На «автодоровских» дорогах зарегистрировано на 8% меньше ДТП
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Фото пользователя 110km.ru
Таковых в прошлом году оказалось на 8% меньше, чем за 12 месяцев 2018-го. При этом за 8 минувших лет, то есть с 2011 года, аварийность уменьшилась аж на 48%. Это уже серьезно, особенно в пересчете на спасенные человеческие жизни.
Также в 2019-м в минус ушла статистика травматизма с тяжелыми (смертельными) последствиями (-20%), а количество раненых сократилось на 4%. Опять же в сравнении с 2011 годом количество погибших снизилось на весомые 62%.
Что интересно, снижение уровня аварийности на «автодоровских» дорогах происходит на фоне увеличения сети скоростных магистралей. Только в одном 2019 году ГК «Автодор» сумел ввести в эксплуатацию более 200 км участков дорог федерального значения. Общая протяженность скоростных платных автомобильных дорог на сегодняшний день составляет более 1440 км. Другими словами, прирост к показателю 2018 году - более 50%.
Немаловажную роль в обеспечении автодорог сыграла прошлогодняя реализация программы по простому и капитальному ремонту ряда участков общей протяженностью более 390 км. Параллельно продолжались работы по разделению встречных потоков, установке металлического барьерного и тросового ограждения (протяженность дорог с разделением транспортных потоков - более 2300 км), устройству освещения, шумовых полос и т.п.
На всех платных участках «автодоровских» трасс несут свою нелегкую службу аварийные комиссары. На данный момент их суммарный парк составляет 63 экипажа. В круглосуточном режиме специально обученные сотрудники готовы оказать помощь в любой ситуации, будь то ДТП, внезапная остановка или техническая неисправность ТС. Как показывает практика, в течение первых 10 минут мужчины в фирменной униформе уже пребывают по вызову (для справки: набираем на телефоне: *390 или 8-800-707-23-23).
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