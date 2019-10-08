8 октября 2019, 00:01
На аукцион выставили последний Saab
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Фото: bilwebauctions.se
Шведский аукционный дом выставил на продажу последний Saab. Седан 9-3 Aero сошел с конвейера в 2014 году и до сих пор хранился в заводском музее. На одометре автомобиля всего 66 километров. Базовая цена составляет 450 тысяч шведских крон или почти 3 млн рублей.
Фото: bilwebauctions.se
Фото: bilwebauctions.se
Фото: bilwebauctions.se
Фото: bilwebauctions.se
Фото: bilwebauctions.se
Фото: bilwebauctions.se
Фото: bilwebauctions.se
Фото: bilwebauctions.se
Фото: bilwebauctions.se
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