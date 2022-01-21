На аукционе продадут 28 редких Ferrari: владелец намерен получить десятки миллионов долларов
Марсель Петижан стал одним из самых заядлых коллекционеров автомобилей в Европе. Его коллекция настолько большая, что два года назад он уже продал около 100 машин и собирается выставить на аукцион еще 28 коллекционных авто в 2022 году. В этот раз 2 февраля на аукционе RM Sotheby's в Париже будут представлены редкие модели Ferrari, среди которых есть очень ценные экземпляры.
Петижан был не очень успешным гонщиком в 60-е годы, позже он компенсировал это своими умными инвестициями. Бывший гонщик начал собирать коллекцию классических автомобилей, чтобы диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Он даже подумывал об открытии собственного автомобильного музея, однако планам не суждено было сбыться, поэтому он решил продать автомобили
Два года назад он продал почти две трети своей коллекции, в феврале планирует избавиться еще от 28 автомобилей. На этот раз все Ferrari, все в первозданном виде и практически без пробега. Жемчужина коллекции – великолепный Ferrari 288 GTO 1985 года выпуска стоимостью не менее 2,8 миллиона долларов. Это вторая модель в истории Ferrari, на которой нанесены бессмертные буквы GTO, всего было выпущено 272 автомобиля этой модели. Пробег выставляемой на аукционе модели составляет менее 9 600 километров.
Еще один прекрасный лот, который станет украшением любой коллекции классических автомобилей – Ferrari 275 GTB/4 1966 года выпуска, первый серийный Ferrari, оснащенный версией V12 с четырьмя верхними распределительными валами. Его двигатель восстановили в 70-х годах прошлого столетия, с тех пор автомобиль никогда не ездил. Специалисты оценивают этот лот в сумму более 2,2 миллиона долларов.
Другие эксклюзивные модели, которые будут выставлены на аукционе - отреставрированный кабриолет Ferrari 250 GT II серии 1959 года выпуска и Ferrari 250 GT/L Berlinetta 1964 года выпуска. Оба оснащены 3,0-литровым двигателем Colombo V12 с коротким блоком и, без сомнения, пополнят банковский счет Петижана на сумму более 1 миллиона долларов каждый.
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