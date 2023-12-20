На бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартовала сборка кроссоверов: сколько они будут стоить?
Фото: t.me/Shapsha_VV
Все подробности о марке и модели держатся в строгом секрете. Известно лишь, что автомобили собирают отверточным методом из готовых машинокомплектов, прибывших из Китая. В перспективе производство рассчитывают организовать по принципу полного цикла, со сваркой и окраской кузовов. По информации инсайдеров, речь идет о кроссоверах Peugeot.
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Прекращен экспорт автобусов и грузовиков из Японии в Россию
Министерство финансов Японии опубликовало статистику по экспорту и импорту товаров за ноябрь 2023 года. Общий товарооборот с Россией упал на 37% по сравнению с ноябрем 2022 года.Читать далее
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
19.12.2023, 17:41
В России вновь дорожает техосмотр: сколько придется платить?
Большинство российских регионов с 1 января 2024 года повышают стоимость техосмотра для легковых автомобилей. Новые тарифы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна утвердить до 20 декабря, но в большинстве случаев цифры уже известны.Читать далее
-
19.12.2023, 17:10
Range Rover стал самым угоняемым автомобилем: страдают звезды футбола и простые обыватели
Внедорожники Range Rover стали самыми угоняемыми автомобилями в Британии. За год число краж подскочило в 1,5 раза, владельцы спешно страхуют свои машины, страховые компании задирают тарифы, а цены на вторичном рынке падают.Читать далее
-
19.12.2023, 15:42
Как не попасть в массовое ДТП: найдены две главные ошибки водителей
С наступлением зимы и ухудшением дорожных условий в России участились массовые аварии. Особенно опасны подобные происшествия на трассах: машины получают серьезные повреждения, гибнут люди, а движение оказывается парализованным на долгие часы.Читать далее
-
19.12.2023, 14:25
Из Пулково в Москву запустят «самолеты-электрички»: рейсы каждые полчаса, а билеты с открытой датой
В петербургском аэропорту Пулково планируют активизировать сообщение с Москвой и запустить рейсы через каждые полчаса. Билеты на них можно будет купить с открытой датой и временем вылета.Читать далее
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