тому, чтобы каждый выпускник мог без лишних сложностей стать частью главного события лета.
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