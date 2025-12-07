Автогигант в центре скандала: работника оформили подсобником на будущее

7 декабря 2025, 12:48
На АвтоВАЗе сотрудника тайно устроили на вторую работу без его ведома
На АвтоВАЗе сотрудника тайно устроили на вторую работу без его ведома
На АвтоВАЗе разгорается трудовой скандал. Сотрудник обнаружил странную запись о себе. Его тайно приняли на вторую должность. Теперь компании грозят серьезные санкции. Инспекция уже вынесла свое решение. Разбираемся в деталях этой истории.
Волжский автозавод вновь оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за новых моделей. Средневолжская межрегиональная трудовая инспекция вынесла официальное предостережение в адрес ПАО «АВТОВАЗ», которым руководит Максим Соколов. Поводом для разбирательства послужила жалоба одного из сотрудников предприятия, который столкнулся с весьма нестандартной ситуацией, пишет Abn.agency.
Как стало известно из реестра проверок Генпрокуратуры, работник автогиганта случайно обнаружил, что его без какого-либо уведомления или согласия «трудоустроили» на вторую должность. В информационных системах Фонда пенсионного и социального страхования появилась запись о том, что он с 10 октября 2025 года принят на работу по совместительству. Новая должность - подсобный рабочий в индустриальном парке «АВТОВАЗ». Сотрудник утверждает, что никаких заявлений не писал и договоров не подписывал, а о своем новом статусе узнал совершенно случайно.
Контролирующие органы отреагировали на обращение оперативно. Инспекторы напомнили руководству завода о базовых принципах трудового законодательства. В частности, они сослались на статью 60.2 Трудового кодекса, которая четко гласит: любое расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или совмещение должностей возможно исключительно с письменного согласия самого работника. При этом сотрудник в любой момент имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, предупредив об этом работодателя.
Кроме того, инспекция указала на статью 72 ТК РФ. Согласно ей, любые изменения определенных сторонами условий трудового договора, включая перевод на другую работу, допускаются только по соглашению сторон. Такое соглашение обязательно должно быть заключено в письменной форме. Устное распоряжение или одностороннее решение руководства здесь не имеют юридической силы.
Отдельное внимание было уделено и правилам ведения электронных трудовых книжек. Статья 66.1 ТК РФ обязывает работодателя формировать и передавать сведения о трудовой деятельности каждого сотрудника в Фонд пенсионного и социального страхования корректно и в установленные сроки. Появление фиктивных записей является прямым нарушением этого требования.
В итоге, 13 ноября 2025 года АвтоВАЗу было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Это пока не штраф, а профилактическая мера. Однако, если компания проигнорирует предупреждение и допустит нарушение указанных норм (статей 22, 60.2, 72 и 66.1 ТК РФ), то и саму организацию, и ее должностных лиц могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Санкции по этой статье предусматривают как предупреждение, так и наложение административного штрафа.
Похожие материалы Лада
-
07.12.2025, 13:09
В России женщинам откроют доступ к новым профессиям в автопроме и транспорте
В России готовят большие перемены. Список запрещенных профессий пересмотрят. Женщинам откроют новые возможности. Изменения затронут ключевые отрасли. Узнайте, что ждет рынок труда.Читать далее
-
07.12.2025, 11:04
За какие номера теперь лишают прав: новый закон и первый прецедент
В России создан судебный прецедент. Водителя лишили прав из-за номеров. Причиной стал неверный шрифт. А также отсутствие флага на знаке. Узнайте, как избежать такой же участи. Не повторяйте чужих ошибок.Читать далее
-
07.12.2025, 10:38
Первая новая «Волга» замечена на автовозе — раскрыты детали кроссовера для России
В России засняли прототип новой «Волги» на автовозе. Автомобиль удивил современным обликом и логотипом. Ожидается, что модель построят на базе Geely Atlas. Подробности о запуске и технических характеристиках держат в секрете. Интрига вокруг проекта только нарастает.Читать далее
-
07.12.2025, 08:08
Почему завод ТагАЗ прекратил выпускать автомобили и что стало с предприятием
Многие помнят завод ТагАЗ как место, где собирали популярные автомобили. Но что случилось с этим предприятием? Почему оно оказалось на грани исчезновения? В материале раскрываются неожиданные детали и причины, которые привели к банкротству и продаже завода. Судьба ТагАЗа может удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
05.12.2025, 17:27
АвтоВАЗ ищет партнеров в Индии для создания турбомоторов и автоматов
Российский автопром ищет новые пути. АвтоВАЗ смотрит в сторону Индии. Планируется серьезное технологическое сотрудничество. Речь идет о новых двигателях. Также в планах автоматические трансмиссии. Что это значит для будущих моделей Lada?Читать далее
-
05.12.2025, 15:18
УАЗ представил школьный автобус на базе Профи: новое ОТТС уже получено
УАЗ снова удивил автолюбителей свежей разработкой. Новый школьный автобус получил официальное одобрение. Но есть нюанс, который не всем понравится. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 14:57
Почему двери у КамАЗ К5 такие длинные: развенчиваем мифы о кабине
Многие спорят о длине дверей у КамАЗ К5. Водители обсуждают, удобно ли оставлять обувь. Но есть нюансы, о которых мало кто знает. Подробности о конструкции дверей разных моделей – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 14:02
В Госдуме выступили против запрета на вождение для пожилых автомобилистов
В России предложили ограничить возраст водителей. Миллионы могут остаться без прав. Депутаты дали свой однозначный ответ. Новые правила коснутся абсолютно всех автомобилистов.Читать далее
-
04.12.2025, 18:42
Какие изменения в автомобиле могут привести к отмене регистрации в ГАИ
Многие водители не подозревают о рисках доработок. Даже незначительные изменения могут вызвать проблемы. Важно знать, какие детали вызывают вопросы у инспекторов. Это поможет избежать серьезных последствий.Читать далее
-
04.12.2025, 16:49
КамАЗ и ГрАЗ показали топливозаправщик на 17 000 литров: что умеет новинка
КамАЗ и ГрАЗ представили необычный топливозаправщик. Новинка получила интересные технические решения. Почему именно такой объем и что еще скрыто внутри? Подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
07.12.2025, 13:09
В России женщинам откроют доступ к новым профессиям в автопроме и транспорте
В России готовят большие перемены. Список запрещенных профессий пересмотрят. Женщинам откроют новые возможности. Изменения затронут ключевые отрасли. Узнайте, что ждет рынок труда.Читать далее
-
07.12.2025, 11:04
За какие номера теперь лишают прав: новый закон и первый прецедент
В России создан судебный прецедент. Водителя лишили прав из-за номеров. Причиной стал неверный шрифт. А также отсутствие флага на знаке. Узнайте, как избежать такой же участи. Не повторяйте чужих ошибок.Читать далее
-
07.12.2025, 10:38
Первая новая «Волга» замечена на автовозе — раскрыты детали кроссовера для России
В России засняли прототип новой «Волги» на автовозе. Автомобиль удивил современным обликом и логотипом. Ожидается, что модель построят на базе Geely Atlas. Подробности о запуске и технических характеристиках держат в секрете. Интрига вокруг проекта только нарастает.Читать далее
-
07.12.2025, 08:08
Почему завод ТагАЗ прекратил выпускать автомобили и что стало с предприятием
Многие помнят завод ТагАЗ как место, где собирали популярные автомобили. Но что случилось с этим предприятием? Почему оно оказалось на грани исчезновения? В материале раскрываются неожиданные детали и причины, которые привели к банкротству и продаже завода. Судьба ТагАЗа может удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
05.12.2025, 17:27
АвтоВАЗ ищет партнеров в Индии для создания турбомоторов и автоматов
Российский автопром ищет новые пути. АвтоВАЗ смотрит в сторону Индии. Планируется серьезное технологическое сотрудничество. Речь идет о новых двигателях. Также в планах автоматические трансмиссии. Что это значит для будущих моделей Lada?Читать далее
-
05.12.2025, 15:18
УАЗ представил школьный автобус на базе Профи: новое ОТТС уже получено
УАЗ снова удивил автолюбителей свежей разработкой. Новый школьный автобус получил официальное одобрение. Но есть нюанс, который не всем понравится. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 14:57
Почему двери у КамАЗ К5 такие длинные: развенчиваем мифы о кабине
Многие спорят о длине дверей у КамАЗ К5. Водители обсуждают, удобно ли оставлять обувь. Но есть нюансы, о которых мало кто знает. Подробности о конструкции дверей разных моделей – в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 14:02
В Госдуме выступили против запрета на вождение для пожилых автомобилистов
В России предложили ограничить возраст водителей. Миллионы могут остаться без прав. Депутаты дали свой однозначный ответ. Новые правила коснутся абсолютно всех автомобилистов.Читать далее
-
04.12.2025, 18:42
Какие изменения в автомобиле могут привести к отмене регистрации в ГАИ
Многие водители не подозревают о рисках доработок. Даже незначительные изменения могут вызвать проблемы. Важно знать, какие детали вызывают вопросы у инспекторов. Это поможет избежать серьезных последствий.Читать далее
-
04.12.2025, 16:49
КамАЗ и ГрАЗ показали топливозаправщик на 17 000 литров: что умеет новинка
КамАЗ и ГрАЗ представили необычный топливозаправщик. Новинка получила интересные технические решения. Почему именно такой объем и что еще скрыто внутри? Подробности в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве