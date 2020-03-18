18 марта 2020, 00:59
На АЗС отправят «тайных покупателей»
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Фото: allcarz.ru
В России в 2021 году могут начаться контрольные закупки топлива на автозаправках. Об этом заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов, правда при одном условии, если до конца года примут закон о госконтроле.
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Если законопроект о госконтроле утвердят, то в следующем году его начнут применять в пилотном режиме. Главное, чтобы все продавцы АЗС были осведомлены о возможных проверках и последствиях, если будет выявлен недолив.
Сегодня современное программное обеспечение, которое используется на заправках позволяет в индивидуальном режиме настраивать процент недолива для конкретного автомобиля, говорит глава Росстандарта Алексей Абрамов. Поймать нарушителей можно только с помощью контрольных покупок, которые смогут выявить недолив и оценить качество топлива. Также глава Росстандарта сообщил ТАСС, что к июню должен появиться новый национальный стандарт на топливораздаточные колонки. В нем будут прописаны требования к программному обеспечению и защите от несанкционированного доступа, не позволяющие обманывать расходомер.
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