На АЗС запретили продавать бензин пьяным водителям
Как сообщает Associated Press, заправочным станциям Нью-Мексико запретили продавать бензин пьяным водителям. Последствия решения пока неясны, как заявил несогласный судья, данное постановление «коренным образом меняет закон и может иметь далеко идущие последствия для розничного бизнеса».
В своем решении большинство в Верховном суде штата Нью-Мексико заявили, что «продавцы на АЗС должны воздерживаться от продажи бензина водителям, которые, по их мнению, находятся в состоянии алкогольного опьянения». Решение было принято в результате смертельного инцидента в 2011 году, когда на заправочной станции продали бензин пьяному мужчине, который затем сел в свою машину и совершил ДТП, в результате которого погибли люди.
В своем решении Верховный суд Нью-Мексико описывает эту цепочку событий следующим образом:
В ночь с 29 на 30 декабря 2011 года, после пьяной вечеринки, продолжавшейся до раннего утра, Энди Денни сел за руль и вел машину, пока в ней не кончился бензин, недалеко от Тохатчи, штат Нью-Мексико. Денни и его пассажир пошли на заправку, чтобы купить бензин. В этот момент они находились в состоянии алкогольного опьянения. На заправке Денни узнал, что пустых баллонов в продаже нет. Денни и его пассажир решили купить галлон воды и слить его, чтобы использовать в качестве емкости для бензина. Из-за того, что они были в состоянии алкогольного опьянения, продавец на заправочной станции изначально отказывался продавать бензин, но в конце концов уступил. После того, как они заправили автомобиль галлоном бензина, Денни приехал на АЗС, чтобы залить полный бак. Отъехав от АЗС, он высадил пассажира и вернулся на шоссе. Во время движения его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого Марчеллино Моррис погиб.
Позже юристы семьи Морриса подали в суд на заправочную станцию. Теннесси единственный штат, который применяет такой правовой стандарт к заправочным станциям. Тем не менее суд постановил, что «предоставление бензина водителю в состоянии алкогольного опьянения подобно передаче ключей от машины водителю в состоянии алкогольного опьянения».
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