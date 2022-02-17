На аукцион выставили коллекцию раритетных грузовиков в превосходном состоянии
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Фото: Mecum
Фото: Mecum
После закрытия музея часть коллекции Хейса была передана в дар Национальному автомобильному музею и в настоящее время бережно хранится там. Коллекция представляет первые 50 лет истории грузовиков и включает в себя один из старейших существующих грузовиков, 750-килограммовый Knox 1903 года выпуска. Другая часть автомобилей, когда-то представленных на экспозиции, отправилась на аукцион Mecum Gone Farmin' и будет продана с молотка на мероприятии, которое пройдет с 24 по 26 марта в Ист-Молине, штат Иллинойс.
Всего на аукцион привезут 37 ретро-грузовиков, среди которых можно найти творения компаний Peterbilt, Fageol, Diamond T, Pierce-Arrow, Selden и Packard. Например, 5-тонный грузовик Peterbilt 260GD, выпускавшийся в 1939 – 1940 годах. На сегодняшний день сохранилось не более пяти грузовиков Peterbilt первого поколения. Еще одна изюминка коллекции – красивый желтый 2-тонный лесовоз Pierce-Arrow X-4 1918 года выпуска. Один из старейших экспонатов – грузовик Knox 1903 года выпуска с одноцилиндровым двигателем.
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