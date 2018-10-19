19 октября 2018, 11:48

На автозаводе «Урал» стартовало производство дорожных автомобилей

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Автозавод «Урал» приступил к серийному выпуску грузовика «Урал Next 6x4», который предназначен для дорог общего пользования. Ранее предприятие выпускало грузовые автомобили, которые могли ездить только по технологическим дорогам.
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  На автозаводе «Урал» стартовало производство дорожных автомобилей Урал На автозаводе «Урал» стартовало производство дорожных автомобилей Урал На автозаводе «Урал» стартовало производство дорожных автомобилей Урал На автозаводе «Урал» стартовало производство дорожных автомобилей Урал На автозаводе «Урал» стартовало производство дорожных автомобилей
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«Урал» осваивает новый для себя сегмент дорожных автомобилей. Новые грузовики «Урал Next» найдут себе применение в строительстве, дорожной отрасли и сельском хозяйстве. Они составят достойную конкуренцию современным КамАЗам. 

Семейство грузовых автомобилей «Урал Next» состоит из самосвалов грузоподъемностью до 15,6 тонн и седельных тягачей с полной массой автопоезда до 62 тонн. В будущем на базе «Урал Next 6x4» предприятие планирует выпускать до двухсот различных модификаций специальной техники – от автокранов до мусоровозов.

Самосвалы «Урал Next» оснащаются мотором ЯМЗ-536, а тягачи – двигателем ЯМЗ-653. Оба агрегата соответствуют экологическому классу Евро-5 и отличаются неплохой топливной экономичностью. Мосты грузовиков допускают нагрузку до одной тонны. Для улучшения проходимости, ведущие мосты получили межколесные и межосевые блокировки.

Благодаря капотной компоновке, автомобили «Урал» более безопасны для водителя и пассажиров, что выгодно отличает их от КамАЗов. В список стандартного оснащения входит информационно-развлекательная система, многофункциональный руль, круиз-контроль, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла, подогрев боковых зеркал, линзованная оптика. Продажи «Урал Next 6x4» уже начались. Заводская гарантия составляет 36 месяцев или 150 000 километров пробега.

По собственной информации 110km.ru
Новинки и концепт кары Ural
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Отзывы по теме
Знаменитым «Уралам» исполнилось семьдесят пять лет
Да, машины заслуженные, тут и говорить ничего не нужно. Но самый легендарный, мне кажется, это 375-й. Все-таки 30 лет на конвейере это не шутка. И пусть он жрал бензин, как самолет, зато проехать мог где угодно, и чинился в любом поле подручными средствами.
Макар
«Урал Next» получил праворульную версию
А куда поставляться то будет это праворульный Урал? Англия, Япония, Австралия? Поставили бы еще правый руль на армейский 4320, в той же Японии, среди их мелких кей-каров, очень бы брутально выглядел)
Виталий
УРАЛ 4320
В армии довелось эксплуатировать два Урала-4320 с установкой АПА-5Д (фактически генератор для питания бортсистем летательных аппаратов) , причём машины отличались возрастом и силовыми агрегатами: один 1991 года с дизелем КамАЗ-740, второй 2006 года с ЯМЗ-238М2. Урал грузовик спартанский, из удобств ...
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На автозаводе «Урал» стартовало производство дорожных автомобилей
{{material_124661}}«Урал» осваивает новый для себя сегмент дорожных автомобилей. Новые грузовики «Урал Next» найдут себе применение в строительстве, дорожной отрасли и сельском хозяйстве. Они составят достойную конкуренцию современным КамАЗам. Семейство грузовых автомобилей «Урал Next» состоит из самосвалов грузоподъемностью до 15,6 тонн и седельных тягачей с полной массой автопоезда до 62 тонн. В будущем на базе «Урал Next 6x4» предприятие планирует выпускать до двухсот различных модификаций специальной техники – от автокранов до мусоровозов.Самосвалы «Урал Next» оснащаются мотором ЯМЗ-536, а тягачи – двигателем ЯМЗ-653. Оба агрегата соответствуют экологическому классу Евро-5 и отличаются неплохой топливной экономичностью. Мосты грузовиков допускают нагрузку до одной тонны. Для улучшения проходимости, ведущие мосты получили межколесные и межосевые блокировки.Благодаря капотной компоновке, автомобили «Урал» более безопасны для водителя и пассажиров, что выгодно отличает их от КамАЗов. В список стандартного оснащения входит информационно-развлекательная система, многофункциональный руль, круиз-контроль, электростеклоподъемники, обогрев лобового стекла, подогрев боковых зеркал, линзованная оптика. Продажи «Урал Next 6x4» уже начались. Заводская гарантия составляет 36 месяцев или 150 000 километров пробега.
2018-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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