Какие опции и технологии появятся у нового кроссовера Lada Azimut и почему его ждут на рынке

Автор: Дарья Климова

9 февраля 2026, 16:06

АвтоВАЗ завершил сварку первой партии кузовов для Lada Azimut - 217 экземпляров. Модель обещает стать одной из самых технологичных среди российских кроссоверов. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся.

Новость о том, что на АвтоВАЗе уже готовы 217 кузовов для нового кроссовера Lada Azimut, стала заметным событием для российского авторынка. Это не просто очередной этап производства - речь идет о модели, которая может изменить представление о возможностях отечественного автопрома. Для многих автолюбителей это сигнал: в ближайшие годы на рынке появится конкурентоспособный продукт с современными опциями, которых раньше не хватало в российских автомобилях.

По информации пресс-службы предприятия, сварка кузовов прошла с учетом новых стандартов антикоррозионной защиты. Все ключевые элементы, включая крышу, получили оцинковку, что особенно важно для эксплуатации в российских климатических условиях. Такой подход к обработке кузова - редкость для массовых моделей, и это может стать одним из главных преимуществ Azimut на фоне конкурентов.

Старт продаж Lada Azimut намечен на четвертый квартал 2026 года, а полноценная сборка на конвейере начнется за три месяца до этого. Уже известно, что кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: 120 и 132 лошадиные силы. Оба мотора можно будет сочетать с механической коробкой передач, а также, по предварительным данным, с автоматом или вариатором. Такой выбор трансмиссий расширяет аудиторию модели и делает ее привлекательной для разных категорий водителей.

Особое внимание уделено оснащению. Lada Azimut получит функции, которые ранее были недоступны в российских автомобилях. Среди них - беспроводная зарядка для смартфонов, панорамный люк, подогрев боковых стекол, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора и система выбора режимов движения в зависимости от дорожных условий. Такой набор опций выводит модель на новый уровень и позволяет конкурировать с зарубежными аналогами.

Интересно, что впервые Lada Azimut была представлена на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. С тех пор интерес к новинке только растет, а появление первых сваренных кузовов подтверждает: проект движется по графику, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается российский автопром в последние годы.

В контексте последних тенденций на рынке кроссоверов стоит отметить, что отечественные производители все чаще делают ставку на расширение функционала и повышение качества сборки. Это связано не только с ростом конкуренции со стороны китайских и корейских брендов, но и с изменением запросов российских покупателей, которые стали требовательнее к уровню комфорта и безопасности.

Кстати, недавно мы уже рассказывали о том, как китайский кроссовер Voyah Free сумел изменить расстановку сил на рынке новых энергоемких автомобилей в России. Благодаря продуманной комплектации и современным технологиям, эта модель заняла лидирующие позиции среди премиальных гибридов и электрокаров. Подробнее о том, какие факторы повлияли на успех Voyah Free, можно узнать в нашем материале по этой ссылке.

