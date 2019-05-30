30 мая 2019, 23:17

На базе Lada Granta построили автодом

  • 148
  • 0
Московская компания Lux Form, которая занимается изготовлением прицепов и автодомов, представила новый проект – автокемпер, построенный на базе рестайлинговой Lada Granta. Автомобиль рассчитан на двух человек и оснащен всем необходимым для путешествий с комфортом.
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
На базе Lada Granta построили автодом
Ранее мы писали
Обновленное семейство Granta пополнилось коммерческими моделями – пикапами с тремя видами надстроек: стандартная ...
Читать далее
В основу кемпера легло шасси «каблучка» Lada Granta ВИС-2349, только вместо грузовой платформы установили компактный жилой модуль. Внутри есть кухонный уголок, шкаф, два спальных места, резервуары для воды, душ и туалет. Автодом Lada Granta рассчитан на двух человек.

Дом на колесах на базе Lada Granta пока существует в единственном выставочном экземпляре. В ближайшее время автомобиль поступит в серийное производство. В зависимости от комплектации стоить новинка будет от 1 150 000 до 1 800 000 рублей. Таким образом, автомобиль станет самым недорогим кемпером на отечественном рынке. Все импортные кемперы, продающиеся сейчас в России, существенно больше габаритам и вмещают не менее четырех человек. Но стоят такие автомобили минимум 7 млн рублей. 


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Продажи Lada Granta Cross начнутся летом
Всё конечно хорошо, развиваются технологии, но АвтоВАЗ лепит машины из китайских деталей! Какое предательство, какой позор!!
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Пакуем вещи. Лучшие седаны для путешествий
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Granta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Granta
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
На базе Lada Granta построили автодом
{{material_125382}}В основу кемпера легло шасси «каблучка» Lada Granta ВИС-2349, только вместо грузовой платформы установили компактный жилой модуль. Внутри есть кухонный уголок, шкаф, два спальных места, резервуары для воды, душ и туалет. Автодом Lada Granta рассчитан на двух человек.Дом на колесах на базе Lada Granta пока существует в единственном выставочном экземпляре. В ближайшее время автомобиль поступит в серийное производство. В зависимости от комплектации стоить новинка будет от 1 150 000 до 1 800 000 рублей. Таким образом, автомобиль станет самым недорогим кемпером на отечественном рынке. Все импортные кемперы, продающиеся сейчас в России, существенно больше габаритам и вмещают не менее четырех человек. Но стоят такие автомобили минимум 7 млн рублей. 
2019-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Краснодарский край Ставропольский край Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG