7 марта 2019, 16:32

На «Автоторе» собрали 2 000 000 автомобилей

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Калининградский завод «Автотор» торжественно отметил выпуск 2-миллионного автомобиля. Сейчас на предприятии собирают легковые и коммерческие модели BMW, Kia, Hyundai и Ford. Чести стать юбилейным экземпляром удостоился красный седан Kia Cerato нового поколения.
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В торжественной церемонии, посвящённой этому событию, приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Юбилейный красный Kia Cerato решено было передать в дар благотворительному фонду «Верю в чудо».

Компания «Автотор» в этом году отметит 25-летие. Она была основана в 1994 году. Первые автомобили сошли с конвейера калининградского завода в мае 1997 года. Именно на «Автоторе» первыми в России начали собирать модели иностранных марок. В рамках юбилейных мероприятий руководство холдинга решило поощрить сотрудников, работающих на автозаводе с первых дней. По распоряжению председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Валерия Горбунова, каждый сотрудник, работающий на предприятии с 1997 - 1998 годов, получит премию в размере 100 000 рублей.

Сейчас «Автотор» выпускает порядка 40 моделей легковых и коммерческих автомобилей. На предприятии трудятся свыше 3 тысяч человек. В прошлом году с конвейера завода сошло 203 тыс. машин, появилось более 600 новых рабочих мест. Еще столько же вакансий планируют открыть в 2019 году. К уже выпускаемым на заводе маркам BMW, Kia, Hyundai и Ford может добавиться Chery. Руководство китайской компании рассматривает «Автотор» в числе приоритетных площадок.

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На «Автоторе» собрали 2 000 000 автомобилей
{{material_125521}}В торжественной церемонии, посвящённой этому событию, приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Юбилейный красный Kia Cerato решено было передать в дар благотворительному фонду «Верю в чудо».Компания «Автотор» в этом году отметит 25-летие. Она была основана в 1994 году. Первые автомобили сошли с конвейера калининградского завода в мае 1997 года. Именно на «Автоторе» первыми в России начали собирать модели иностранных марок. В рамках юбилейных мероприятий руководство холдинга решило поощрить сотрудников, работающих на автозаводе с первых дней. По распоряжению председателя совета директоров «Автотор Холдинг» Валерия Горбунова, каждый сотрудник, работающий на предприятии с 1997 - 1998 годов, получит премию в размере 100 000 рублей.Сейчас «Автотор» выпускает порядка 40 моделей легковых и коммерческих автомобилей. На предприятии трудятся свыше 3 тысяч человек. В прошлом году с конвейера завода сошло 203 тыс. машин, появилось более 600 новых рабочих мест. Еще столько же вакансий планируют открыть в 2019 году. К уже выпускаемым на заводе маркам BMW, Kia, Hyundai и Ford может добавиться Chery. Руководство китайской компании рассматривает «Автотор» в числе приоритетных площадок.
2019-03-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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