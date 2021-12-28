На аукцион выставили очень редкий и очень дорогой Mercedes-Benz: фото уникального автомобиля
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Родстер отличается от купе не просто отсутствием крыши, но также модифицированной рамой, сниженной на 125 килограммов массой, перенастроенной подвеской и рулевым управлением. Пороги сделали ниже, чтобы облегчить посадку в автомобиль, запасное колесо переместили под пол багажника, а топливный бак уменьшили, чтобы увеличить объем багажного отделения.
До 1963 года было выпущено 1 858 родстеров Mercedes-Benz 300 SL, а в первый год производства собрали всего 618 экземпляров. Теперь один из них выставлен на аукцион Sotheby’s. Поэтому нет ничего удивительного, что стартовая ставка составляет 925 000 евро (77,2 млн рублей в пересчете по текущему курсу). За 60 лет автомобиль успел сменить всего шесть владельцев, причем самый первый хозяин, француз, расстался с ним только в 1991 году. В 2017 году родстер тщательно отреставрировали. На его одометре сейчас значится 2 428 километров, но общий пробег на 100 000 километров больше.
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