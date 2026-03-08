От поломки до старта: Байконур восстановил инфраструктуру досрочно и готовится к запуску 22 марта

8 марта 2026, 11:22
В преддверии запуска «Прогресса»: «Роскосмос» отчитался о досрочном ремонте на Байконуре
На космодроме Байконур после оперативного восстановления кабины обслуживания стартовой площадки началась подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс». Запуск намечен на 22 марта, что подчеркивает важность своевременного ремонта для реализации космических программ России.
Восстановление инфраструктуры на Байконуре стало ключевым событием для российской космической отрасли. После того как кабина обслуживания 31-й стартовой площадки была повреждена во время предыдущего запуска ракеты «Союз-2», специалисты «Роскосмоса» в кратчайшие сроки провели все необходимые работы по ремонту. По словам генерального директора госкорпорации Дмитрия Баканова, обещание завершить восстановление до конца зимы было выполнено точно в срок.
Теперь, когда кабина полностью готова к эксплуатации, на Байконуре стартовала подготовка к запуску нового грузового корабля «Прогресс». Это имеет особое значение для поддержания регулярных поставок на Международную космическую станцию. Как отмечают в «Роскосмосе», столь оперативное восстановление инженерного сооружения стало возможным благодаря слаженной работе специалистов и четкой организации процесса.
Интересно, что повреждение кабины обслуживания произошло всего чуть более двух месяцев назад, однако инженеры сумели не только устранить все последствия, но и провести дополнительные проверки оборудования. В частности, в декабре были протестированы солнечные батареи корабля «Прогресс МС-33», находящегося на Байконуре. Это позволило убедиться в полной готовности техники к предстоящему старту.
События на Байконуре показывают, насколько важна надежность и оперативность в работе космической инфраструктуры. Каждый сбой или задержка могут повлиять на график запусков и выполнение международных обязательств. Поэтому успешное завершение ремонта и начало подготовки к новому старту воспринимается как значимый шаг для всей отрасли.
