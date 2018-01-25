На «Автоторе» началось производство Kia Sorento Prime
Премьера обновленного автомобиля состоялась на Франкфуртском Международном Автосалоне IAA-2017. На российский рынок автомобиль выйдет в феврале 2018 года. Одновременно начнутся и продажи спортивной версии GT-Line, имеющей как дизайнерские, так и технические отличия от базовой. Подробности о комплектациях и ценах будут сообщены ближе к дате начала продаж.
Начало выпуска обновленного вседорожника не повлияет на производственную программу Sorento второго поколения, который выпускается на заводе «Автотор» по полному циклу. Всего предприятие 11 моделей легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников KIA: cee’d, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.
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