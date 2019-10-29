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29 октября 2019, 13:57

На АвтоВАЗе стартовала предсерийная сборка обновленной Lada 4x4

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Фото: Авторевю
АвтоВАЗ готовит очередную порцию обновлений для внедорожников Lada 4x4. Основные изменения затронут салон автомобиля: приборную панель, сидения и потолок. С конвейера сошли первые предсерийные экземпляры.
На АвтоВАЗе стартовала предсерийная сборка обновленной Lada 4x4

Фото: Лада.Онлайн

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АвтоВАЗ готовит масштабное обновление для внедорожника Lada 4x4. Наиболее существенные изменения произойдут ...
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Первая информация о предстоящем Lada 4x4 масштабном рестайлинге, появилась два месяца назад. Источник близкий к АвтоВАЗу сообщил, что внедорожник получит новые кресла, у заднего дивана появятся три подголовника, а на смену натяжному потолку придет формованный, как в большинстве современных автомобилей. Кроме того, обновленная Lada 4x4 получит новые уплотнители, модернизированный кондиционер и современный отопитель салона.

В распоряжении редакции «Лада.Онлайн» даже оказался снимок обновленного салона Lada 4x4. У внедорожника изменится конфигурация торпедо и дизайн приборной панели. Воздуховоды на центральной консоли станут крупнее, а в центре появятся три круглых регулятора температуры, скорости и направления обдува. Внешние изменения ожидаются минимальные - на крыше появится антенна, а в переднем бампере – встроенные штатные «противотуманки». 

Первая партия обновленных предсерийных внедорожников уже сошла с конвейера. По словам источника, близкого к АвтоВАЗу, автомобили имеют вполне товарный вид. Старт серийного производства запланирован на декабрь 2019 года. Продажи обновленной Lada 4x4 начнутся в январе – феврале 2020-го. Официальные представители АвтоВАЗа хотя и не отрицают работу над совершенствованием модели, но подробностями делиться не хотят.


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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 поступил в продажу
Капец. Больше слов нет. Шок (
Илья
АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
Фарид
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На АвтоВАЗе стартовала предсерийная сборка обновленной Lada 4x4
{{material_127548}}Первая информация о предстоящем Lada 4x4 масштабном рестайлинге, появилась два месяца назад. Источник близкий к АвтоВАЗу сообщил, что внедорожник получит новые кресла, у заднего дивана появятся три подголовника, а на смену натяжному потолку придет формованный, как в большинстве современных автомобилей. Кроме того, обновленная Lada 4x4 получит новые уплотнители, модернизированный кондиционер и современный отопитель салона.В распоряжении редакции «Лада.Онлайн» даже оказался снимок обновленного салона Lada 4x4. У внедорожника изменится конфигурация торпедо и дизайн приборной панели. Воздуховоды на центральной консоли станут крупнее, а в центре появятся три круглых регулятора температуры, скорости и направления обдува. Внешние изменения ожидаются минимальные - на крыше появится антенна, а в переднем бампере – встроенные штатные «противотуманки». Первая партия обновленных предсерийных внедорожников уже сошла с конвейера. По словам источника, близкого к АвтоВАЗу, автомобили имеют вполне товарный вид. Старт серийного производства запланирован на декабрь 2019 года. Продажи обновленной Lada 4x4 начнутся в январе – феврале 2020-го. Официальные представители АвтоВАЗа хотя и не отрицают работу над совершенствованием модели, но подробностями делиться не хотят.
2019-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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