На АвтоВАЗе собрали уже 200 000 автомобилей в 2022 году

Ранее мы писали Каждый второй проданный в 2023 году новый автомобиль будет «Ладой» Глава АвтоВАЗа Максим Соколов дал собственный прогноз ситуации на российском авторынке в следующем году. В ... Читать далее

«Юбилейным» стал седан Lada Granta, который можно назвать одним из самых доступных новых автомобилей на российском авторынке и безусловным лидером продаж 2022 года. Машину выпустили в топовой комплектации с кондиционером, двумя подушками безопасности, аудиосистемой и другими интересными опциями. Семейство Lada Granta пользуется заслуженной популярностью у россиян. В минувшем месяце было продано 13 000 экземпляров или на 80% больше, чем в ноябре 2021 года.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил планы предприятия выпустить 220 000 новых автомобилей по итогам 2022 года. По его словам, «в текущих условиях санкционного давления и разрыва логистических цепочек коллектив компании совершает настоящий трудовой подвиг». Одновременно АвтоВАЗ продолжает активно работать над возобновлением выпуска Vesta, Largus, а также развивает ряд новых проектов.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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