7 февраля 2018, 12:10

На АвтоВАЗе вновь сменится директор

Нынешний глава АвтоВАЗа Николя Мор покидает свой пост, чтобы сосредоточиться на руководстве евразийским подразделением Renault. В настоящее время акционеры срочно ищут ему замену. Перед назначением кандидатуру нового директора должны утвердить в Ростехе.
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Николя Мор приступил к обязанностям операционного директора Renault в Евразии с 1 января 2017 года. Изначально планировалось, что он будет совмещать две руководящие должности – на АвтоВАЗе и в Renault. Почему сейчас решили отказаться от этой идеи, неизвестно. Пока акционеры не договорятся о кандидатуре преемника, Николя Мор продолжит работать на АвтоВАЗе. Руководитель пресс-центра ПАО АвтоВАЗ Сергей Ильинский заверил, что господин Мор продолжает исполнять обязанности главы компании и большую часть своего рабочего времени в России, в Тольятти.

Сейчас идет обсуждение возможных кандидатов. По мнению осведомленного источника, новым главой АвтоВАЗа может стать Алеш Братож – исполнительный вице-президент по производству и управлению поставками.

Мор пришел на Волжский автозавод в апреле 2016 года с поста директора румынской Dacia, также входящая в состав альянса Renault. Он возглавил российскую компанию после ухода Бу Андрессона, который сейчас руководит европейским офисом японского прозводителя автокомпонентов Yazaki. 

Под руководством Николя Мора АвтоВАЗ сумел укрепить лидирующие позиции на российском рынке. По итогам январских продаж, сразу две модели компании – Vesta и Granta – вошли в тройку самых продаваемых автомобилей России. При этом Весте даже удалось опередить традиционного лидера - Kia Rio и выйти на первое место.
Top Manager Лада

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На АвтоВАЗе вновь сменится директор
{{material_115996}}Николя Мор приступил к обязанностям операционного директора Renault в Евразии с 1 января 2017 года. Изначально планировалось, что он будет совмещать две руководящие должности – на АвтоВАЗе и в Renault. Почему сейчас решили отказаться от этой идеи, неизвестно. Пока акционеры не договорятся о кандидатуре преемника, Николя Мор продолжит работать на АвтоВАЗе. Руководитель пресс-центра ПАО АвтоВАЗ Сергей Ильинский заверил, что господин Мор продолжает исполнять обязанности главы компании и большую часть своего рабочего времени в России, в Тольятти.Сейчас идет обсуждение возможных кандидатов. По мнению осведомленного источника, новым главой АвтоВАЗа может стать Алеш Братож – исполнительный вице-президент по производству и управлению поставками.Мор пришел на Волжский автозавод в апреле 2016 года с поста директора румынской Dacia, также входящая в состав альянса Renault. Он возглавил российскую компанию после ухода Бу Андрессона, который сейчас руководит европейским офисом японского прозводителя автокомпонентов Yazaki. Под руководством Николя Мора АвтоВАЗ сумел укрепить лидирующие позиции на российском рынке. По итогам январских продаж, сразу две модели компании – Vesta и Granta – вошли в тройку самых продаваемых автомобилей России. При этом Весте даже удалось опередить традиционного лидера - Kia Rio и выйти на первое место.
2018-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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