Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
4 сентября 2019, 12:03

На АвтоВАЗе построили макет рестайлинговой Lada Vesta

  • 63
  • 0
Седаны Lada Vesta выпускаются с 2015 года, поэтому вполне закономерно, что работы над обновлением модели идут полным ходом. Официальной информации о выходе рестайлинговой версии пока нет. Зато стало известно, что на предприятии уже построили макет новинки.
На АвтоВАЗе построили макет рестайлинговой Lada Vesta

Фото: Лада.Онлайн

Ранее мы писали
В Сети появились новые фотографии рестайлинговой Lada Vesta. Судя по всему, тольяттинские инженеры готовятся ...
Читать далее
Хорошо осведомленный источник сообщил порталу «Лада.Онлайн», что в научно-техническом центре АвтоВАЗа смастерили «что-то типа макета». Новый седан получил переработанную переднюю часть кузова, другую корму и новую приборную панель. Первоначально ожидалось, что обновленный автомобиль покажут в 2019 году. Но судя по всему до конца года на рынок выйдет лишь новая версия с бесступенчатой коробкой передач.

Официальные представители АвтоВАЗа подтверждают, что работы над рестайлинговой «Вестой» ведутся. Но конкретных сроков выхода новинки на рынок предпочитают не называть. В 2018 году в Сети появлялись фотографии радикально пересмотренного интерьера и новых боковых зеркал. 

Главной доминантной Vesta FL может стать огромный вертикально ориентированный экран-планшет медиасистемы. Изменится форма рукоятки КПП и графика приборной панели, «ручник» станет электронным, а в наборе опций появится электропривод складывания боковых зеркал. Внешние обновления по традиции затронут бамперы, решетку радиатора, форму оптики и дизайн колесных дисков. В цветовой палитре появятся новые оттенки.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сентябрь для автомобилистов: на что обратить внимание
Главные новинки ушедшего лета 2019
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Vesta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Vesta
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На АвтоВАЗе построили макет рестайлинговой Lada Vesta
{{material_125841}}Хорошо осведомленный источник сообщил порталу «Лада.Онлайн», что в научно-техническом центре АвтоВАЗа смастерили «что-то типа макета». Новый седан получил переработанную переднюю часть кузова, другую корму и новую приборную панель. Первоначально ожидалось, что обновленный автомобиль покажут в 2019 году. Но судя по всему до конца года на рынок выйдет лишь новая версия с бесступенчатой коробкой передач.Официальные представители АвтоВАЗа подтверждают, что работы над рестайлинговой «Вестой» ведутся. Но конкретных сроков выхода новинки на рынок предпочитают не называть. В 2018 году в Сети появлялись фотографии радикально пересмотренного интерьера и новых боковых зеркал. Главной доминантной Vesta FL может стать огромный вертикально ориентированный экран-планшет медиасистемы. Изменится форма рукоятки КПП и графика приборной панели, «ручник» станет электронным, а в наборе опций появится электропривод складывания боковых зеркал. Внешние обновления по традиции затронут бамперы, решетку радиатора, форму оптики и дизайн колесных дисков. В цветовой палитре появятся новые оттенки.
2019-09-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Самара Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.