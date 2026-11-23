На брендовых АЗС в регионах России начали находить плохой бензин

Даже известная сеть не исключает риск плохого топлива. В регионах такие случаи фиксировали осенью 2026 года. Для мотора под АИ-95 важна стойкость бензина к детонации. Проверить стоит запах и прозрачность топлива.

Даже известная сеть не исключает риск плохого топлива. В регионах такие случаи фиксировали осенью 2026 года. Для мотора под АИ-95 важна стойкость бензина к детонации. Проверить стоит запах и прозрачность топлива.

Сильный стук двигателя или резкая потеря тяги после заправки - повод остановиться. Если мотор начал стучать, а машина дергается, либо за ней тянется густой черный дым, до мастерской автомобиль рекомендуют доставить на эвакуаторе. В сервисе бензин сольют и удалят остатки из топливной системы.

Осенью 2026 года в регионах России неоднократно фиксировали продажу некачественного топлива на брендовых АЗС. Водитель может выбрать привычный АИ-95, а получить бензин с более низким октановым числом. По данным Росстандарта, доля некачественного горючего на российских заправках не превышает 5%, хотя в отдельных регионах его продолжают находить. В сентябре и октябре независимая проверка 40 АЗС в 15 регионах выявила превышение нормы серы в шести пробах, примерно в 15% исследованных образцов; результаты выборочной проверки опубликованы со ссылкой на испытания лаборатории МАДИ-ХИМ. В отдельном исследовании проверили 26 проб из 11 регионов. В них обнаружили превышение содержания серы; в некоторых случаях АИ-95 не достигал минимального октанового числа.

Октановое количество показывает, насколько бензин устойчив к детонации, то есть преждевременному воспламенению смеси в цилиндре. В исправном моторе топливо успевает испариться до искры, после которой пламя распространяется по смеси. Если часть топлива вспыхивает раньше, возникает характерный стук. Для двигателя, рассчитанного на АИ-95, АИ-92 может оказаться недостаточно стойким даже при соответствии требованиям. Продолжительная езда на таком бензине ускоряет износ поршней и грозит перегревом. У АИ-100 октановое количество выше, поэтому риск, связанный с его нехваткой, отсутствует. ГОСТ 32513-2013 устанавливает для АИ-95 минимальное октановое количество 95 по исследовательскому методу и 85 по моторному; в одном из образцов АИ-95-К5, взятых во Владивостоке, исследовательское октановое количество составило 92,5. Требования стандарта приведены в ГОСТ 32513-2013.

Одной цифры на колонке для оценки качества мало. ГОСТ 32513-2013 учитывает фракционный состав бензина: от него зависит, как топливо испаряется при разных температурах. Стандарт также устанавливает пределы содержания серы и требования к устойчивости бензина к окислению. Для экологического класса К5 допускается не более 10 мг/кг серы, для К4 - 50 мг/кг, для К3 - 150 мг/кг. В образце АИ-95-К5 на АЗС «Тебойл» под Рязанью обнаружили 30 мг/кг серы, а на подмосковной станции «Фаворит» - 83 мг/кг. В образцах с маркировкой К5 в Пятигорске зафиксировали 66,5 мг/кг, во Владивостоке - 84,1 мг/кг. Эти результаты относятся к конкретным пробам, а не ко всей продукции названных сетей.

Несоответствия выявляли в разных регионах России. Среди них Пятигорск, Дагестан и Волгоград, а также Ульяновск, Казань, Владивосток, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск и Екатеринбург. В Татарстане к 18 ноября отобрали 312 проб на 154 АЗС; из 190 уже исследованных образцов десять не соответствовали требованиям.

Посторонний запах у колонки может насторожить еще до заправки. Запах тухлых яиц способен указывать на избыток сернистых соединений, вредных для катализатора и датчиков. Если от горловины бака пахнет растворителем и заметен ацетон, в топливе могут быть дешевые спирты либо ароматические добавки. Они способны повредить резиновые уплотнения и сделать выхлоп токсичнее. По одному запаху состав топлива не определить: для этого нужен химический анализ.

Как разъяснил njcar.ru, ГОСТ допускает почти любой цвет бензина, кроме зеленого и голубого, но топливо должно оставаться прозрачным. Помутнение или хлопья могут указывать на воду либо грязь. Расслоение и темный осадок на дне емкости также могут говорить о примесях тяжелых компонентов. От покупки такого бензина лучше отказаться; о его продаже можно сообщить в надзорные органы.

После заправки изменения заметны на знакомом маршруте: автомобиль медленнее разгоняется, двигатель работает с перебоями. При неполном сгорании смеси мотор теряет мощность. Система увеличивает подачу бензина, и расход на привычную поездку может вырасти на 10-15%. Со временем могут пострадать бензонасос или другие детали топливной системы; ремонт порой обходится в десятки тысяч рублей.

Покупатель вправе запросить на АЗС паспорт качества реализуемой партии. В нем указываются марка бензина и экологический класс, производитель, нефтебаза и номер партии. Там же приводятся дата отгрузки и результаты испытаний. Данные документа можно сопоставить с маркировкой на колонке и чеком, например с обозначениями АИ-92 или АИ-95 и класса К4 либо К5. Паспорт показывает характеристики партии на момент выпуска, но качество может измениться при хранении, перевозке или загрязнении резервуара.