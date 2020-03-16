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16 марта 2020, 14:41

На АвтоВАЗе стартовала опытная сборка рестайлинговых Lada Largus

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Фото: vk.com/forfriendsspb
Волжский автозавод приступил к предсерийному производству обновленных автомобилей семейства Lada Largus. Сейчас с конвейера B0 каждый день сходит одна – две машины Largus FL. В продажу новинка поступит ближе к осени.
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Дизайн обновленного семейства Lada Largus приводят в соответствие с фирменным X-стилем автомобилей Lada. В конце января на линии В0 были собраны первые три тестовых автомобиля: универсал, его Cross-версия и фургон. Сейчас, по информации портала «Лада.Онлайн», каждый день с конвейера сходят один – два рестайлинговых автомобиля в разных кузовах.

Обновленное семейство Lada Largus FL можно будет узнать по иному оформлению передней части. Передние фары новинка получил от Renault Logan второго поколения, но без светодиодных полосок. От французского седана досталась и мультимедийная система, а передняя панель похожа на Renault Duster. Руль и передние сиденья – от хэтчбека Lada Xray Cross. 

Автомобили из тестовой партии уже проходят дорожные испытания в нескольких регионах России – от Якутии до Кавказа. Машины проверяют в разных условиях эксплуатации, в разных климатических условиях и на дорогах с разным рельефом. Серийная сборка пока не началась. Продажи стартуют не раньше осени 2020 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Самые популярные универсалы на вторичном авторынке
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
Виктор
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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На АвтоВАЗе стартовала опытная сборка рестайлинговых Lada Largus
{{material_129175}}Дизайн обновленного семейства Lada Largus приводят в соответствие с фирменным X-стилем автомобилей Lada. В конце января на линии В0 были собраны первые три тестовых автомобиля: универсал, его Cross-версия и фургон. Сейчас, по информации портала «Лада.Онлайн», каждый день с конвейера сходят один – два рестайлинговых автомобиля в разных кузовах.Обновленное семейство Lada Largus FL можно будет узнать по иному оформлению передней части. Передние фары новинка получил от Renault Logan второго поколения, но без светодиодных полосок. От французского седана досталась и мультимедийная система, а передняя панель похожа на Renault Duster. Руль и передние сиденья – от хэтчбека Lada Xray Cross. Автомобили из тестовой партии уже проходят дорожные испытания в нескольких регионах России – от Якутии до Кавказа. Машины проверяют в разных условиях эксплуатации, в разных климатических условиях и на дорогах с разным рельефом. Серийная сборка пока не началась. Продажи стартуют не раньше осени 2020 года.
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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