На АвтоВАЗе испытывают новую версию Lada Largus

Ранее мы писали У дилеров появилась еще одна версия Lada Niva Legend АвтоВАЗ расширил ассортимент упрощенных комплектаций для классических внедорожников Lada Niva Legend. В салоны ... Читать далее

На полигоне в Самарской области стартовал первый цикл испытаний электрического фургона Lada e-Largus, сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте». Автомобиль собрали в Центре Инжиниринга для проведения разного рода тестов. В 2023 году должна начаться серийная сборка электрокаров Lada e-Largus на Ижевском автозаводе, где еще недавно собирали автомобили семейства Lada Vesta. Летом 2022 года было принято решение перенести производство Vesta в Тольятти, а в Ижевске собирать электрические «Ларгусы».

В августе 2022-го АвтоВАЗ показал прототип платформы будущих электрокаров Lada e-Largus. С типом тяговой батареи инженеры тогда еще не определились. Рассматривали два варианта: никель-кобальт-магниевые и литий-железо-фосфатные аккумуляторы. При этом сразу было заявлено, что пассажирские версии смогут проезжать без подзарядки по 350 – 400 километров, а фургоны – только по 250 километров из-за увеличенной до 800 килограммов грузоподъемности. Ожидается, что электрический «Ларгус» будет стоить на 20 – 30% дороже версии с двигателем внутреннего сгорания.

Фото: Lada

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах