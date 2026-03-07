Восстановление стартовой площадки на Байконуре — детали работ и новые технологии

7 марта 2026, 05:49
На Байконуре завершили срочный ремонт кабины обслуживания после запуска «Союза-2.1а»
После ноябрьского запуска «Союза-2.1а» на Байконуре специалисты оперативно восстановили кабину обслуживания на 31-й площадке. В кратчайшие сроки были заменены ключевые узлы и внедрены новые методики монтажа. Почему это событие важно для будущих запусков - в нашем материале.
Похожие материалы
-
07.03.2026, 20:59
«Россети Северо-Запад» инвестируют 1,4 млрд рублей в новые счетчики для филиалов
Компания объявила о крупной закупке оборудования. Прием заявок открыт до марта 2026 года. Контракт оценивается в 1,4 млрд рублей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 20:52
На трассе «Нарва» столкнулись автобус и такси: число пострадавших увеличилось
В Волосовском районе произошло серьезное ДТП. Пострадали пассажиры автобуса и водитель такси. Обстоятельства аварии выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.03.2026, 20:38
В центре Петербурга снесут шесть зданий ради скоростной магистрали
В центре Петербурга стартует масштабная стройка. Шесть зданий исчезнут с карты города. Проект получил одобрение КГИОП. Горожан ждут перемены в привычном ландшафте.Читать далее
-
07.03.2026, 15:16
Независимость от SpaceX: в Германии разработали концепт многоразовой ракеты RLV C5
Немецкие специалисты провели независимый анализ Starship и выдвинули собственную концепцию тяжелой ракеты для Европы. Исследование выявило неожиданные детали о грузоподъемности и эффективности обеих систем. Почему это важно для будущего европейских космических программ - в нашем материале.Читать далее
-
07.03.2026, 04:46
РЖД запускает капсульные вагоны: новый стандарт комфорта для дальних поездок
В 2028 году на российских железных дорогах появятся капсульные вагоны, которые полностью меняют привычный формат ночных поездок. Новая концепция ориентирована на индивидуальный комфорт и приватность, что особенно актуально для одиночных путешественников. Почему это решение может стать настоящим прорывом для рынка пассажирских перевозок - в нашем материале.Читать далее
-
06.03.2026, 19:38
NASA меняет стратегию: высадка на Луну откладывается до 2028 года
NASA официально пересмотрело сроки реализации лунной программы: первая высадка экипажа на поверхность Луны теперь ожидается не ранее 2028 года. Агентство сосредотачивается на испытаниях и проверке новых систем, чтобы минимизировать риски и усилить позиции на фоне растущей конкуренции в космической отрасли.Читать далее
-
06.03.2026, 17:48
Вагоны плацкарта нового поколения: как изменится комфорт и пространство для пассажиров
В 2027 году на российских железных дорогах появятся плацкартные вагоны нового формата. Пассажиров ждут индивидуальные кабины, больше места и современные удобства. Почему это важно для рынка и как изменится привычный опыт поездок - в нашем материале.Читать далее
-
06.03.2026, 16:07
Starship 39 прошел криотесты: новый этап испытаний для космического корабля
Starship 39 выдержал серию сложнейших криогенных испытаний, подтвердив свою надежность и готовность к новым тестам. Эксперты отмечают отличное состояние корпуса и высокую устойчивость к экстремальным нагрузкам. Следующий этап - запуск, который ожидается уже в ближайшие недели.Читать далее
-
06.03.2026, 15:44
Без проводов и солярки: в РФ началась сборка уникального поезда для Сахалина
На Демиховском заводе стартовала сборка уникального поезда на водородных топливных элементах. Проект поддержан Минпромторгом и станет ключевым для неэлектрифицированных линий Сахалина. Почему это событие может изменить подход к транспорту в России - в нашем материале.Читать далее
-
05.03.2026, 21:08
РЖД прекращает закупку плацкартных вагонов: что изменится для пассажиров с 2026 года
С 2026 года на российских железных дорогах начнется масштабная замена привычных плацкартных вагонов на новые одноэтажные составы с современным сервисом. Это решение затронет миллионы пассажиров и изменит привычный облик дальних поездок. В чем суть перемен и как они скажутся на комфорте поездок - рассказываем в материале.Читать далее
