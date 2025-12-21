Передвижной дом на колесах для экстремального отдыха — все опции и условия покупки

Автодом на базе ГАЗ 33088 для охоты и рыбалки - вездеход с жилым модулем

В России появились новые автодома для охотников и рыбаков на шасси ГАЗ 33088. Производитель предлагает индивидуальную комплектацию. Узнайте, чем уникальны эти вездеходы и какие опции доступны.

На рынке появились уникальные автодома, созданные специально для любителей активного отдыха, охоты и рыбалки. В основе - проверенное время шасси ГАЗ 33088 «Садко» с полным приводом, славится своей проходимостью и надежностью. Новый дом на колесах можно заказать с учетом пожеланий: от кузова до набора мебели и техники.

Внутри фургона предусмотрено все для комфортного проживания: спальные места, рюкзаки, кухонный гарнитур, отдельная печь и даже багажник на крыше. В целях экономии места спальное место размещается в нише над кабиной. Внутренняя отделка выполнена из легких панелей МДФ, между которыми проложен утеплитель толщиной 80 мм. Дополнительный обогреватель обеспечивает тепло даже в суровых условиях.

Каркас фургона изготовлен из стали, внешняя обшивка - металл с двухслойным покрытием, защитным покрытием. Все швы герметизированы, а пол выстлан транспортной фанерой с автолином. В комплектации - три двойных окна, четыре потолочных светильника и выдвижная лестница для доступа на крышу.

Автодом построен на базе ГАЗ-33086 «Земляк» или ГАЗ-С41А23 Садко Next. Оба варианта оснащены дизельным двигателем ЯМЗ 534 мощностью 149 л.с., полным приводом 4х4, механической 5-ступенчатой ​​коробкой передачи и гидравлической тормозной системой с АБС. В зависимости от модификации напряжение бортовой сети составляет 12 или 24 В.

Для повышения автономности и проходимости предусмотрены дополнительные опции: увеличенный топливный бак, подогрев топливной системы, механическая лебедка с тросом длиной 50 метров, а также возможность установки кондиционера, дополнительного отопителя и музыкальной системы.