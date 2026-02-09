Какие опции и технологии появятся у нового кроссовера Lada Azimut и почему его ждут на рынке

9 февраля 2026, 16:06
На АвтоВАЗе сварили 217 кузовов Lada Azimut: старт продаж намечен на 2026 год
На АвтоВАЗе сварили 217 кузовов Lada Azimut: старт продаж намечен на 2026 год
АвтоВАЗ завершил сварку первой партии кузовов для Lada Azimut - 217 экземпляров. Модель обещает стать одной из самых технологичных среди российских кроссоверов. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся.
Новость о том, что на АвтоВАЗе уже готовы 217 кузовов для нового кроссовера Lada Azimut, стала заметным событием для российского авторынка. Это не просто очередной этап производства - речь идет о модели, которая может изменить представление о возможностях отечественного автопрома. Для многих автолюбителей это сигнал: в ближайшие годы на рынке появится конкурентоспособный продукт с современными опциями, которых раньше не хватало в российских автомобилях.
По информации пресс-службы предприятия, сварка кузовов прошла с учетом новых стандартов антикоррозионной защиты. Все ключевые элементы, включая крышу, получили оцинковку, что особенно важно для эксплуатации в российских климатических условиях. Такой подход к обработке кузова - редкость для массовых моделей, и это может стать одним из главных преимуществ Azimut на фоне конкурентов.
Старт продаж Lada Azimut намечен на четвертый квартал 2026 года, а полноценная сборка на конвейере начнется за три месяца до этого. Уже известно, что кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: 120 и 132 лошадиные силы. Оба мотора можно будет сочетать с механической коробкой передач, а также, по предварительным данным, с автоматом или вариатором. Такой выбор трансмиссий расширяет аудиторию модели и делает ее привлекательной для разных категорий водителей.
Особое внимание уделено оснащению. Lada Azimut получит функции, которые ранее были недоступны в российских автомобилях. Среди них - беспроводная зарядка для смартфонов, панорамный люк, подогрев боковых стекол, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора и система выбора режимов движения в зависимости от дорожных условий. Такой набор опций выводит модель на новый уровень и позволяет конкурировать с зарубежными аналогами.
Интересно, что впервые Lada Azimut была представлена на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. С тех пор интерес к новинке только растет, а появление первых сваренных кузовов подтверждает: проект движется по графику, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается российский автопром в последние годы.
В контексте последних тенденций на рынке кроссоверов стоит отметить, что отечественные производители все чаще делают ставку на расширение функционала и повышение качества сборки. Это связано не только с ростом конкуренции со стороны китайских и корейских брендов, но и с изменением запросов российских покупателей, которые стали требовательнее к уровню комфорта и безопасности.
Кстати, недавно мы уже рассказывали о том, как китайский кроссовер Voyah Free сумел изменить расстановку сил на рынке новых энергоемких автомобилей в России. Благодаря продуманной комплектации и современным технологиям, эта модель заняла лидирующие позиции среди премиальных гибридов и электрокаров. Подробнее о том, какие факторы повлияли на успех Voyah Free, можно узнать в нашем материале по этой ссылке.
Похожие материалы Лада
-
26.01.2026, 11:54
В Тольятти испытали Lada Azimut с черными дисками и матовой стойкой кузова
На улицах Тольятти замечен необычный прототип Lada Azimut. Автомобиль выделяется черными дисками и матовой стойкой. Детали экстерьера вызывают вопросы. Ожидается старт продаж в конце года.Читать далее
-
23.01.2026, 05:28
Вызов китайским брендам и собственная разработка от АвтоВАЗа: почему ставка на Lada Azimut очень высокая
Lada Azimut дебютировал на ПМЭФ-2025 и уже вызвал ажиотаж. Модель обещает стать конкурентом китайским кроссоверам. ВАЗ делает ставку на собственные разработки и оригинальные решения. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
16.01.2026, 17:31
Максим Кадаков назвал оптимальную цену для нового кроссовера Lada Azimut
Lada Azimut готовится к выходу на рынок. Эксперт озвучил диапазон цен. Производитель держит интригу. Ожидания покупателей растут. Конкуренты уже наготове. Впереди премьера и старт продаж.Читать далее
-
15.01.2026, 05:34
Lada Azimut на подходе: раскрыты все детали базовой комплектации нового кроссовера от АвтоВАЗа
Lada Azimut в стартовой версии удивляет оснащением. Светодиоды, климат и большой экран - уже в базе. Цена выше конкурентов, но есть нюансы. Почему модель может изменить рынок? Все подробности - в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 15:23
АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году
АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.Читать далее
-
13.01.2026, 08:15
Сможет ли LADA Azimut обойти китайские кроссоверы на российском рынке в 2026 году
LADA Azimut дебютировал на ПМЭФ 2025. Российский кроссовер бросает вызов китайским моделям. Эксперты обсуждают его перспективы. Цена и оснащение обещают быть конкурентными. Сможет ли новинка изменить расстановку сил?Читать далее
-
09.01.2026, 07:29
Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta
Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.Читать далее
-
29.12.2025, 08:46
В Самарской области раскрыли сроки старта производства Lada Azimut на АвтоВАЗе
Власти Самарской области поделились свежими деталями о будущем АвтоВАЗа. В центре внимания - запуск Lada Azimut. Ожидается, что серийное производство стартует в третьем квартале 2026 года. Какие еще новинки готовит завод - интрига сохраняется.Читать далее
-
22.12.2025, 12:35
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Lada Azimut вызвал споры о своем происхождении. Эксперты разобрали платформу и детали. Модель оказалась не такой, как ожидали многие. В материале раскрываются неожиданные факты о новинке.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
26.01.2026, 11:54
В Тольятти испытали Lada Azimut с черными дисками и матовой стойкой кузова
На улицах Тольятти замечен необычный прототип Lada Azimut. Автомобиль выделяется черными дисками и матовой стойкой. Детали экстерьера вызывают вопросы. Ожидается старт продаж в конце года.Читать далее
-
23.01.2026, 05:28
Вызов китайским брендам и собственная разработка от АвтоВАЗа: почему ставка на Lada Azimut очень высокая
Lada Azimut дебютировал на ПМЭФ-2025 и уже вызвал ажиотаж. Модель обещает стать конкурентом китайским кроссоверам. ВАЗ делает ставку на собственные разработки и оригинальные решения. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
16.01.2026, 17:31
Максим Кадаков назвал оптимальную цену для нового кроссовера Lada Azimut
Lada Azimut готовится к выходу на рынок. Эксперт озвучил диапазон цен. Производитель держит интригу. Ожидания покупателей растут. Конкуренты уже наготове. Впереди премьера и старт продаж.Читать далее
-
15.01.2026, 05:34
Lada Azimut на подходе: раскрыты все детали базовой комплектации нового кроссовера от АвтоВАЗа
Lada Azimut в стартовой версии удивляет оснащением. Светодиоды, климат и большой экран - уже в базе. Цена выше конкурентов, но есть нюансы. Почему модель может изменить рынок? Все подробности - в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 15:23
АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году
АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.Читать далее
-
13.01.2026, 08:15
Сможет ли LADA Azimut обойти китайские кроссоверы на российском рынке в 2026 году
LADA Azimut дебютировал на ПМЭФ 2025. Российский кроссовер бросает вызов китайским моделям. Эксперты обсуждают его перспективы. Цена и оснащение обещают быть конкурентными. Сможет ли новинка изменить расстановку сил?Читать далее
-
09.01.2026, 07:29
Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta
Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.Читать далее
-
29.12.2025, 08:46
В Самарской области раскрыли сроки старта производства Lada Azimut на АвтоВАЗе
Власти Самарской области поделились свежими деталями о будущем АвтоВАЗа. В центре внимания - запуск Lada Azimut. Ожидается, что серийное производство стартует в третьем квартале 2026 года. Какие еще новинки готовит завод - интрига сохраняется.Читать далее
-
22.12.2025, 12:35
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Lada Azimut вызвал споры о своем происхождении. Эксперты разобрали платформу и детали. Модель оказалась не такой, как ожидали многие. В материале раскрываются неожиданные факты о новинке.Читать далее