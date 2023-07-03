На АвтоВАЗе завернули всю партию собранных Lada Niva из-за проблем с тормозами

05.06.2023, 14:15

5 самых популярных кроссоверов в России в мае 2023 года

Отечественный авторынок постепенно восстанавливается. В мае 2023 года российские дилеры реализовали 72,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это немного ниже апрельских показателей, зато в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года.Читать далее