19 октября 2018, 11:48
На автозаводе «Урал» стартовало производство дорожных автомобилей
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Автозавод «Урал» приступил к серийному выпуску грузовика «Урал Next 6x4», который предназначен для дорог общего пользования. Ранее предприятие выпускало грузовые автомобили, которые могли ездить только по технологическим дорогам.
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Семейство грузовых автомобилей «Урал Next» состоит из самосвалов грузоподъемностью до 15,6 тонн и седельных тягачей с полной массой автопоезда до 62 тонн. В будущем на базе «Урал Next 6x4» предприятие планирует выпускать до двухсот различных модификаций специальной техники – от автокранов до мусоровозов.
Самосвалы «Урал Next» оснащаются мотором ЯМЗ-536, а тягачи – двигателем ЯМЗ-653. Оба агрегата соответствуют экологическому классу Евро-5 и отличаются неплохой топливной экономичностью. Мосты грузовиков допускают нагрузку до одной тонны. Для улучшения проходимости, ведущие мосты получили межколесные и межосевые блокировки.
Благодаря капотной компоновке, автомобили «Урал» более безопасны для водителя и пассажиров, что выгодно отличает их от КамАЗов. В список стандартного оснащения входит информационно-развлекательная система, многофункциональный руль, круиз-контроль, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла, подогрев боковых зеркал, линзованная оптика. Продажи «Урал Next 6x4» уже начались. Заводская гарантия составляет 36 месяцев или 150 000 километров пробега.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Да, машины заслуженные, тут и говорить ничего не нужно. Но самый легендарный, мне кажется, это 375-й. Все-таки 30 лет на конвейере это не шутка. И пусть он жрал бензин, как самолет, зато проехать мог где угодно, и чинился в любом поле подручными средствами.
А куда поставляться то будет это праворульный Урал? Англия, Япония, Австралия? Поставили бы еще правый руль на армейский 4320, в той же Японии, среди их мелких кей-каров, очень бы брутально выглядел)
В армии довелось эксплуатировать два Урала-4320 с установкой АПА-5Д (фактически генератор для питания бортсистем летательных аппаратов) , причём машины отличались возрастом и силовыми агрегатами: один 1991 года с дизелем КамАЗ-740, второй 2006 года с ЯМЗ-238М2. Урал грузовик спартанский, из удобств ...
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