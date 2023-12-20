На бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартовала сборка кроссоверов: сколько они будут стоить?

19.12.2023, 14:25

Из Пулково в Москву запустят «самолеты-электрички»: рейсы каждые полчаса, а билеты с открытой датой

В петербургском аэропорту Пулково планируют активизировать сообщение с Москвой и запустить рейсы через каждые полчаса. Билеты на них можно будет купить с открытой датой и временем вылета.Читать далее