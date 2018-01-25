25 января 2018, 12:17

На «Автоторе» началось производство Kia Sorento Prime

Завод «Автотор» в Калининграде с января 2018 года начал производство обновленного флагманского кроссовера Kia Sorento Prime. Автомобиль будет предлагаться с тремя вариантами двигателей и двумя вариантами автоматических трансмиссий.
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На «Автоторе» началось производство Kia Sorento Prime KIA Sorento Prime

KIA Sorento Prime
Выпускается с 2015 г.
Новый от 2 389 900 до 2 609 900 Р
Внедорожник оснащается бензиновыми двигателями 3,5 л V6 MPI (249 л. с.) или 2,4 л GDI (188 л. с.), а также дизельным 2,2 л CRDI (200 л. с.). Sorento Prime комплектуется только автоматическими трансмиссиями – модернизированной 6-ступенчатой или новой 8-диапазонной.

Премьера обновленного автомобиля состоялась на Франкфуртском Международном Автосалоне IAA-2017. На российский рынок автомобиль выйдет в феврале 2018 года. Одновременно начнутся и продажи спортивной версии GT-Line, имеющей как дизайнерские, так и технические отличия от базовой. Подробности о комплектациях и ценах будут сообщены ближе к дате начала продаж.

Начало выпуска обновленного вседорожника не повлияет на производственную программу Sorento второго поколения, который выпускается на заводе «Автотор» по полному циклу. Всего предприятие 11 моделей легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников KIA: cee’d, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.

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| Кому: Евгений такая же беда
Михаил
Форум KIA Sedona
С такой проблемой не сталкивался, потому как при запуске у меня нет шума ни в трансмиссии, ни в другом каком-либо месте, что, конечно, меня радует. У меня немного другая проблема. Часто в зиму я сталкиваюсь с проблемой холодного запуска двигателя, который иногда отзывается заводится, если простоит в ...
Сергей
Форум KIA Carens
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На «Автоторе» началось производство Kia Sorento Prime
{{model_6208}} Внедорожник оснащается бензиновыми двигателями 3,5 л V6 MPI (249 л. с.) или 2,4 л GDI (188 л. с.), а также дизельным 2,2 л CRDI (200 л. с.). Sorento Prime комплектуется только автоматическими трансмиссиями – модернизированной 6-ступенчатой или новой 8-диапазонной.Премьера обновленного автомобиля состоялась на Франкфуртском Международном Автосалоне IAA-2017. На российский рынок автомобиль выйдет в феврале 2018 года. Одновременно начнутся и продажи спортивной версии GT-Line, имеющей как дизайнерские, так и технические отличия от базовой. Подробности о комплектациях и ценах будут сообщены ближе к дате начала продаж. Начало выпуска обновленного вседорожника не повлияет на производственную программу Sorento второго поколения, который выпускается на заводе «Автотор» по полному циклу. Всего предприятие 11 моделей легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников KIA: cee’d, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.
2018-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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