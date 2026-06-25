Не только для выпускников: где и когда увидеть проход брига с алыми парусами в Петербурге

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

25 июня 2026, 17:16

На «Алые паруса» впервые откроют вход у метро «Горьковская»

На «Алые паруса» впервые откроют вход у метро «Горьковская»

Не только для выпускников: где и когда увидеть проход брига с алыми парусами в Петербурге

На «Алые паруса» впервые откроют вход у метро «Горьковская»

В Петербурге готовят новые меры для гостей праздника. В этом году появится необычный вход. Организаторы обещают сюрпризы для выпускников. Подробности - в нашем материале.

В Петербурге готовят новые меры для гостей праздника. В этом году появится необычный вход. Организаторы обещают сюрпризы для выпускников. Подробности - в нашем материале.

В Санкт-Петербурге продолжается активная подготовка к масштабному выпускному событию - «Алые паруса». В 2026 году организаторы решили изменить привычную схему доступа на мероприятие: теперь попасть на праздник можно будет не только с традиционных направлений, но и через новый контрольно-пропускной пункт, расположенный у станции метро «Горьковская» на Троицкой площади. Такой шаг, как отмечает Мойка78, призван облегчить путь для выпускников и гостей из Приморского и Петроградского районов.

В этом году для посетителей будет работать шесть КПП, что позволит равномерно распределить потоки людей и избежать скоплений. Новый пункт у «Горьковской» станет первым подобным входом со стороны Петроградской стороны, что заметно расширяет возможности для участников праздника.

Само мероприятие состоится 27 июня. Ожидается, что на «Алые паруса» приедут около 66 тысяч выпускников из разных уголков России, а также зарубежные гости, среди которых представители Африки, Китая и Кубы. Организаторы готовят насыщенную программу: на Дворцовой площади пройдет традиционный концерт, а кульминацией вечера станет появление легендарного брига «Россия» с алыми парусами. Зрелищное водно-пиротехническое шоу дополнит атмосферу праздника.

Для обеспечения безопасности и комфорта гостей в день проведения события в городе введут ограничения на продажу алкоголя. Пропуск на концерт, как и прежде, осуществляется по именным приглашениям, которые бесплатно получают выпускники школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Однако увидеть проход брига «Россия» смогут не только обладатели приглашений. Любой желающий сможет наблюдать за этим моментом с открытых участков набережных, например, с Мытнинской или Университетской, а также с Биржевого моста. Такая возможность предоставляется и во время репетиций, которые традиционно вызывают интерес у горожан.

В связи с проведением «Алых парусов» изменится график работы некоторых музеев. Эрмитаж, Главный штаб и Дворец Меншикова завершат прием посетителей раньше обычного - до 16:00, а кассы закроются еще на час раньше. В Зимнем дворце Петра I в этот день проведут только две экскурсии - в полдень и в 12:30.

Организаторы подчеркивают, что новые меры позволят сделать праздник более доступным и комфортным для всех участников. Введение дополнительного КПП у «Горьковской» - важный шаг к тому, чтобы каждый выпускник мог без лишних сложностей стать частью главного события лета.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Симферополь Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться