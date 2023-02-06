На автозавод в Калуге нашелся покупатель: здесь продолжат выпускать модели Volkswagen

Покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге заинтересовалась АФК «Система», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. К сделке также привлечена казахстанская компания Allur, среди акционеров которой есть китайские фирмы, связанные с выпуском Volkswagen в Поднебесной. Как выяснили журналисты, в Калуге планируют перезапустить производство моделей Volkswagen и «близких к ним автомобилей».

В «Фольксваген Груп Рус» пока воздержались от комментариев, сказав лишь, что постоянно следят за ситуацией и рассматривают различные сценарии. По информации телеграм-канала «Русский автомобиль», имя покупателя российских активов Volkswagen Group обещают назвать до 1 марта 2023 года.

Фото: Volkswagen

«Коммерсантъ» уточняет, что Volkswagen занимает по отношению к Россию более мягкую позицию, по сравнению с другими европейскими автопроизводителями, и даже сам пытался перезапустить завод в нашей стране за счет поставок компонентов из Турции. Но безуспешно. В штаб-квартире побоялись, что подобные действия будут расценены властями ЕС как обход санкций, поскольку в Россию запрещено ввозить комплектующие стоимостью свыше 300 евро.

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