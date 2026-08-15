Почему маркировка топлива на заправках изменит выбор водителей и что думают эксперты

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

15 августа 2026, 05:43

На АЗС вводят новые правила: обязательная маркировка топлива и временные послабления

На АЗС вводят новые правила: обязательная маркировка топлива и временные послабления

Почему маркировка топлива на заправках изменит выбор водителей и что думают эксперты

На АЗС вводят новые правила: обязательная маркировка топлива и временные послабления

В России с 2026 года все автозаправки переходят на обязательную маркировку топлива. Водителям обещают больше прозрачности, но временно разрешают продажу бензина классов К2, К3 и К4. Какие перемены ждут рынок и что это значит для автомобилистов - объясняем, почему нововведения важны именно сейчас.

В России с 2026 года все автозаправки переходят на обязательную маркировку топлива. Водителям обещают больше прозрачности, но временно разрешают продажу бензина классов К2, К3 и К4. Какие перемены ждут рынок и что это значит для автомобилистов - объясняем, почему нововведения важны именно сейчас.

Российских автомобилистов ждут заметные изменения на автозаправках: теперь все виды топлива должны быть чётко промаркированы. Это решение принято для того, чтобы каждый водитель мог быстро и безошибочно определить, какое топливо подходит его машине. Нововведение особенно актуально на фоне нестабильности цен и периодических перебоев с поставками, которые в последние годы стали привычной проблемой для многих регионов, рассказывает 360.ru.

Вице-премьер Александр Новак на недавнем совещании заявил, что маркировка станет обязательной для всех АЗС страны. По его словам, это позволит повысить прозрачность рынка и снизить риск ошибок при выборе топлива. Кроме того, временно разрешено производство, ввоз и реализация бензина экологических классов К2, К3 и К4 — эта мера будет действовать до 1 июля 2027 года. На данном этапе необходимо поддержать внутренний рынок и обеспечить бесперебойную работу транспорта, особенно в условиях, когда поставки топлива могут быть ограничены.

Власти поручили профильным ведомствам, региональным администрациям и нефтяным компаниям продолжить совместную работу по контролю за ценами и логистикой поставок. Особое внимание предписано уделять мониторингу ситуации на местах, чтобы избежать дефицита и резких скачков стоимости. Уже с 13 августа на Петербургской сырьевой бирже стартуют продажи бензина марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98, что позволит независимым заправкам пополнить запасы и снизить зависимость от крупных игроков.

Эксперты отмечают, что временное разрешение на использование бензина более низких экологических классов может вызвать проблемы у владельцев современных автомобилей. Однако, как показывает практика, для части автопарка это решение позволяет избежать простоев и сохранить доступность топлива. Важно помнить, что не все двигатели одинаково реагируют на топливо разного качества.

Экологические классы бензина определяют уровень вредных выбросов и содержание серы. Класс К2 соответствует стандарту «Евро‑2», К3 — «Евро‑3», К4 — «Евро‑4». Введение временных послаблений связано с необходимостью поддерживать стабильность рынка в условиях ограниченного импорта и роста внутреннего спроса. После 1 июля 2027 года планируется вернуться к более строгим требованиям. Таким образом, новые правила требуют не только упрощения выбора топлива для водителей, но и обеспечения более эффективной работы транспорта по всей стране.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Китай против Японии: битва за сердце байкера — кто побеждает в 2026 году?
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Рязань Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться