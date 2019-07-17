17 июля 2019, 10:59
На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы
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АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание, которое регламентирует выявление и замену дефектных водяных насосов TZA на «вазовских» двигателях, выпущенных с 01 января 2019 года.
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Компания АвтоВАЗ разослала дилерам Lada предписание, в котором говорится о необходимости заменить уплотнитель ...Читать далее
Сотрудникам дилерских центров предписывается оперативно выявлять неисправные помпы и заменять их новыми надлежащего качества. Снятые насосы и часть слитой охлаждающей жидкости дилеры должны направлять на склад зарекламированных изделий АвтоВАЗа.
В начале июня АвтоВАЗ объявлял официальную отзывную кампанию, затрагивающую почти тысячу вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross. Причиной стал непрочный сварной шов промежуточного вала, который грозил полной потерей управления. А несколькими днями позже в сервис пригласили более 9 000 владельцев Lada 4x4 в связи с необходимостью заменить боковые указатели поворота.
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