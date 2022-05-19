На АвтоВАЗе собрали первые 7 упрощенных Lada Granta
По информации инсайдеров, АвтоВАЗ рассчитывает выпускать не менее 30 тысяч автомобилей в месяц, что сопоставимо с «докризисными» объемами. Однако пока предприятие простаивает из-за нехватки комплектующих. Сначала коллектив отправили в досрочный корпоративный отпуск, затем завод отдыхал на майских праздниках, сейчас нерабочие дни продлили до конца мая.
В самой компании идут серьезные кадровые перестановки. На место уехавших французских топ-менеджеров должны прийти российские управленцы. Сегодня стало известно о назначении Евгения Шмелева на должность исполнительного вице-президента по инжинирингу. Его называют «отцом Весты». Все технические решения Lada Vesta были внедрены при его участии. Кто встанет во главе АвтоВАЗа по-прежнему остается загадкой. В числе наиболее вероятных претендентов называют Максима Соколова, бывшего министра транспорта, а ныне вице-губернатора Санкт-Петербурга.
- 779 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 1 000 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 297 000 РВАЗ (Lada) Granta 2013 в Москве
- 525 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 710 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 800 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 535 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
- 569 900 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 903 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 599 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
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