Восстановление стартовой площадки на Байконуре — детали работ и новые технологии

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

7 марта 2026, 05:49

На Байконуре завершили срочный ремонт кабины обслуживания после запуска «Союза-2.1а»

На Байконуре завершили срочный ремонт кабины обслуживания после запуска «Союза-2.1а»

Восстановление стартовой площадки на Байконуре — детали работ и новые технологии

На Байконуре завершили срочный ремонт кабины обслуживания после запуска «Союза-2.1а»

После ноябрьского запуска «Союза-2.1а» на Байконуре специалисты оперативно восстановили кабину обслуживания на 31-й площадке. В кратчайшие сроки были заменены ключевые узлы и внедрены новые методики монтажа. Почему это событие важно для будущих запусков - в нашем материале.

После ноябрьского запуска «Союза-2.1а» на Байконуре специалисты оперативно восстановили кабину обслуживания на 31-й площадке. В кратчайшие сроки были заменены ключевые узлы и внедрены новые методики монтажа. Почему это событие важно для будущих запусков - в нашем материале.

Восстановление кабины обслуживания на 31-й стартовой площадке Байконура стало одной из самых обсуждаемых тем в российской космической отрасли. После запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» 27 ноября 2025 года специалисты столкнулись с повреждениями элементов стартового стола, и уже с первых дней декабря на космодром начали прибывать крупногабаритные детали для ремонта. Работы были организованы в самые сжатые сроки, однако главной частью стало не просто устранение последствий запуска, а внедрение новых технических решений.

Более 150 сотрудников АО «ЦЭНКИ» и представители четырех подрядных организаций за чуть более двух месяцев выполнили сложные монтажные операции, при этом особое внимание уделялось установке коротких и поперечных участков длиной 19 метров и массой около 17 тонн. Для этого была разработана необычная методика монтажа с использованием строп разной длины, позволяющая безопасно опускать фермы в газоход и поднимать их в нишу пускового сооружения.

За это время специалисты оформили и покрасили 2350 квадратных метров конструкций, полностью заменили все узлы креплений, обновили и отладили электрооборудование, а также провели ревизию и обслуживание всех показателей кабины, выполнив более 250 погонных метров сварных швов. Такой масштабный объем работ в столь короткие сроки стал возможным благодаря четкой политике и применению новых инженерных подходов.

Восстановление кабин технического обслуживания на Байконуре имеет стратегическое значение для всей российской космической программы, поскольку оперативное завершение ремонта позволяет не только поддерживать график запусков, но и внедрять современные технологии в инфраструктуру космодрома. Этот опыт может быть использован для других объектов отрасли, где требуется быстрое реагирование на внештатные ситуации и внедрение инноваций.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Екатеринбург Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться