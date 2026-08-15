Почему маркировка топлива на заправках изменит выбор водителей и что думают эксперты

На АЗС вводят новые правила: обязательная маркировка топлива и временные послабления

В России с 2026 года все автозаправки переходят на обязательную маркировку топлива. Водителям обещают больше прозрачности, но временно разрешают продажу бензина классов К2, К3 и К4. Какие перемены ждут рынок и что это значит для автомобилистов - объясняем, почему нововведения важны именно сейчас.

В России с 2026 года все автозаправки переходят на обязательную маркировку топлива. Водителям обещают больше прозрачности, но временно разрешают продажу бензина классов К2, К3 и К4. Какие перемены ждут рынок и что это значит для автомобилистов - объясняем, почему нововведения важны именно сейчас.

Российских автомобилистов ждут заметные изменения на автозаправках: теперь все виды топлива должны быть чётко промаркированы. Это решение принято для того, чтобы каждый водитель мог быстро и безошибочно определить, какое топливо подходит его машине. Нововведение особенно актуально на фоне нестабильности цен и периодических перебоев с поставками, которые в последние годы стали привычной проблемой для многих регионов, рассказывает 360.ru.

Вице-премьер Александр Новак на недавнем совещании заявил, что маркировка станет обязательной для всех АЗС страны. По его словам, это позволит повысить прозрачность рынка и снизить риск ошибок при выборе топлива. Кроме того, временно разрешено производство, ввоз и реализация бензина экологических классов К2, К3 и К4 — эта мера будет действовать до 1 июля 2027 года. На данном этапе необходимо поддержать внутренний рынок и обеспечить бесперебойную работу транспорта, особенно в условиях, когда поставки топлива могут быть ограничены.

Власти поручили профильным ведомствам, региональным администрациям и нефтяным компаниям продолжить совместную работу по контролю за ценами и логистикой поставок. Особое внимание предписано уделять мониторингу ситуации на местах, чтобы избежать дефицита и резких скачков стоимости. Уже с 13 августа на Петербургской сырьевой бирже стартуют продажи бензина марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98, что позволит независимым заправкам пополнить запасы и снизить зависимость от крупных игроков.

Эксперты отмечают, что временное разрешение на использование бензина более низких экологических классов может вызвать проблемы у владельцев современных автомобилей. Однако, как показывает практика, для части автопарка это решение позволяет избежать простоев и сохранить доступность топлива. Важно помнить, что не все двигатели одинаково реагируют на топливо разного качества.

Экологические классы бензина определяют уровень вредных выбросов и содержание серы. Класс К2 соответствует стандарту «Евро‑2», К3 — «Евро‑3», К4 — «Евро‑4». Введение временных послаблений связано с необходимостью поддерживать стабильность рынка в условиях ограниченного импорта и роста внутреннего спроса. После 1 июля 2027 года планируется вернуться к более строгим требованиям. Таким образом, новые правила требуют не только упрощения выбора топлива для водителей, но и обеспечения более эффективной работы транспорта по всей стране.