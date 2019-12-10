10 декабря 2019, 16:17
На АвтоВАЗе задержали группу «несунов»
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Фото: Валерий Шарифулин / ИТАР-ТАСС
Служба безопасности АвтоВАЗа вычислила и передала сотрудникам правоохранительных органов группу недобросовестных сотрудников автозавода, которые занимались хищением запчастей.
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В итоге, удалось изобличить группировку «несунов», состоящую из 13 человек, которые систематически выносили в территории автозавода комплектующие изделия. Как сообщает газета "ВА-Волжский Автостроитель", взять преступников удалось с поличным, когда они пытались в очередной раз пронести более 800 латунных колец синхронизатора для коробки переключения передач на общую сумму 240 000 рублей. Для конспирации запчасти спрятали в корпуса приборов контрольно-измерительной аппаратуры. Все недобросовестные сотрудники уже уволены с предприятия, а сведения о хищениях переданы в полицию. После завершения официального расследования степень вины и меру ответственности для каждого участника преступной группы установит суд.
Год назад на АвтоВАЗе изобличили еще одного предприимчивого сотрудника, который в одном из цехов оборудовал майнинговую ферму. Процесс «добычи» криптовалюты очень энергозатратный. На протяжении двух лет бухгалтерия предприятия не могла обнаружить причину перерасхода электричества. За это время было похищено электроэнергии на сумму свыше 600 000 рублей. При этом владелец фермы заработал на криптовалюте немногим более 1,2 млн рублей.
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