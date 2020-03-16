16 марта 2020, 14:41
На АвтоВАЗе стартовала опытная сборка рестайлинговых Lada Largus
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Фото: vk.com/forfriendsspb
Волжский автозавод приступил к предсерийному производству обновленных автомобилей семейства Lada Largus. Сейчас с конвейера B0 каждый день сходит одна – две машины Largus FL. В продажу новинка поступит ближе к осени.
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Обновленное семейство Lada Largus FL можно будет узнать по иному оформлению передней части. Передние фары новинка получил от Renault Logan второго поколения, но без светодиодных полосок. От французского седана досталась и мультимедийная система, а передняя панель похожа на Renault Duster. Руль и передние сиденья – от хэтчбека Lada Xray Cross.
Автомобили из тестовой партии уже проходят дорожные испытания в нескольких регионах России – от Якутии до Кавказа. Машины проверяют в разных условиях эксплуатации, в разных климатических условиях и на дорогах с разным рельефом. Серийная сборка пока не началась. Продажи стартуют не раньше осени 2020 года.
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