2 августа 2017, 12:05
На аукцион выставлен автомобиль из фильма Тарантино
Dodge Challenger 1971 г.в. из фильма Квентина Тарантино «Доказательство смерти» выставлен на интернет-аукцион. Будущему владельцу придется заплатить за раритет 12,8 тысяч долларов. На данный момент появилось уже шесть желающих приобрести легендарный автомобиль.
Dodge Challenger
Выпускается с 2016 г.
Продавцы уверяют, что техническое состояние машины удовлетворительное, она на ходу и не требует срочного ремонта. Повреждения кузова, которые сразу бросаются в глаза, были сделаны специально для съемок. До завершения торгов осталось менее недели. Не исключено, что цена лота станет выше.
Кинофильм «Доказательство смерти» вышел в прокат в 2007 году, и критики признали его худшим фильмом Квентина Тарантино.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Отличный брутальный авто
Я УЖЕ 8 ЛЕТ ЕЗЖУ НА КАРАВАНЕ ДУШИ НЕ ЧАЮ !!!! ДА ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА С КОТОРОЙ Я СЛАВА БОГУ ТОЛЬКО С НЕЙ С ТОЛКНУЛСЯ ЭТО ЧАСТОЕ ЗАМЕНА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА , НУ КОГДА КАК ШАРОВЫЕ !!!!! А ТАК ВООБЩЕ РАД ЧТО У МЕНЯ ТАКАЯ МАШИНА ДА И В ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕМЦАМИ И ЯПОНЦАМИ ГОООРАЗДО ДЕШЕВЛЕ ! ...
нужен код активаций магнитолы додж калибр 2007г. Спасибо!
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