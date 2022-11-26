На АвтоВАЗе испытывают новую версию Lada Largus
В августе 2022-го АвтоВАЗ показал прототип платформы будущих электрокаров Lada e-Largus. С типом тяговой батареи инженеры тогда еще не определились. Рассматривали два варианта: никель-кобальт-магниевые и литий-железо-фосфатные аккумуляторы. При этом сразу было заявлено, что пассажирские версии смогут проезжать без подзарядки по 350 – 400 километров, а фургоны – только по 250 километров из-за увеличенной до 800 килограммов грузоподъемности. Ожидается, что электрический «Ларгус» будет стоить на 20 – 30% дороже версии с двигателем внутреннего сгорания.
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Как проинформировала группа Avtograd news на своей страничке «ВКонтакте», стали известны имена производителей, которым «АвтоВАЗ» отдаст предпочтение при технической комплектации Lada Vesta. Читать далее
-
16.10.2022, 10:27
5 самых ожидаемых новинок российского автопрома
Санкции не мешают отечественным автопроизводителям анонсировать новые модели. Большинство из них взяли курс на электрификацию. В ближайшее время в продаже должны появиться как минимум пять новых автомобилей.Читать далее
-
30.09.2022, 07:31
АвтоВАЗ рассказал, почему не будут выпускать Renault Duster: не хотят платить
Еще до введения санкций ходили слухи, что сборку кроссоверов Renault Duster могут перенести из Москвы в Тольятти. Сейчас, когда столичный завод Renault хотят переориентировали на выпуск китайских кроссоверов, журналисты спросили главу АвтоВАЗа Максима Соколова о судьбе «Дастера».Читать далее
-
12.09.2022, 18:06
«АвтоВАЗ» разрешит дилерам Lada продавать китайские автомобили
Так Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ», ответил на вопрос корреспондента портала 110km.ru в рамках встречи с представителями автомобильных СМИ. Читать далее
-
09.09.2022, 15:18
Глава АвтоВАЗа рассказал, какие компоненты Lada удалось локализовать и когда вернется Lada Largus
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ситуации в компании и о ближайших планах. С июля по декабрь 2022 года хотят выпустить 140 тысяч автомобилей, в 2023 году в линейку вернутся еще минимум две модели, а объемы возрастут до полумиллиона автомобилей.Читать далее
-
06.09.2022, 09:35
АвтоВАЗ назвал сроки запуска Lada Largus
В рамках Восточного форума глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ближайших производственных планах предприятия, а также пообещал представить в правительство стратегию развития отечественного автогиганта.Читать далее
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