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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

15 ноября 2026, 17:50

Из уютного кабинета - прямиком на конвейер: зачем офисные сотрудники АВТОВАЗа примеряют роль сборщиков

Из уютного кабинета - прямиком на конвейер: зачем офисные сотрудники АВТОВАЗа примеряют роль сборщиков

Не отчёты, а маховики: как день в цехе меняет взгляд офисных работников АВТОВАЗа на производство

Из уютного кабинета - прямиком на конвейер: зачем офисные сотрудники АВТОВАЗа примеряют роль сборщиков

На АВТОВАЗе руководители и административные сотрудники снова вышли к конвейеру: «День офиса» проходит третий год подряд. Участники работают на автомобильных линиях и в цехах агрегатов. Для инженеров это возможность самим увидеть сборку.

На АВТОВАЗе руководители и административные сотрудники снова вышли к конвейеру: «День офиса» проходит третий год подряд. Участники работают на автомобильных линиях и в цехах агрегатов. Для инженеров это возможность самим увидеть сборку.

Несколько часов сотрудник административного подразделения провел на линии 16-клапанных двигателей, устанавливая маховик. Он освоился с последовательностью операций и технологическим процессом. По собственным словам, сотрудник был готов провести на этом месте весь день.

Так проходит «День офиса» на АВТОВАЗе. Как сообщает лада.онлайн, акция входит в программу Недели качества и проводится третий год подряд. Каждый год в ней участвуют около 200-300 сотрудников, причем для многих это первое знакомство с работой непосредственно на производстве. Wroom также описывает участие офисных работников в работе на конвейере как возможность лучше понять производство и выявить неэффективные действия, которые отнимают время и снижают качество.

Сначала для офисных работников была открыта только линия LADA Vesta. Теперь им доступны участки производства коробок передач и двигателей. Отдельное направление связано с изготовлением шасси. Участники также выходят на сборку Niva и Granta. В рамках Недели качества сотрудники АВТОВАЗа испытывали автомобили LADA на заводском треке и направляли руководству предложения по улучшению процессов.

К акции присоединились сотрудники московского подразделения АВТОВАЗа, специально приехавшие из столицы. Они отметили, насколько организовано производство: комплектующие проходят сложную логистическую цепочку, а сборка идет быстро. Некоторым удалось увидеть новый LADA Azimut. В рамках Недели качества сотрудники АВТОВАЗа и поставщики также участвовали в тест-драйве кроссовера. Для первых покупателей заявлены две силовые комбинации: двигатель 1,6 л мощностью 120 л.с. с шестиступенчатой механической коробкой и мотор 1,8 л мощностью 132 л.с. с вариатором. Серийное производство Azimut началось 25 сентября 2026 года.

Распределение по участкам часто связано с основной работой участников. Сотрудник проекта семейства LADA Niva выбрал линию сборки этих машин. На LADA Niva Legend он устанавливал трубки омывателя и крепил жгуты проводов. По его мнению, инженерам полезно самим выполнять производственные операции: так проще понять особенности сборки и найти возможные улучшения конструкции или технологии.

«День офиса» обеспечивает административным сотрудникам возможность увидеть реальные условия работы в цехах. За каждым новичком закрепляют опытного наставника. Он проводит инструктаж, помогает с операциями и проверяет качество, чтобы избежать производственного брака.

Организаторы также рассчитывают укрепить взаимодействие между офисными и производственными подразделениями. За три года сотрудники цехов привыкли к акции и теперь с интересом ждут приезда коллег. По итогам нынешнего мероприятия на АВТОВАЗе планируют подготовить новые предложения и решения для производства и следующих «Дней офиса». В рамках Недели качества работникам также предлагали испытать автомобили LADA на заводском треке и передать руководству идеи по совершенствованию процессов.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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