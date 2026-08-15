Почему маркировка топлива на заправках изменит выбор водителей и что думают эксперты

15 августа 2026, 05:43
На АЗС вводят новые правила: обязательная маркировка топлива и временные послабления
На АЗС вводят новые правила: обязательная маркировка топлива и временные послабления
В России с 2026 года все автозаправки переходят на обязательную маркировку топлива. Водителям обещают больше прозрачности, но временно разрешают продажу бензина классов К2, К3 и К4. Какие перемены ждут рынок и что это значит для автомобилистов - объясняем, почему нововведения важны именно сейчас.
Российских автомобилистов ждут заметные изменения на автозаправках: теперь все виды топлива должны быть чётко промаркированы. Это решение принято для того, чтобы каждый водитель мог быстро и безошибочно определить, какое топливо подходит его машине. Нововведение особенно актуально на фоне нестабильности цен и периодических перебоев с поставками, которые в последние годы стали привычной проблемой для многих регионов, рассказывает 360.ru.
Вице-премьер Александр Новак на недавнем совещании заявил, что маркировка станет обязательной для всех АЗС страны. По его словам, это позволит повысить прозрачность рынка и снизить риск ошибок при выборе топлива. Кроме того, временно разрешено производство, ввоз и реализация бензина экологических классов К2, К3 и К4 — эта мера будет действовать до 1 июля 2027 года. На данном этапе необходимо поддержать внутренний рынок и обеспечить бесперебойную работу транспорта, особенно в условиях, когда поставки топлива могут быть ограничены.
Власти поручили профильным ведомствам, региональным администрациям и нефтяным компаниям продолжить совместную работу по контролю за ценами и логистикой поставок. Особое внимание предписано уделять мониторингу ситуации на местах, чтобы избежать дефицита и резких скачков стоимости. Уже с 13 августа на Петербургской сырьевой бирже стартуют продажи бензина марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98, что позволит независимым заправкам пополнить запасы и снизить зависимость от крупных игроков.
Эксперты отмечают, что временное разрешение на использование бензина более низких экологических классов может вызвать проблемы у владельцев современных автомобилей. Однако, как показывает практика, для части автопарка это решение позволяет избежать простоев и сохранить доступность топлива. Важно помнить, что не все двигатели одинаково реагируют на топливо разного качества.
Экологические классы бензина определяют уровень вредных выбросов и содержание серы. Класс К2 соответствует стандарту «Евро‑2», К3 — «Евро‑3», К4 — «Евро‑4». Введение временных послаблений связано с необходимостью поддерживать стабильность рынка в условиях ограниченного импорта и роста внутреннего спроса. После 1 июля 2027 года планируется вернуться к более строгим требованиям. Таким образом, новые правила требуют не только упрощения выбора топлива для водителей, но и обеспечения более эффективной работы транспорта по всей стране.
Похожие материалы
-
15.08.2026, 12:58
Российские марки почти сравнялись с китайскими по продажам новых авто
За первые семь месяцев 2026 года разница в реализации новых легковых машин между российскими и китайскими брендами составила всего 2,1 тысячи единиц — это минимальный показатель за последнее время. Читать далее
-
15.08.2026, 10:27
Владельцы Sitrak C7H и FAW J7: эксплуатация, затраты и слабые места китайских тягачей
В 2026 году стоимость владения китайскими грузовиками выросла, а перевозчики отмечают как плюсы, так и минусы эксплуатации Sitrak C7H и FAW J7. Почему эти модели становятся все популярнее, и с какими проблемами сталкиваются владельцы - в материале.Читать далее
-
15.08.2026, 06:36
Бензин в СССР: как талоны, очереди и дефицит влияли на автолюбителей
История советских автозаправок - это не только про дешевые цены, но и про постоянный дефицит, очереди и сложные схемы получения топлива. Сегодня эти детали приобретают особое значение на фоне современных топливных кризисов.Читать далее
-
14.08.2026, 19:47
Какие бюджетные авто в России способны пройти 400 000 км без крупных вложений
Не прошли испытание временем многие бюджетные авто, но есть исключения: эксперт объяснил, какие модели B-класса реально способны преодолеть 400 тысяч километров без серьезных поломок. Какие двигатели и коробки передач выдерживают российские условия, что грозит владельцам популярных моделей и почему цены на вторичке продолжают расти - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 19:05
Aurus готовит рестайлинг Komendant: возможный запуск в 2028 году
Российский бренд Aurus рассматривает рестайлинг кроссовера Komendant к 2028 году, а в ближайшее время готовит обновленный Senat. Мало кто знает, что эти перемены могут повлиять на весь сегмент премиальных авто в России. Какие детали уже известны и что это значит для покупателей - объясняем подробно.Читать далее
-
14.08.2026, 17:03
Volvo S90 в Китае: падение цен почти вдвое и неожиданные последствия для рынка
Стоимость Volvo S90 в Китае снизилась почти на 50%, что стало неожиданным сигналом для всего премиального сегмента. Мало кто знает, что теперь этот седан стоит на уровне нового УАЗ «Патриот». Какие причины привели к такому обвалу и что это значит для европейских брендов - объясняем подробно.Читать далее
-
14.08.2026, 16:14
Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом и редкой комплектацией продают за 10 млн рублей
В Хабаровске на продажу выставлен Toyota Land Cruiser 200 2017 года с пробегом чуть более 50 тысяч километров и максимальной комплектацией Executive White. Такой вариант встречается крайне редко, что вызывает интерес у специалистов и коллекционеров именно сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 14:37
Единая система транзита ЕАЭС: как изменится доставка грузов с 2027 года
В странах ЕАЭС внедряется новая система таможенного транзита, которая обещает сделать перевозки быстрее и прозрачнее. Уже сейчас фиксируется сокращение времени контроля, а первые масштабные результаты ожидаются через год-два. Разбираемся, что это значит для бизнеса и рынка.Читать далее
-
14.08.2026, 12:04
Shacman X3000: как китайские самосвалы меняют рынок тяжелой техники в России
В условиях роста цен на европейские грузовики, все больше компаний обращают внимание на китайские самосвалы. На примере Shacman X3000 разбираемся, как изменились требования к технике и почему этот выбор может быть выгоден именно сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 10:27
Регистрация авто: как неоплаченные штрафы бывшего владельца влияют на учет
Вопрос регистрации автомобиля после покупки волнует многих: могут ли долги по штрафам прежнего владельца стать препятствием для постановки на учет? Сейчас особенно важно знать, как действовать, чтобы не столкнуться с отказом в ГИБДД и не потерять время.Читать далее
Похожие материалы
-
15.08.2026, 12:58
Российские марки почти сравнялись с китайскими по продажам новых авто
За первые семь месяцев 2026 года разница в реализации новых легковых машин между российскими и китайскими брендами составила всего 2,1 тысячи единиц — это минимальный показатель за последнее время. Читать далее
-
15.08.2026, 10:27
Владельцы Sitrak C7H и FAW J7: эксплуатация, затраты и слабые места китайских тягачей
В 2026 году стоимость владения китайскими грузовиками выросла, а перевозчики отмечают как плюсы, так и минусы эксплуатации Sitrak C7H и FAW J7. Почему эти модели становятся все популярнее, и с какими проблемами сталкиваются владельцы - в материале.Читать далее
-
15.08.2026, 06:36
Бензин в СССР: как талоны, очереди и дефицит влияли на автолюбителей
История советских автозаправок - это не только про дешевые цены, но и про постоянный дефицит, очереди и сложные схемы получения топлива. Сегодня эти детали приобретают особое значение на фоне современных топливных кризисов.Читать далее
-
14.08.2026, 19:47
Какие бюджетные авто в России способны пройти 400 000 км без крупных вложений
Не прошли испытание временем многие бюджетные авто, но есть исключения: эксперт объяснил, какие модели B-класса реально способны преодолеть 400 тысяч километров без серьезных поломок. Какие двигатели и коробки передач выдерживают российские условия, что грозит владельцам популярных моделей и почему цены на вторичке продолжают расти - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 19:05
Aurus готовит рестайлинг Komendant: возможный запуск в 2028 году
Российский бренд Aurus рассматривает рестайлинг кроссовера Komendant к 2028 году, а в ближайшее время готовит обновленный Senat. Мало кто знает, что эти перемены могут повлиять на весь сегмент премиальных авто в России. Какие детали уже известны и что это значит для покупателей - объясняем подробно.Читать далее
-
14.08.2026, 17:03
Volvo S90 в Китае: падение цен почти вдвое и неожиданные последствия для рынка
Стоимость Volvo S90 в Китае снизилась почти на 50%, что стало неожиданным сигналом для всего премиального сегмента. Мало кто знает, что теперь этот седан стоит на уровне нового УАЗ «Патриот». Какие причины привели к такому обвалу и что это значит для европейских брендов - объясняем подробно.Читать далее
-
14.08.2026, 16:14
Toyota Land Cruiser 200 с минимальным пробегом и редкой комплектацией продают за 10 млн рублей
В Хабаровске на продажу выставлен Toyota Land Cruiser 200 2017 года с пробегом чуть более 50 тысяч километров и максимальной комплектацией Executive White. Такой вариант встречается крайне редко, что вызывает интерес у специалистов и коллекционеров именно сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 14:37
Единая система транзита ЕАЭС: как изменится доставка грузов с 2027 года
В странах ЕАЭС внедряется новая система таможенного транзита, которая обещает сделать перевозки быстрее и прозрачнее. Уже сейчас фиксируется сокращение времени контроля, а первые масштабные результаты ожидаются через год-два. Разбираемся, что это значит для бизнеса и рынка.Читать далее
-
14.08.2026, 12:04
Shacman X3000: как китайские самосвалы меняют рынок тяжелой техники в России
В условиях роста цен на европейские грузовики, все больше компаний обращают внимание на китайские самосвалы. На примере Shacman X3000 разбираемся, как изменились требования к технике и почему этот выбор может быть выгоден именно сейчас.Читать далее
-
14.08.2026, 10:27
Регистрация авто: как неоплаченные штрафы бывшего владельца влияют на учет
Вопрос регистрации автомобиля после покупки волнует многих: могут ли долги по штрафам прежнего владельца стать препятствием для постановки на учет? Сейчас особенно важно знать, как действовать, чтобы не столкнуться с отказом в ГИБДД и не потерять время.Читать далее