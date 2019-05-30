30 мая 2019, 23:17
На базе Lada Granta построили автодом
- 148
- 0
Московская компания Lux Form, которая занимается изготовлением прицепов и автодомов, представила новый проект – автокемпер, построенный на базе рестайлинговой Lada Granta. Автомобиль рассчитан на двух человек и оснащен всем необходимым для путешествий с комфортом.
Ранее мы писали
Обновленное семейство Granta пополнилось коммерческими моделями – пикапами с тремя видами надстроек: стандартная ...Читать далее
Дом на колесах на базе Lada Granta пока существует в единственном выставочном экземпляре. В ближайшее время автомобиль поступит в серийное производство. В зависимости от комплектации стоить новинка будет от 1 150 000 до 1 800 000 рублей. Таким образом, автомобиль станет самым недорогим кемпером на отечественном рынке. Все импортные кемперы, продающиеся сейчас в России, существенно больше габаритам и вмещают не менее четырех человек. Но стоят такие автомобили минимум 7 млн рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Всё конечно хорошо, развиваются технологии, но АвтоВАЗ лепит машины из китайских деталей! Какое предательство, какой позор!!
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве