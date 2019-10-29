29 октября 2019, 13:57
На АвтоВАЗе стартовала предсерийная сборка обновленной Lada 4x4
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Фото: Авторевю
АвтоВАЗ готовит очередную порцию обновлений для внедорожников Lada 4x4. Основные изменения затронут салон автомобиля: приборную панель, сидения и потолок. С конвейера сошли первые предсерийные экземпляры.
Фото: Лада.Онлайн
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В распоряжении редакции «Лада.Онлайн» даже оказался снимок обновленного салона Lada 4x4. У внедорожника изменится конфигурация торпедо и дизайн приборной панели. Воздуховоды на центральной консоли станут крупнее, а в центре появятся три круглых регулятора температуры, скорости и направления обдува. Внешние изменения ожидаются минимальные - на крыше появится антенна, а в переднем бампере – встроенные штатные «противотуманки».
Первая партия обновленных предсерийных внедорожников уже сошла с конвейера. По словам источника, близкого к АвтоВАЗу, автомобили имеют вполне товарный вид. Старт серийного производства запланирован на декабрь 2019 года. Продажи обновленной Lada 4x4 начнутся в январе – феврале 2020-го. Официальные представители АвтоВАЗа хотя и не отрицают работу над совершенствованием модели, но подробностями делиться не хотят.
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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Капец. Больше слов нет. Шок (
Арки увеличены, что мешало расширить салон?
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