Восстановление стартовой площадки на Байконуре — детали работ и новые технологии

Восстановление кабины обслуживания на 31-й стартовой площадке Байконура стало одной из самых обсуждаемых тем в российской космической отрасли. После запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» 27 ноября 2025 года специалисты столкнулись с повреждениями элементов стартового стола, и уже с первых дней декабря на космодром начали прибывать крупногабаритные детали для ремонта. Работы были организованы в самые сжатые сроки, однако главной частью стало не просто устранение последствий запуска, а внедрение новых технических решений.

Более 150 сотрудников АО «ЦЭНКИ» и представители четырех подрядных организаций за чуть более двух месяцев выполнили сложные монтажные операции, при этом особое внимание уделялось установке коротких и поперечных участков длиной 19 метров и массой около 17 тонн. Для этого была разработана необычная методика монтажа с использованием строп разной длины, позволяющая безопасно опускать фермы в газоход и поднимать их в нишу пускового сооружения.

За это время специалисты оформили и покрасили 2350 квадратных метров конструкций, полностью заменили все узлы креплений, обновили и отладили электрооборудование, а также провели ревизию и обслуживание всех показателей кабины, выполнив более 250 погонных метров сварных швов. Такой масштабный объем работ в столь короткие сроки стал возможным благодаря четкой политике и применению новых инженерных подходов.

Восстановление кабин технического обслуживания на Байконуре имеет стратегическое значение для всей российской космической программы, поскольку оперативное завершение ремонта позволяет не только поддерживать график запусков, но и внедрять современные технологии в инфраструктуру космодрома. Этот опыт может быть использован для других объектов отрасли, где требуется быстрое реагирование на внештатные ситуации и внедрение инноваций.