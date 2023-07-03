На АвтоВАЗе завернули всю партию собранных Lada Niva из-за проблем с тормозами
На продажах Lada Niva неприятное открытие никак не скажется. На заводском складе в настоящее время находится достаточное количество выпущенных ранее автомобилей, ожидающих отгрузки дилерам.
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28.06.2023, 23:02
В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design, специализирующееся на доработке внедорожников, представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта» на базе классической трехдверной Lada Niva Legend.Читать далее
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05.06.2023, 14:15
5 самых популярных кроссоверов в России в мае 2023 года
Отечественный авторынок постепенно восстанавливается. В мае 2023 года российские дилеры реализовали 72,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это немного ниже апрельских показателей, зато в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года.Читать далее
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05.06.2023, 09:08
Стильный пикап на базе Lada Niva Travel: новые подробности
Московская компания «Альфа Автоматив Техноложиз», которая ранее изготавливала штампованные детали для российских автомобилей Renault, представила новый проект - пикап на базе внедорожника Lada Niva Travel. Если АвтоВАЗ одобрит новинку, она вполне может пойти в серию.Читать далее
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05.06.2023, 00:07
«Нива» получит 122-сильный мотор и доживет до 50-летнего юбилея
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о судьбе классической Lada Niva Legend. Он подтвердил, что внедорожник получит мотор от Lada Vesta NG и проживет на конвейере минимум до 2027 года.Читать далее
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19.05.2023, 07:14
Хоккеист Овечкин рассказал о подаренной Lada
На торжественной церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александру Овечкину, одному из лучших нападающих в истории НХЛ, вручили сертификат на автомобиль Lada.Читать далее
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02.07.2023, 17:04
Самые дешевые дизельные автомобили в России летом 2023 года
Спрос на дизельные автомобили в России сохраняется. Предложение по ним на вторичном рынке продолжает расти, но выбор новых машин не столь велик, да и стоят они дороже бензиновых аналогов.Читать далее
-
02.07.2023, 16:35
3 самых надежных семейных автомобилей
Большой семиместный кроссовер может стать оптимальным выбором для главы большой семьи. Автомобиль отличается вместительным салоном, мощным мотором и увеличенным дорожным просветом по сравнению с универсалами и минивэнами.Читать далее
-
28.06.2023, 23:02
В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design, специализирующееся на доработке внедорожников, представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта» на базе классической трехдверной Lada Niva Legend.Читать далее
-
05.06.2023, 14:15
5 самых популярных кроссоверов в России в мае 2023 года
Отечественный авторынок постепенно восстанавливается. В мае 2023 года российские дилеры реализовали 72,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это немного ниже апрельских показателей, зато в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года.Читать далее
-
05.06.2023, 09:08
Стильный пикап на базе Lada Niva Travel: новые подробности
Московская компания «Альфа Автоматив Техноложиз», которая ранее изготавливала штампованные детали для российских автомобилей Renault, представила новый проект - пикап на базе внедорожника Lada Niva Travel. Если АвтоВАЗ одобрит новинку, она вполне может пойти в серию.Читать далее
-
05.06.2023, 00:07
«Нива» получит 122-сильный мотор и доживет до 50-летнего юбилея
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о судьбе классической Lada Niva Legend. Он подтвердил, что внедорожник получит мотор от Lada Vesta NG и проживет на конвейере минимум до 2027 года.Читать далее
-
19.05.2023, 07:14
Хоккеист Овечкин рассказал о подаренной Lada
На торжественной церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александру Овечкину, одному из лучших нападающих в истории НХЛ, вручили сертификат на автомобиль Lada.Читать далее
-
02.07.2023, 17:04
Самые дешевые дизельные автомобили в России летом 2023 года
Спрос на дизельные автомобили в России сохраняется. Предложение по ним на вторичном рынке продолжает расти, но выбор новых машин не столь велик, да и стоят они дороже бензиновых аналогов.Читать далее
-
02.07.2023, 16:35
3 самых надежных семейных автомобилей
Большой семиместный кроссовер может стать оптимальным выбором для главы большой семьи. Автомобиль отличается вместительным салоном, мощным мотором и увеличенным дорожным просветом по сравнению с универсалами и минивэнами.Читать далее
- 1 219 900 РВАЗ (Lada) Niva 2022 в Зеленограде
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