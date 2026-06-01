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Автор: Мария Степанова

1 июня 2026, 18:27

На бывшем заводе Toyota наладили производство новых автомобилей Senat для России

На бывшем заводе Toyota наладили производство новых автомобилей Senat для России

Бывший завод Toyota в России всё-таки перезапустили: что там теперь выпускают

На бывшем заводе Toyota наладили производство новых автомобилей Senat для России

В России возобновилось производство на площадке бывшего завода Toyota: теперь здесь собирают автомобили под маркой Senat, включая люксовый седан Senat 900, адаптированный для российских условий. Это событие может изменить расстановку сил на рынке премиальных авто и повлиять на доступность бизнес-класса для корпоративных и государственных клиентов.

В России возобновилось производство на площадке бывшего завода Toyota: теперь здесь собирают автомобили под маркой Senat, включая люксовый седан Senat 900, адаптированный для российских условий. Это событие может изменить расстановку сил на рынке премиальных авто и повлиять на доступность бизнес-класса для корпоративных и государственных клиентов.

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в России стал одним из самых значимых событий на автомобильном рынке последних лет. После ухода японского бренда площадка долгое время простаивала без дела, а слухи о её будущем только подогревали интерес. Теперь официально подтверждено: здесь началась сборка автомобилей под маркой Senat, что может стать новым этапом для отечественного премиального сегмента.

История этого завода началась в 2005 году, когда Toyota приняла решение локализовать производство в России. Сначала здесь выпускали только Camry, позже добавили RAV4, но после ухода бренда предприятие оказалось в руках ФГУП «НАМИ». Эта организация была сохранена для проекта «Аурус», и именно она определила дальнейшую судьбу завода.

Марка Senat, появившаяся на российском рынке, позиционируется как более доступная альтернатива Aurus и западным премиум-брендам. Первая модель — Senat 900 — это крупный седан длиной более пяти метров с пневматической подвеской и полным приводом. Под капотом — турбированный V6 объёмом 3,0 литра и мощностью 337 л.с. в паре с восьмиступенчатым автоматом. Такой набор характеристик ориентирован на корпоративных клиентов, бизнес-такси и структуры, где требуются комфорт и надежность.

Производство в России позволяет адаптировать Senat 900 к местным условиям: улучшенная шумоизоляция, антикоррозийная обработка, интеграция бортовых систем с отечественными сервисами. Внешне модель отличается от своего прототипа — китайского Hongqi H9 — изменённой решёткой радиатора и отсутствием фирменных элементов китайского бренда. В ближайшее время планируется запуск и других моделей на этой платформе.

Судя по данным, запуск Senat 900 может стать драйвером обновления автопарка бизнес-класса в России. Многие корпоративные автомобили уже устарели, а новые поставки западных брендов невозможны из-за санкций. Локализованное производство позволяет не только снизить стоимость владения, но и быстрее реагировать на запросы рынка. По открытым источникам, аналогичные проекты в других странах часто приводили к росту экономики и появлению новых рабочих мест.

Важное замечание: дальнейшее развитие Senat будет зависеть от будущей экономической ситуации, однако сам факт запуска производства на бывшем заводе Toyota указывает на серьёзные перемены в российском автопроме.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Aurus Senat, Hongqi H9
Упомянутые марки: Toyota, Aurus, Hongqi
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