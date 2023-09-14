На АвтоВАЗе собрали Lada Vesta NG с автоматической коробкой передач и Niva Travel с обновленным салоном
Фото: Lada
Есть обновки и у внедорожного семейства Lada Niva. По информации Avtograd News, с конвейера сошел пробный автомобиль Niva Travel с обивкой сидений полностью из экокожи. На спинках передних сидений нанесено тиснение «NIVA TRAVEL». Дверные карты остались прежние. Возможно, это подготовка для запуска в серийное производство.
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07.09.2023, 07:18
Стало известно, когда ESP вернется на Lada Vesta
Летом 2023 года на заводе компании «Итэлма» в Костроме локализовали производство ABS. Систему уже устанавливают на автомобили Lada. Выпуск отечественных ESP пообещали наладить чуть позже. Сейчас технический директор компании назвал сроки.Читать далее
-
05.09.2023, 15:03
5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
В минувшем месяце российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей или в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Титул бестселлера сегмента SUV продолжает удерживать кроссовер Chery.Читать далее
-
28.08.2023, 08:35
АвтоВАЗ наращивает сборку Lada Niva: 50 машин в час
Российский автогигант стремится любой ценой выполнить заявленный на 2023 год производственный план по выпуску более 400 тысяч автомобилей Lada. Машины семейства Lada Granta собирают даже по воскресеньям. С сентября на 20% увеличат суточную норму для Niva, а Vesta начнут собирать в две смены.Читать далее
-
21.08.2023, 22:53
Lada Vesta NG и Lada Largus получат новую роскошную опцию
Отечественная компания «Точмаш-Авто» выиграла конкурс на поставку АвтоВАЗу целого ряда автокомпонентов: от различных кнопок и переключателей до панорамной стеклянной крыши.Читать далее
-
14.09.2023, 09:58
Эксперт рассказал, почему в России больше не будет машин без ABS
Весной 2022 года на фоне введения санкций и сбоев в поставках комплектующих Минпромторг разрешил российским автопроизводителям выпускать автомобили в «упрощенных» комплектациях. Но скоро ситуация изменится.Читать далее
-
14.09.2023, 07:33
Стартовали продажи нового китайского кроссовера из Калининграда: сколько он стоит?
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