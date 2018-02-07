7 февраля 2018, 12:10
На АвтоВАЗе вновь сменится директор
Нынешний глава АвтоВАЗа Николя Мор покидает свой пост, чтобы сосредоточиться на руководстве евразийским подразделением Renault. В настоящее время акционеры срочно ищут ему замену. Перед назначением кандидатуру нового директора должны утвердить в Ростехе.
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Сейчас идет обсуждение возможных кандидатов. По мнению осведомленного источника, новым главой АвтоВАЗа может стать Алеш Братож – исполнительный вице-президент по производству и управлению поставками.
Мор пришел на Волжский автозавод в апреле 2016 года с поста директора румынской Dacia, также входящая в состав альянса Renault. Он возглавил российскую компанию после ухода Бу Андрессона, который сейчас руководит европейским офисом японского прозводителя автокомпонентов Yazaki.
Под руководством Николя Мора АвтоВАЗ сумел укрепить лидирующие позиции на российском рынке. По итогам январских продаж, сразу две модели компании – Vesta и Granta – вошли в тройку самых продаваемых автомобилей России. При этом Весте даже удалось опередить традиционного лидера - Kia Rio и выйти на первое место.
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