2 августа 2017, 12:05

На аукцион выставлен автомобиль из фильма Тарантино

Dodge Challenger 1971 г.в. из фильма Квентина Тарантино «Доказательство смерти» выставлен на интернет-аукцион. Будущему владельцу придется заплатить за раритет 12,8 тысяч долларов. На данный момент появилось уже шесть желающих приобрести легендарный автомобиль.
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Dodge Challenger
Выпускается с 2016 г.
Объявлений: 4
Отзывов: 1
Это тот редкий случай, когда вмятины, царапины и ржавчина не скрываются продавцом. Напротив, они и являются доказательством богатой истории автомобиля. Именно на этом Dodge Challenger передвигались главные герои фильма известного режиссера. Пробег авто равен 62 708 километров.

Продавцы уверяют, что техническое состояние машины удовлетворительное, она на ходу и не требует срочного ремонта. Повреждения кузова, которые сразу бросаются в глаза, были сделаны специально для съемок. До завершения торгов осталось менее недели. Не исключено, что цена лота станет выше.

Кинофильм «Доказательство смерти» вышел в прокат в 2007 году, и критики признали его худшим фильмом Квентина Тарантино.

АвтоМудрость Додж Челенджер, Челенжер, Чаленгер

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Отзыв о Dodge Challenger 2011 года
Отличный брутальный авто
maykl-r
Форум Dodge Caravan
Я УЖЕ 8 ЛЕТ ЕЗЖУ НА КАРАВАНЕ ДУШИ НЕ ЧАЮ !!!! ДА ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА С КОТОРОЙ Я СЛАВА БОГУ ТОЛЬКО С НЕЙ С ТОЛКНУЛСЯ ЭТО ЧАСТОЕ ЗАМЕНА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА , НУ КОГДА КАК ШАРОВЫЕ !!!!! А ТАК ВООБЩЕ РАД ЧТО У МЕНЯ ТАКАЯ МАШИНА ДА И В ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕМЦАМИ И ЯПОНЦАМИ ГОООРАЗДО ДЕШЕВЛЕ ! ...
РУЛАН
Форум Dodge Caliber
нужен код активаций магнитолы додж калибр 2007г. Спасибо!
Валерий
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На аукцион выставлен автомобиль из фильма Тарантино
{{model_2602}}Это тот редкий случай, когда вмятины, царапины и ржавчина не скрываются продавцом. Напротив, они и являются доказательством богатой истории автомобиля. Именно на этом Dodge Challenger передвигались главные герои фильма известного режиссера. Пробег авто равен 62 708 километров.Продавцы уверяют, что техническое состояние машины удовлетворительное, она на ходу и не требует срочного ремонта. Повреждения кузова, которые сразу бросаются в глаза, были сделаны специально для съемок. До завершения торгов осталось менее недели. Не исключено, что цена лота станет выше.Кинофильм «Доказательство смерти» вышел в прокат в 2007 году, и критики признали его худшим фильмом Квентина Тарантино.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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