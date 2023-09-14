На АвтоВАЗе собрали Lada Vesta NG с автоматической коробкой передач и Niva Travel с обновленным салоном

14.09.2023, 09:58

Эксперт рассказал, почему в России больше не будет машин без ABS

Весной 2022 года на фоне введения санкций и сбоев в поставках комплектующих Минпромторг разрешил российским автопроизводителям выпускать автомобили в «упрощенных» комплектациях. Но скоро ситуация изменится.Читать далее