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8 октября 2019, 00:01

На аукцион выставили последний Saab

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Фото: bilwebauctions.se
Шведский аукционный дом выставил на продажу последний Saab. Седан 9-3 Aero сошел с конвейера в 2014 году и до сих пор хранился в заводском музее. На одометре автомобиля всего 66 километров. Базовая цена составляет 450 тысяч шведских крон или почти 3 млн рублей.
На аукцион выставили последний Saab

Фото: bilwebauctions.se

На аукцион выставили последний Saab

Фото: bilwebauctions.se

На аукцион выставили последний Saab

Фото: bilwebauctions.se

На аукцион выставили последний Saab

Фото: bilwebauctions.se

На аукцион выставили последний Saab

Фото: bilwebauctions.se

На аукцион выставили последний Saab

Фото: bilwebauctions.se

На аукцион выставили последний Saab

Фото: bilwebauctions.se

На аукцион выставили последний Saab

Фото: bilwebauctions.se

На аукцион выставили последний Saab

Фото: bilwebauctions.se

На аукцион выставили последний Saab
На аукцион выставили последний Saab
На аукцион выставили последний Saab
На аукцион выставили последний Saab
На аукцион выставили последний Saab
На аукцион выставили последний Saab
На аукцион выставили последний Saab
На аукцион выставили последний Saab
На аукцион выставили последний Saab
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Автомобильная компания Saab объявила о банкротстве в 2012 году. Год спустя шведская фирма с китайскими корнями National Electric Vehicle Sweden (NEVS) приобрела активы Saab и в конце 2013 года попыталась возобновить на заводе в Тролльхеттане серийное производство. Но к маю 2014-го стало ясно, что конвейер придется остановить. На этот раз навсегда. За несколько месяцев удалось выпустить лишь 420 автомобилей, последний из которых сейчас и выставлен на аукцион.

Уникальный переднеприводный Saab 9-3 Aero Turbo4 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором EcoTec мощностью 220 лошадиных сил и 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Автомобиль проехал всего 66 километров по заводскому испытательному треку в рамках рекламной фотосессии. По сути, это абсолютно новый автомобиль, несмотря на 5-летний возраст. Седан оценили по рыночной цене – 450 тысяч шведских крон. За какую сумму он уйдет с молотка аукциона Bilweb Auctions, можно только догадываться. Ведь легендарная шведская марка до сих пор имеет немало поклонников по всему миру.

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На аукцион выставили последний Saab
{{material_103028}}Автомобильная компания Saab объявила о банкротстве в 2012 году. Год спустя шведская фирма с китайскими корнями National Electric Vehicle Sweden (NEVS) приобрела активы Saab и в конце 2013 года попыталась возобновить на заводе в Тролльхеттане серийное производство. Но к маю 2014-го стало ясно, что конвейер придется остановить. На этот раз навсегда. За несколько месяцев удалось выпустить лишь 420 автомобилей, последний из которых сейчас и выставлен на аукцион.Уникальный переднеприводный Saab 9-3 Aero Turbo4 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором EcoTec мощностью 220 лошадиных сил и 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Автомобиль проехал всего 66 километров по заводскому испытательному треку в рамках рекламной фотосессии. По сути, это абсолютно новый автомобиль, несмотря на 5-летний возраст. Седан оценили по рыночной цене – 450 тысяч шведских крон. За какую сумму он уйдет с молотка аукциона Bilweb Auctions, можно только догадываться. Ведь легендарная шведская марка до сих пор имеет немало поклонников по всему миру.
2019-10-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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