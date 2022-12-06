На АвтоВАЗе собрали уже 200 000 автомобилей в 2022 году
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил планы предприятия выпустить 220 000 новых автомобилей по итогам 2022 года. По его словам, «в текущих условиях санкционного давления и разрыва логистических цепочек коллектив компании совершает настоящий трудовой подвиг». Одновременно АвтоВАЗ продолжает активно работать над возобновлением выпуска Vesta, Largus, а также развивает ряд новых проектов.
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05.12.2022, 08:05
АвтоВАЗ рассказал о планах построить новый кроссовер на базе Lada Vesta
В ноябре было продано почти 22 тысячи новых автомобилей Lada, что стало лучшим показателем марки в уходящем году. В 2021-м дилеры реализовали на 5 тысяч больше машин, но тогда лидером была Lada Vesta, сборка которой сейчас приостановлена.Читать далее
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02.12.2022, 12:10
«АвтоВАЗ» идет на рекорд: продажи Lada в ноябре – самые сильные в этом году
В цифрах это выглядит следующим образом: 21 726 легковых и коммерческих моделей Lada, реализованных в минувшем месяце. Это лучший результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше показателя октября этого же года. В общей сложности за 11 месяцев покупателями Lada стали 164 636 россиян.Читать далее
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30.11.2022, 09:20
Журналисты сравнили цены автомобилей Lada в России и в Казахстане и сделали неприятный вывод
Журналисты издания «Ведомости» сравнили, сколько стоят автомобили Lada в России и в Казахстане. Причем речь шла даже не о конечных ценах у дилеров, а о официальных рекомендованных производителем розничных ценах.Читать далее
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25.11.2022, 13:02
У Lada Granta появилась 8-местная версия
Семейство Lada Granta пополнилось новой вместительной модификацией. Удлиненный кузов с высокой крышей позволил установить в салоне три ряда сидений по формуле 2+3+3. Предварительно, стоить такой автомобиль будет 1,75 млн рублей.Читать далее
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14.11.2022, 08:30
10 самых продаваемых автомобилей в России подорожали за 10 месяцев на 17%
В период с января по начало ноября 2022 года самые продаваемые на сегодняшний день автомобили в России добавили в цене, в среднем, 17%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru проследил тенденцию, сложившуюся на отечественном авторынке.Читать далее
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02.11.2022, 14:31
В Тольятти локализованы комплектующие для «Гранты» и «Нивы»
Работа по обеспечению локализации автокомпонентов для автомобилей Lada Granta Classic’22 и Lada Niva Classic’22 проведена усилиями тольяттинских АО «Мотор-Супер» и АО «ВИС». Читать далее
-
05.12.2022, 08:05
АвтоВАЗ рассказал о планах построить новый кроссовер на базе Lada Vesta
В ноябре было продано почти 22 тысячи новых автомобилей Lada, что стало лучшим показателем марки в уходящем году. В 2021-м дилеры реализовали на 5 тысяч больше машин, но тогда лидером была Lada Vesta, сборка которой сейчас приостановлена.Читать далее
-
02.12.2022, 12:10
«АвтоВАЗ» идет на рекорд: продажи Lada в ноябре – самые сильные в этом году
В цифрах это выглядит следующим образом: 21 726 легковых и коммерческих моделей Lada, реализованных в минувшем месяце. Это лучший результатом с начала 2022 года, и на 13,5% выше показателя октября этого же года. В общей сложности за 11 месяцев покупателями Lada стали 164 636 россиян.Читать далее
-
30.11.2022, 09:20
Журналисты сравнили цены автомобилей Lada в России и в Казахстане и сделали неприятный вывод
Журналисты издания «Ведомости» сравнили, сколько стоят автомобили Lada в России и в Казахстане. Причем речь шла даже не о конечных ценах у дилеров, а о официальных рекомендованных производителем розничных ценах.Читать далее
-
25.11.2022, 13:02
У Lada Granta появилась 8-местная версия
Семейство Lada Granta пополнилось новой вместительной модификацией. Удлиненный кузов с высокой крышей позволил установить в салоне три ряда сидений по формуле 2+3+3. Предварительно, стоить такой автомобиль будет 1,75 млн рублей.Читать далее
-
14.11.2022, 08:30
10 самых продаваемых автомобилей в России подорожали за 10 месяцев на 17%
В период с января по начало ноября 2022 года самые продаваемые на сегодняшний день автомобили в России добавили в цене, в среднем, 17%. Аналитический отдел агрегатора 110km.ru проследил тенденцию, сложившуюся на отечественном авторынке.Читать далее
-
02.11.2022, 14:31
В Тольятти локализованы комплектующие для «Гранты» и «Нивы»
Работа по обеспечению локализации автокомпонентов для автомобилей Lada Granta Classic’22 и Lada Niva Classic’22 проведена усилиями тольяттинских АО «Мотор-Супер» и АО «ВИС». Читать далее
- 650 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 620 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 830 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 399 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 781 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
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- 134 000 РВАЗ (Lada) Granta 2013 в Москве
- 880 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
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- 599 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
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