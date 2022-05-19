На АвтоВАЗе собрали первые 7 упрощенных Lada Granta

Старт серийного производства «антисанкционных» моделей на АвтоВАЗе планировали начать в июне, но, судя по всему, сроки сдвинутся на первую неделю июля, пишет паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» . Первые упрощенные Lada Granta предназначены для сертификационных испытаний. Чего конкретно лишились автомобили, пока неизвестно. Ранее речь шла о датчиках кислорода (лямбда-зондах) в выпуске и упрощенном блоке управления двигателем, которые откатят мотор к экологическому стандарту Евро-2, а также о подушках безопасности, блоке ЭРА-ГЛОНАСС, системах ABS и ESP.

По информации инсайдеров, АвтоВАЗ рассчитывает выпускать не менее 30 тысяч автомобилей в месяц, что сопоставимо с «докризисными» объемами. Однако пока предприятие простаивает из-за нехватки комплектующих. Сначала коллектив отправили в досрочный корпоративный отпуск, затем завод отдыхал на майских праздниках, сейчас нерабочие дни продлили до конца мая.

В самой компании идут серьезные кадровые перестановки. На место уехавших французских топ-менеджеров должны прийти российские управленцы. Сегодня стало известно о назначении Евгения Шмелева на должность исполнительного вице-президента по инжинирингу. Его называют «отцом Весты». Все технические решения Lada Vesta были внедрены при его участии. Кто встанет во главе АвтоВАЗа по-прежнему остается загадкой. В числе наиболее вероятных претендентов называют Максима Соколова, бывшего министра транспорта, а ныне вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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