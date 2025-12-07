Автогигант в центре скандала: работника оформили подсобником на будущее

На АвтоВАЗе сотрудника тайно устроили на вторую работу без его ведома

На АвтоВАЗе разгорается трудовой скандал. Сотрудник обнаружил странную запись о себе. Его тайно приняли на вторую должность. Теперь компании грозят серьезные санкции. Инспекция уже вынесла свое решение. Разбираемся в деталях этой истории.

Волжский автозавод вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за новых моделей. Средневолжская межрегиональная трудовая инспекция вынесла официальное предостережение в адрес ПАО «АВТОВАЗ», которым руководит Максим Соколов. Поводом для разбирательства послужила жалоба одного из сотрудников предприятия, который столкнулся с весьма нестандартной ситуацией, пишет Abn.agency.

Как стало известно из реестра проверок Генпрокуратуры, работник автогиганта случайно обнаружил, что его без какого-либо уведомления или согласия «трудоустроили» на вторую должность. В информационных системах Фонда пенсионного и социального страхования появилась запись о том, что он с 10 октября 2025 года принят на работу по совместительству. Новая должность - подсобный рабочий в индустриальном парке «АВТОВАЗ». Сотрудник утверждает, что никаких заявлений не писал и договоров не подписывал, а о своем новом статусе узнал совершенно случайно.

Контролирующие органы отреагировали на обращение оперативно. Инспекторы напомнили руководству завода о базовых принципах трудового законодательства. В частности, они сослались на статью 60.2 Трудового кодекса, которая четко гласит: любое расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или совмещение должностей возможно исключительно с письменного согласия самого работника. При этом сотрудник в любой момент имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, предупредив об этом работодателя.

Кроме того, инспекция указала на статью 72 ТК РФ. Согласно ей, любые изменения определенных сторонами условий трудового договора, включая перевод на другую работу, допускаются только по соглашению сторон. Такое соглашение обязательно должно быть заключено в письменной форме. Устное распоряжение или одностороннее решение руководства здесь не имеют юридической силы.

Отдельное внимание было уделено и правилам ведения электронных трудовых книжек. Статья 66.1 ТК РФ обязывает работодателя формировать и передавать сведения о трудовой деятельности каждого сотрудника в Фонд пенсионного и социального страхования корректно и в установленные сроки. Появление фиктивных записей является прямым нарушением этого требования.

В итоге, 13 ноября 2025 года АвтоВАЗу было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Это пока не штраф, а профилактическая мера. Однако, если компания проигнорирует предупреждение и допустит нарушение указанных норм (статей 22, 60.2, 72 и 66.1 ТК РФ), то и саму организацию, и ее должностных лиц могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Санкции по этой статье предусматривают как предупреждение, так и наложение административного штрафа.