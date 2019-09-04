4 сентября 2019, 12:03
На АвтоВАЗе построили макет рестайлинговой Lada Vesta
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Седаны Lada Vesta выпускаются с 2015 года, поэтому вполне закономерно, что работы над обновлением модели идут полным ходом. Официальной информации о выходе рестайлинговой версии пока нет. Зато стало известно, что на предприятии уже построили макет новинки.
Фото: Лада.Онлайн
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Официальные представители АвтоВАЗа подтверждают, что работы над рестайлинговой «Вестой» ведутся. Но конкретных сроков выхода новинки на рынок предпочитают не называть. В 2018 году в Сети появлялись фотографии радикально пересмотренного интерьера и новых боковых зеркал.
Главной доминантной Vesta FL может стать огромный вертикально ориентированный экран-планшет медиасистемы. Изменится форма рукоятки КПП и графика приборной панели, «ручник» станет электронным, а в наборе опций появится электропривод складывания боковых зеркал. Внешние обновления по традиции затронут бамперы, решетку радиатора, форму оптики и дизайн колесных дисков. В цветовой палитре появятся новые оттенки.
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Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
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