От полимеров до готового бампера за 77 секунд: как работает на АвтоВАЗе новая пресс-форма весом 40 тонн

24 июня 2026, 13:48
На АвтоВАЗе запустили рекордную пресс-форму для бамперов Lada Azimut
На АвтоВАЗе запустили рекордную пресс-форму для бамперов Lada Azimut
На заводе АвтоВАЗа в Тольятти внедрили уникальную пресс-форму для выпуска бамперов Lada Azimut. Это событие может изменить подход к производству крупных пластиковых деталей. Почему именно сейчас это важно для рынка и какие технологии стоят за этим процессом - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что такие решения влияют на качество и безопасность новых моделей.
Для российских автолюбителей новость о запуске на АвтоВАЗе самой крупной пресс-формы для бамперов Lada Azimut - не просто очередное обновление производства. Это шаг, который напрямую влияет на качество, безопасность и доступность новых автомобилей на рынке. В условиях, когда отечественный автопром ищет пути повышения конкурентоспособности, подобные технологические решения становятся особенно значимыми.
Как сообщает пресс-служба компании, на тольяттинском заводе АвтоВАЗа начали использовать пресс-форму весом 40 тонн - это рекорд для предприятия. Благодаря этой оснастке удалось наладить выпуск бамперов для кроссовера Lada Azimut, причем весь процесс - от подачи полимеров до извлечения готовой детали - полностью автоматизирован. Материал нагревается до температуры свыше 200 градусов, а цикл изготовления одного бампера занимает всего 77 секунд. Такой подход позволяет не только ускорить производство, но и повысить стабильность качества.
Бамперы для Lada Azimut считаются одними из самых сложных пластиковых деталей в автомобильной промышленности. Их большие размеры, вес до 18 кг и высокие требования к прочности требуют особого контроля на каждом этапе. Для отладки технологии на предприятии изготовили около 500 опытных образцов, что позволило выявить и устранить возможные недочеты. В состав сборочных модулей, которые поступают на конвейер, входят не только сами бамперы, но и светотехника, элементы парковочных систем, щитки для распределения воздушных потоков, а также молдинги и накладки.
Интересно, что подобные технологические новшества на АвтоВАЗе не ограничиваются только производством пластиковых деталей. Например, ранее на предприятии внедряли методы разрушающего контроля кузовов, чтобы выявлять слабые места сварки и повышать надежность автомобилей. Подробнее о таких испытаниях можно узнать в материале о проверке прочности кузова Lada - как на заводе проводят специальные тесты.
По информации «Российской Газеты», внедрение новой пресс-формы и автоматизация процессов позволяют АвтоВАЗу не только повысить качество выпускаемых деталей, но и снизить зависимость от импортных компонентов. Это особенно актуально в условиях, когда рынок сталкивается с перебоями поставок и необходимостью локализации производства. Кроме того, подобные решения могут стать примером для других российских автозаводов, стремящихся к технологической независимости. Важно отметить, что развитие таких технологий способствует не только улучшению характеристик автомобилей, но и формирует новые стандарты для всей отрасли.
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