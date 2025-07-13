На АвтоВАЗе готовятся собрать первые «Нивы» с новым мотором, подвеской и трансмиссией

Ранее мы писали Представлен новый 1,8-литровый мотор для Lada Niva: главные особенности На смену проверенному 1,7-литровому двигателю в семействе Lada Niva осенью 2025 года придет новый 1,8-литровый ... Читать далее

АвтоВАЗ готовит для Lada Niva Legend самые серьезные обновления за последние полвека. Среди ключевых изменений: новые полуоси заднего моста, усиленные шестерни дифференциала, модернизированная пятая передача и блок шестерен заднего хода, обновленный картер сцепления, более жесткое крепление переднего редуктора, измененный поворотный кулак, вентилируемые тормозные диски и однопоршневой суппорт.

До конца текущего месяца на конвейере в Тольятти соберут три пробных внедорожника, пишет инсайдерский паблик Avtograd news в социальной сети Вконтакте.

Все эти обновления, а также новый 1,8-литровый мотор на 90 л.с., внедорожник Lada Niva Travel получит уже в 2025 году. С февраля 2026-го обновки появятся на классической Niva Legend. Таким образом, обе модели получат унифицированные двигатель, коробку передач и переднюю подвеску, что повысит надежность и упростит обслуживание автомобилей.

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