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17 июля 2019, 10:59

На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы

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АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание, которое регламентирует выявление и замену дефектных водяных насосов TZA на «вазовских» двигателях, выпущенных с 01 января 2019 года.
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Компания АвтоВАЗ разослала дилерам Lada предписание, в котором говорится о необходимости заменить уплотнитель ...
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Водяные помпы для двигателей Lada выпускаются под маркой TZA Тольяттинским заводом автоагрегатов с 1995 года. Согласно опубликованному порталом Лада.Онлайн внутреннему документу АвтоВАЗа от 3 июля 2019 года, дефект заподозрили у насосов с артикулами 1307010-024-000, 1307010-057-000, 1307010-096-000, которые ставились на двигатели Lada с новым сальниковым уплотнением ф.MTU, начиная с 1 января текущего года.

Сотрудникам дилерских центров предписывается оперативно выявлять неисправные помпы и заменять их новыми надлежащего качества. Снятые насосы и часть слитой охлаждающей жидкости дилеры должны направлять на склад зарекламированных изделий АвтоВАЗа.

В начале июня АвтоВАЗ объявлял официальную отзывную кампанию, затрагивающую почти тысячу вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross. Причиной стал непрочный сварной шов промежуточного вала, который грозил полной потерей управления. А несколькими днями позже в сервис пригласили более 9 000 владельцев Lada 4x4 в связи с необходимостью заменить боковые указатели поворота.


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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
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Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Форум ВАЗ Kalina седан
Владею калиной универсал 2011 г.вып. два месяца., пробег чуть более 60 тыс.км. Это мой первый автомобиль. Сразу после покупки поменяли передние колодки, естественно, масло, фильтры. Электроусилитель сразу не понравился, как-то странно вела себя машина на дороге. Отключили и радуемся жизни. Гремит задняя ...
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На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы
{{material_126712}}Водяные помпы для двигателей Lada выпускаются под маркой TZA Тольяттинским заводом автоагрегатов с 1995 года. Согласно опубликованному порталом Лада.Онлайн внутреннему документу АвтоВАЗа от 3 июля 2019 года, дефект заподозрили у насосов с артикулами 1307010-024-000, 1307010-057-000, 1307010-096-000, которые ставились на двигатели Lada с новым сальниковым уплотнением ф.MTU, начиная с 1 января текущего года.Сотрудникам дилерских центров предписывается оперативно выявлять неисправные помпы и заменять их новыми надлежащего качества. Снятые насосы и часть слитой охлаждающей жидкости дилеры должны направлять на склад зарекламированных изделий АвтоВАЗа.В начале июня АвтоВАЗ объявлял официальную отзывную кампанию, затрагивающую почти тысячу вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross. Причиной стал непрочный сварной шов промежуточного вала, который грозил полной потерей управления. А несколькими днями позже в сервис пригласили более 9 000 владельцев Lada 4x4 в связи с необходимостью заменить боковые указатели поворота.
2019-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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