19 октября 2021, 08:38
На АЗС под Петербургом заметили настоящих оленей (фото)
Удивленные автомобилисты наблюдали накануне, как целое стадо оленей завернуло на автозаправочную станцию в Лупполово (Ленинградская область). Благородные животные вели себя спокойно и мирно.
Дарья Климова Фото: t.me/Megapolisonline
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Фото: t.me/Megapolisonline
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Неподалеку за лесом в деревне Мендсары находится заповедник северных оленей, где разводят этих красивых животных. Косвенно «прописку» удивительных гостей АЗС подтверждает их необычная окраска.
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