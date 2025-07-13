На АвтоВАЗе готовятся собрать первые «Нивы» с новым мотором, подвеской и трансмиссией
До конца текущего месяца на конвейере в Тольятти соберут три пробных внедорожника, пишет инсайдерский паблик Avtograd news в социальной сети Вконтакте.
Все эти обновления, а также новый 1,8-литровый мотор на 90 л.с., внедорожник Lada Niva Travel получит уже в 2025 году. С февраля 2026-го обновки появятся на классической Niva Legend. Таким образом, обе модели получат унифицированные двигатель, коробку передач и переднюю подвеску, что повысит надежность и упростит обслуживание автомобилей.
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-
04.07.2025, 08:49
«Известия» протестировали Lada Niva Sport: главные достоинства и недостатки «зажигалки»
Lada Niva, которая уже почти полвека остается символом отечественного внедорожника, впервые получила спортивную версию под названием Sport. Изменения оказались самыми масштабными за всю историю модели: автомобиль получил новый двигатель, модернизированную заднюю подвеску и улучшенный интерьер.Читать далее
-
01.07.2025, 17:25
Представлен новый 1,8-литровый мотор для Lada Niva: главные особенности
На смену проверенному 1,7-литровому двигателю в семействе Lada Niva осенью 2025 года придет новый 1,8-литровый агрегат мощностью 90 л.с. и крутящим моментом до 153 Нм. На презентации нового мотора АвтоВАЗ рассказал о его главных особенностях.Читать далее
-
30.06.2025, 06:41
Названы 5 самых дешевых новых внедорожников в России в июне 2025 года
В условиях сложного климата и неравномерного качества дорожного покрытия полноприводные внедорожники пользуются популярностью у российских автолюбителей, хотя и стоят дороже своих моноприводных «братьев». В список самых доступных моделей вошли как отечественные машины, так и один представитель китайского автопрома.Читать далее
-
26.06.2025, 16:53
Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
19.06.2025, 00:22
Самые яркие и дорогие российские автомобили, которые продают в Европе в июне 2025 года
Интерес к автомобилям российского производства в Европе сохраняется на протяжении десятилетий. Причин несколько. Одни ностальгируют по временам соцлагеря. Другие ценят наши машины за уникальность и простоту конструкции. Третьи – просто чудаки и любители экзотики.Читать далее
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